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Поставки электроэнергии из России на Украину назвали "торговлей на крови"

29 октября 2021, 15:35  •  160 • Политика
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Команду Зеленского заподозрили в саботаже
Решение Киева импортировать электроэнергию из России и Белоруссии означает, что Украина обманула своих европейских партнеров. Такой вывод сделал главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов после сообщений, что "Укрэнерго" разрешило поставки 2200 мегаватт из РФ и 900 мегаватт из Белоруссии.
По словам украинского журналиста, раньше Киев последовательно отказывался от энергозависимости от России. В частности, с 2015 г. перестал покупать ее электричество. Но с приходом к власти Владимира Зеленского все изменилось. В 2019 г. импорт электроэнергии из РФ составил 1% украинского потребления. Это назвали экстренной мерой для выхода из критической ситуации. В 2020 г. поставки составили уже 5%. Объемы импорта по новым контрактам доходят уже до 15% украинского потребления.
"Реализовываются эти схемы благодаря лоббированию политиков в ближайшем окружении Зеленского, у которых в России и Беларуси особые связи: это Андрей Ермак, Руслан Демченко, Андрей Герус",
– утверждает Бутусов. По его словам, сначала они довели до того, что на украинских ТЭС не осталось угля, а потом заявили, что спасти промышленность могут только поставки из РФ и РБ.
"Как объяснить эту откровенную торговлю на крови?",
– вопрошает украинский автор. Он сожалеет, что Киев не выполнил обещаний перед Варшавой и странами Балтии, которые просили его содействия в борьбе с российским "энергетическим оружием". Он также напоминает, что в 2022 г. Украина планировала присоединиться к европейской энергосистеме, а из-за действий команды Зеленского этот шаг может оказаться под вопросом.
Ранее стало известно, что Литва решила покупать белорусское электричество, хотя ранее критиковала строительство БелАЭС. В Незалежной назвали это уроком прагматичности.

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