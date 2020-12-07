Поставки оружия США Украине возобновятся после инаугурации Байдена

Джо Байден. Фото: Biden Campaign via CNP/www.globallookpress.com

В Киеве уверены, что новая американская администрация не начнет наводить мосты с Россией

Барак Обама многое сделал для Украины, но допустил ошибку, не предоставив ей нужного вооружения. На это указал министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба. Он уверен, что с приходом к власти в США Джо Байдена поставкам американского оружия на Украину уже ничего не помешает.

"Сейчас эти двери уже открыты",

– заявил Кулеба. Он отметил, что американцы уже помогли Украине "укрепить обороноспособность", а при новой администрации в Белом доме ситуация только улучшится. По крайней мере, она не будет стремиться "налаживать мосты" с Россией и и выдвигать "нереалистичные идеи" о "перезагрузке".

"Мы слышали, что говорил по этому поводу Джо Байден. Поэтому рассчитываем и на большую поддержку в противодействии российской агрессии",

– пояснил Кулеба в интервью "РБК-Украина".

Ранее Джо Байден заявил, что намерен выстраивать многостороннюю внешнюю политику, которая включает в себя переговоры с Россией, Китаем, Ираном и т.п.

При этом зарубежные эксперты не разделяют надежд Киева на администрацию Байдена, считая украинское направление уже "отработанным" для США. А базирующийся в Вашингтоне Международный фонд на днях отказал Киеву в очередном транше.