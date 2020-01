Поставка ЗРС С-400 в Турцию: возможные последствия • 250 • Аналитика

Система ПВО Турции. Несмотря на определённые разногласия с США, до недавнего времени Турецкая Республика являлась одним из крупнейших получателей американской военной помощи. Впрочем, в последнее десятилетие Анкара старается диверсифицировать импорт изделий оборонного назначения, развивая военно-техническое сотрудничество с другими странами. Турция также стремится развивать национальную оборонную промышленность и активно приобретает наукоёмкие технологии. При посещении НИИ обороной промышленности TÜBİTAK SAGE (Анкара) президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в будущем Турция вообще прекратит приобретать за границей любые системы ПРО и ПВО. Все, чем воюют турки, должно быть сделано в Турции, поскольку, по мнению Эрдогана, чужим оружием много не повоюешь. На эти цели Анкара за последние 15 лет потратила более $30 млрд., что позволило сократить закупки оборонной продукции за рубежом с 80% до 20%.



Зенитно-ракетные системы, разработанные в Турции

Военно-промышленный комплекс Турции достиг того уровня, когда имеется возможность создания зенитно-ракетных систем, соответствующих современным требованиям. В 2008 году компания Roketsan в рамках проекта T-LALADMIS (Turkish Low Altitude Air Defence Missile System — «Турецкий маловысотный зенитный ракетный комплекс») начала работы по созданию ЗРК малой дальности. Для замены ЗРК средней дальности Hawk XXI и ЗРК малой дальности Rapier-2000 в 2011 году департамент оборонной промышленности министерства обороны Турции официально выдал фирме Aselsan техзадание на разработку противовоздушных комплексов нового поколения. Впоследствии компании Roketsan и Aselsan приступили к созданию семейства комплексов ПВО, известных под общим названием Hisar. Так как ВВС Турции в перспективе нуждались в ЗРК малой, средней и большой дальности, было решено создавать их с максимальной унификацией узлов и комплектующих, что в перспективе должно было ускорить разработку и снизить стоимость серийных изделий.







Системы малой и средней дальности впервые были представлены на 12-й международной выставке International Defence Industry Fair 2015 (IDEF-2015), проходившей с 5 по 8 мая 2015 года в Стамбуле. ЗРК Hisar-A и Hisar-О (в некоторых источниках Hisar-В) имеют сходную систему наведения и в основном отличаются базовыми шасси и габаритами зенитных ракет. В обоих комплексах используются вертикально стартующие ЗУР, с радиокомандным наведением на маршевом участке траектории и инфракрасным самонаведением – на конечном. Ракеты имеют единые ИК ГСН и осколочную боевую часть.





ЗУР Hisar-А

ЗРК Hisar-А способен поражать цели на дальности 15 км и высоте полёта 5 км. Пусковая установка с четырьмя поднимающимися транспортно-пусковыми контейнерами размещена на гусеничном бронированном шасси FNSS ACV-30, на котором также размещаются поднимающаяся мачта с РЛС обнаружения целей и электронно-оптической системой. Это даёт возможность мобильному ЗРК действовать автономно, но боевые возможности ограничиваются относительно небольшой дальностью обнаружения РЛС боевой машины Hisar-А.





Боевая машина ЗРК Hisar-А в боевом положении

В составе батареи ЗРК Hisar-А имеется четыре боевых машины, транспортно-заряжающая машина и мобильный командный пункт, на который поступает информация с обзорных РЛС большой дальности. Помимо варианта на гусеничном шасси, разработанном для подразделений ПВО сухопутных войск, ведётся создание объектовых комплексов, которые должны заменить ЗРК британского производства Rapier-2000 в системе обороны авиабаз.





Это могут быть как буксируемые, так и самоходные пусковые установки на шасси двухосных грузовиков повышенной проходимости. Для обнаружения воздушных целей предполагается использовать трёхкоординатную маловысотную РЛС AN / MPQ-64F1 Improved Sentinel или РЛС турецкого производства KALKAN, сопряженную с защищённой системой передачи данных SINCGARS.



Несмотря на некоторый сдвиг вправо сроков принятия на вооружение, можно с большой долей уверенности утверждать, что мобильный вариант ЗРК будет доведён до серийного производства. Успешные испытания Hisar-А состоялись в октябре 2013 года, и сейчас три опытных образца находятся в опытной эксплуатации. Согласно контракту, на первом этапе предусмотрена поставка в войска 18 мобильных зенитных комплексов. Всего же в течение ближайших пяти лет планируется построить не менее 30 ЗРК Hisar-А.



ЗРК средней дальности Hisar-О (ранее известный как T-MALAMIDS) использует ЗУР с максимальной дальностью стрельбы 25 км и досягаемостью по высоте 10 км. Пусковая установка с шестью поднимающимися ТПК вертикального старта размещена на автомобильном шасси Mercedez-Benz 2733 с колесной формулой 6х6.





Самоходная пусковая установка ЗРК Hisar-О

В составе зенитной батареи имеется три самоходных пусковых установки с шестью готовыми к применению ракетами на каждой и транспортно-заряжающие машины. Руководство действиями ЗРК Hisar-О осуществляется с мобильного командного пункта.





Первичная информация о воздушной обстановке поступает с наземных радиолокаторов и самолётов ДРЛО по цифровой аппаратуре передачи данных MІDS в рамках протокола Link 16. Собственными средствами обнаружения воздушных целей являются пассивная оптоэлектронная станция на шасси автомобиля повышенной проходимости и буксируемая РЛС KALKAN-II.





Трёхкоординатная РЛС с ФАР KALKAN-II разработана компанией Aselsan. Эта станция, работающая в частотном диапазоне 8-10 ГГц, имеет дальность обнаружения до 120 км и способна одновременно сопровождать 50 целей.





РЛС KALKAN

Первые бросковые испытания зенитной ракеты Hisar-О состоялись в 2014 году, а в 2016 году первый управляемый полёт. Поставка серийных ЗРК Hisar-О в войска запланирована на 2021 год.





Хотя в Турции Hisar-А именуют комплексом малой дальности, а Hisar-О – средней дальности, фактически это ЗРК малой дальности. Массогабаритные характеристики и мобильность Hisar-О сравнимы с южно-корейским ЗРК KM-SAM или с перспективным российским С-350. Однако эти комплексы превосходят турецкий Hisar-О по дальности стрельбы более чем в два раза. ЗРК Hisar-А и Hisar-О непригодны для борьбы с оперативно-тактическими баллистическими ракетами и имеют существенные ограничения по возможности поражения сверхзвуковых воздушных целей. В связи с этим, до недавнего времени осуществлялась разработка более дальнобойных вариантов. В ЗРК Hisar-ON с дальностью стрельбы 50 км прорабатывалась возможность применения ракеты воздушного боя AIM-120 AMRAAM с активным радиолокационным наведением. В модификации Hisar-OD предусматривалось использование ракеты RIM-162 ESSM. Модель Hisar-U должна была иметь дальность пуска 120-150 км и досягаемость по высоте не менее 20 км У и Б сидели на трубе: как энергетический транзит России становится её слабостью







По поводу возможности разработки в Турции ЗРК средней и большой дальности велись переговоры с американскими корпорациями Raytheon и Lockheed Martin. Однако, судя по всему, самостоятельное создание дальнобойных комплексов оказалось турецким разработчикам не по плечу, а военно-технического сотрудничество застопорились по причине обострения отношений между США и Турцией.



Попытки разработки в Турции ЗРК большой дальности, тендер T-LORAMIDS и его итоги

Хотя ЗРК MIM-14 Nike-Hercules до сих пор формально состоит на вооружении в Турции, уже к началу 1990-х было ясно, что этот комплекс устарел и нуждается в замене. В конце 1990-х, после того как в распоряжении Греции появилась зенитно-ракетная система российского производства С-300ПМУ-1, турецкое руководство озаботилось необходимостью замены ЗРК «Найк-Геркулес» современным многоканальным и мобильным зенитно-ракетным комплексом большой дальности.



Для изучения возможности самостоятельного создания дальнобойного ЗРК была создана рабочая группа, в которую вошли квалифицированные представители турецкого ВПК и военные специалисты. После полугода исследований был сделан вывод, что в обозримом будущем Турция не в состоянии самостоятельно создать дальнобойную зенитно-ракетную систему, удовлетворяющую основным современным требованиям. В связи с этим в 2009 году был объявлен тендер на поставку зенитных ракетных систем большой дальности T-LORAMIDS (Turkish Long Range Air And Missile Defence System –«Система воздушной и противоракетной обороны Турции на большом расстоянии»).



В конкурсе приняли участие все производители дальнобойных ЗРС. Заявки подали европейский консорциум Eurosam с ЗРС SAMP/T (с ЗУР Aster 30 Block 1), альянс американских компаний Lockheed Martin и Raytheon (комбинация РАС-2 GMT и РАС-3), «Рособоронэкспорт» с ЗРС С-300ВМ «Антей-2500» и китайская экспортно-импортная корпорация China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMIEC) с системой HQ-9.



Среди представленных в рамках конкурса систем, С-300ВМ обладала лучшим противоракетным потенциалом. Но российская ЗРС, размещённая на гусеничном шасси, не в полной мере удовлетворяла турецким требованиям в части мобильности и огневой производительности при отражении массированных ударов средств воздушного нападения. По всей видимости, российская сторона предложила С-300ВМ потому, что производственные мощности, задействованные до этого в строительстве экспортных ЗРС С-300ПМУ/ПМУ-1/ПМУ-2, были перегружены заказами на С-400 для ВКС РФ.



Американское предложение оказалось весьма щедрым. В сентябре 2009 года Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной продаже Турции 12 зенитных батарей Patriot. Предусматривалась поставка 76 ЗУР MIM-104F, 201 ЗУР MIM-104E, а также дополнительной партии ЗУР с расширенными противоракетными возможностями. Кроме того, в рамках контракта вместе с 48 пусковыми установками турецкие ВВС могли получить 13 РЛС AN / MPQ-65, 13 станций наведения ЗУР, 13 пунктов управления зенитной батареей, 4 автоматизированных системы управления группой зенитных батарей, восемь комплектов многофункциональной системы передачи информации (MIDS) AN / USQ-140 (V) и шесть широкополосных ретрансляторов, а также автономные источники энергоснабжения, комплекты ЗИП и тренажеры. Ориентировочная стоимость всего этого хозяйства в 2010 году составляла $7,8 млрд. Однако по желанию Анкары, на первом этапе сделки она имела возможность приобрести зенитные системы на сумму $3,5 млрд. Китайские СМИ: возможно, ирано-американская война уже рядом



Европейская ЗРС SAMP/T от консорциума Eurosam с самого начала не была в числе фаворитов, по причине завышенной стоимости. Кроме того, на момент объявления тендера сухопутный вариант SAMP/T ещё не находился в серийном производстве и его перспективы были не ясны. Также вызывали определённые сомнения противоракетные возможности ЗУР Aster 30.



Победителем конкурса в 2013 году неожиданно стала китайская компания CPMIEC, предложившая лучшую цену. На момент подведения итогов тендера стоимость 12 дивизионов ЗРК HQ-9 (экспортное обозначение FD-2000) составляла $3,44 млрд. Однако в 2015 году результаты тендера были фактически аннулированы и соревнование перезапущено. Официальных объяснений по этому поводу турецкая сторона не дала. В ряде источников говорится, что помимо давления со стороны США причиной отказа от сделки стало нежелание КНР предоставить лицензию на производство ЗРК HQ-9. Судя по всему, Турция надеялась при помощи Китая войти в элитный клуб производителей современных систем ПВО и ПРО.



Известно, что ещё до объявления тендера, научно-исследовательский институт оборонной промышленности TÜBİTAK SAGE совместно с компаниями Roketsan и Aselsan приступили к разработке ЗРК большой дальности Siper. Согласно первоначальным планам этот комплекс должен был поступить на вооружение в 2022 году. После того как Китай, опасаясь, что это нанесёт ущерб собственному ВПК, отказался делиться ключевыми технологиями, турецкие представители вели переговоры с европейскими компаниями Matra BAE Dynamics Alenia и Thales Group. Однако, судя по всему, договориться сторонам не удалось. Одной из основных причин стала неплатёжеспособность Турции. С учётом того, что на разработку ЗРК малой дальности Hisar-А/О за 10 лет было израсходовано более $800 млн., а на реализацию программы Siper имелась возможность выделения не более $500 млн., этого было явно недостаточно для создания действительно эффективного дальнобойного зенитного комплекса. К тому же европейские компании не заинтересованы в появлении на международном рынке вооружений конкурента, способного в обозримой перспективе предложить потенциальным покупателям зенитно-ракетные системы по демпинговым ценам.



Развёртывание ЗРК «Пэтриот» стран НАТО на территории Турции

В 2012 году в ответ на просьбу Анкары к НАТО оказать помощь в обеспечении безопасности воздушного пространства со стороны Сирии, США, Германия и Нидерланды отправили в Турцию по две батареи ЗРК Patriot.





Схема размещения ЗРК «Пэтриот» на территории Турции

В феврале 2013 года на боевое дежурство в районе города Газиантепа на юге Турции были поставлены две батареи ЗРК, доставленные из США. Зенитные комплексы, предоставленные Нидерландами, заступили на дежурство на позициях в окрестностях города Адама, немецкие — к югу от города Кахраманмараш.





В сентябре 2014 года испанскими ЗРК «Пэтриот» заменили голландские комплексы на авиабазе Инджирлик в южной турецкой провинции Адана. В 2016 году Германия вывела свои ЗРК с турецкой территории. О намерении убрать «Пэтриоты» с территории Турции также заявляли американские военные.





Спутниковый снимок Google Еarth: позиция ЗРК «Пэтриот» в окрестностях авиабазы Инджирлик

По всей видимости, в ближайшей перспективе американские ЗРК большой дальности в Турции останутся только в районе стратегически важной американской авиабазы Инджирлик. Где на постоянной основе находятся штурмовики A-10C, истребители F-16C/D и F-15C/D, самолёты заправщики КС-135R и хранилище термоядерных бомб В61. Убийство генерала Сулеймани. Ждёт ли мир новая война на Ближнем Востоке?



Переговоры с США относительно поставок в Турцию ЗРК «Пэтриот»

После объявления тендера T-LORAMIDS Анкара и Вашингтон регулярно обсуждали возможность поставки ЗРК Patriot РАС-3, и до недавнего времени турецкое руководство не теряло надежды получить эти комплексы. В ноябре 2019 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что готов приобрести системы «Пэтриот», если США предложат выгодные условия. На пресс-конференции по итогам визита было сказано следующее:



Мы можем преодолеть разногласия вокруг (российских зенитных ракетных систем) С-400 и (американских истребителей пятого поколения) F-35. Я сказал президенту (Дональду Трампу) о своем желании купить Patriot, если поступит выгодное предложение»… Турция решительно настроена «открыть новую страницу» в отношениях с США, и только диалог позволит двум странам разрешить разногласия в области оборонной промышленности.

После завершения визита в США прибывшая в Анкару американская делегация провела переговоры с высокопоставленными представителями Министерства национальной обороны и Министерства оборонной промышленности Турции. По итогам переговоров Государственный департамент США утвердил решение о продаже Турции комплексов «Пэтриот» на сумму $3,5 млрд., и американское руководство по дипломатическим каналам передало условия о поставках ЗРК Patriot PAC-3 с ракетами MIM-104E.



Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своем заявлении по итогам года сообщил журналистам, что Турция направила последнее письмо США с предложением о поставках Patriot около полутора лет назад, и решение Госдепа было основано на этом предложении. Однако, по словам министра, приобретение американских ЗРК не может быть увязано со сделкой с Россией по С-400. У Турции есть несколько критериев приобретения ЗРК Patriot, одним из которых является приемлемая цена и возможность предоставления кредита. Однако главным для Турции остается вопрос передачи технологий.



Из всего этого следует, что президент Турции ведёт с Вашингтоном активный торг, шантажируя американцев возможностью сближения с Россией. Анкара, претендуя на роль регионального лидера, пытается добиться военного превосходства над потенциальными соперниками и гарантировать неуязвимость своих войск и стратегически важных объектов от средств воздушного нападения и оперативно-тактических баллистических ракет. При этом турецкое руководство пытается добиться максимальной независимости от импорта вооружения, перенести производство на собственные предприятия и получить доступ к наукоёмким технологиям, сократить таким образом отставание от других развитых государств и сэкономить финансовые ресурсы. Однако американцы не горят желанием поставлять современные комплексы капризному союзнику без оплаты живыми деньгами и делиться критически важными оборонными секретами.



Поставка в Турцию российских ЗРС С-400 и возможные последствия этого шага

В ноябре 2016 года стало известно, что турецкие и российские представители обсуждают возможность поставки в Турцию ЗРС большой дальности С-400. 27 декабря 2017 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что Турция приобретает у России четыре дивизиона ЗРС С-400 на сумму в $ 2,5 млрд. При этом только 45% от общей стоимости контракта Турция выплатит в твёрдой валюте, а оставшуюся часть покроит выделенный Россией кредит. Помимо выделения кредита одним из условий выдвигаемых турецкой стороной было предоставление подробной технической документации, и оказание помощи турецким компаниям в освоении производства интересующих их элементов С-400.



12 июля 2019 года самолётом Ан-124 «Руслан» на турецкую авиабазу Мюртед были доставлены первые элементы ЗРС С-400. Турецкие представители подтвердили, что в июле 2019 года на их аэродромы совершили посадку семь российских тяжелых военно-транспортных самолётов с элементами С-400. Второй этап поставок российских ЗРС стартовал 27 августа и завершился 14 сентября. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, процесс доставки должен быть полностью завершен к апрелю 2020 года. О победах под колокольный звон

С 24 по 26 ноября 2019 года на авиабазе в окрестностях Анкары было проведено тестирование радиолокационных средств ЗРС С-400. При этом в качестве условных воздушных целей использовались лёгкие истребители F-16С/D и самолёты-разведчики RF-4Е, а также вертолёты UH-1H.



На территории авиабазы были развёрнуты штатные и приданные радиолокационные средства зенитной ракетной системы С-400: радиолокационный комплекс 91Н6E, используемый в составе полкового командного пункта, многофункциональная радиолокационная станция зенитного ракетного дивизиона 92Н6Е2 и всевысотный обнаружитель 96Л6Е2.





По всей видимости, в ходе данного мероприятия помимо проверки работоспособности, турецкие расчёты на практике подтверждали свои навыки и тестировали возможности российских РЛС, входящих в состав ЗРС С-400. В ходе испытаний подтверждалось соответствие реальных данных ранее заявленным тактико-техническим характеристикам. Можно предположить, что после входа в зону поражения ЗРС самолетов и вертолетов, по ним производился «электронный пуск» на тренажере-имитаторе.



Информация об облёте турецких С-400 реальными самолётами и вертолётами вызвала неоднозначную реакцию в российских и западных СМИ. Американские представители выразили традиционную «озабоченность», а на наших форумах «патриотически» настроенные комментаторы и авторы некоторых интернет-изданий стали говорить о том, что российские военные сумели добыть уникальные радиолокационные портреты новейших истребителей НАТО. При этом в числе летательных аппаратов, участвовавших в облёте С-400 под Анкарой, чудесным образом вдруг появились истребители F-35A, которых в составе ВВС Турции не имеется. Не известно, присутствовали или нет российские специалисты при тестировании радаров, приданных С-400, и к какой информации при этом они были допущены. Даже если российской стороне удалось полностью ознакомиться со всеми материалами, то вряд ли мы узнали что-то новое. Невозможно предположить, что расчёты ПВО, несущие боевое дежурство в Калининградской области, на европейском Севере и российском Дальнем Востоке, никогда не имели возможности «взять на мушку» широко распространенные истребители американского производства F-16. Тем более непонятно, какой интерес для нас мог представлять древний «Фантом», характеристики которого были хорошо изучены более 40 лет назад в ходе конфликтов на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Что касается истребителей 5-го поколения, то их радиолокационный портрет уже наверняка зафиксирован российскими специалистами обслуживающими РЛС на территории Сирии.



В комментариях, посвященных предыдущим статьям данного цикла, встречались высказывания, что продажа ЗРС С-400 в страны, которые в будущем могут быть потенциальными противниками России, не наносит ущерба обороноспособности нашей страны. При этом приводились доводы: С-400 находится в серийном производстве уже более 10 лет и устарела, зенитные системы, поставляемые на экспорт, имеют в разы худшие характеристики, чем состоящие на вооружении в ВКС РФ, и потому они не представляют угрозы нашей авиации. «Особо осведомлённые» комментаторы уверяли, что вся информация с поставленных на экспорт ЗРС С-400 по «специальным каналам» транслируется в Россию, и мы можем «сигналом со спутника» отключить аппаратную часть зенитных систем. Также некоторые читатели выказывали уверенность, что западные специалисты не в состоянии самостоятельно разобраться в режимах работы радиолокационных средств и аппаратуры наведения, и это никак не поможет иностранным экспертам в разработке средств противодействия и выработке тактики борьбы с С-400. Общение в шутливой форме



Попробуем со всем этим разобраться. Начнём с того, что С-400 в настоящее время является основной зенитной системой в ВКС РФ, и ничего более совершенного на вооружении у нас пока нет. Первый комплект ЗРК С-350 совсем недавно прошел испытания и используется для подготовки расчётов. Начала массовых поставок С-350, которым планируется заменить устаревшие и предельно изношенные С-300ПС следует ожидать не ранее чем через 2-3 года. Зенитно-ракетная система большой дальности С-500, с которой связаны большие надежды, в первую очередь предназначена для борьбы с баллистическими целями и для противодействия ИСЗ на низких орбитах. По причине очень высокой стоимости ЗРС С-500 будет использоваться только для защиты особо важных объектов и по количеству принятых на вооружении систем вряд ли сравнится с С-400. Хочется также напомнить, что потенциал совершенствования ЗРС С-400 далеко не исчерпан. Несмотря на многочисленные обещания наших высокопоставленных военных, руководителей ВПК и «государственных деятелей», строевые зенитно-ракетные дивизионы С-400 ВКС РФ до сих пор в полной мере не оснащены новыми ракетами с дальностью пуска 380 км. С учётом того, что российские войска ПВО ещё далеки от насыщения достаточным количеством современной техники и вооружения, серийный выпуск С-400 в ближайшем десятилетии будет продолжен, и они долго будут являться основой наземной компоненты нашей ПВО. Назначенный срок службы данных систем составляет не менее 25 лет, и говорить об «устаревании» С-400 по меньшей мере странно.



Два полковых комплекта С-400, предназначенных для Турции, действительно отличаются от зенитных систем, стоящих на вооружении ВКС РФ. Но это не означает, что экспортная модификация по своим основным характеристикам хуже систем, несущих боевое дежурство в России. Она связана с предпочтениями заказчика и некоторыми специфическими техническими моментами. Так, например, в составе турецких ЗРС С-400 используется РЛС 96Л6Е2 вместо 96Л6/96Л6-1, которые эксплуатируются ВКС РФ. Некоторые элементы комплекса выполнены не самоходными, а буксируемыми, что связано с требованиями заказчика по снижению стоимости и для использования собственных тягачей. Кроме того, в ряде источников говорится, что имеются отличия в вычислительных комплексах и в аппаратуре топопривязки. Помимо этого, поставленные в Турцию зенитные системы лишены штатной российской аппаратуры боевого управления и определения государственной принадлежности.



В объединенной системе ПВО НАТО используется государственная система опознавания Mk. XII, имеющая «военные» и «гражданский» режимы. На турецких пунктах управления ЗРС С-400 используется система «гражданского» стандарта STANAG 4193, совместимого со стандартом ICAO (гражданская вторичная радиолокация международного управления воздушным движением), но при этом имеется возможность встраивания «военных» имитостойких компонентов, для чего потребуется установка аппаратуры НАТО с уникальными криптоключами. Известно, что работы в данном направлении сейчас ведёт турецкая радиоэлектронная компания Aselsan. После интеграции запросно-ответной аппаратуры в турецкую национальную систему государственного опознавания в ходе формировании запросного или ответного кода должно происходить формирование комбинации определенных импульсов и, кроме как на приемо-передающие антенны наземного радиолокационного запросчика, он никуда не уходит. То есть в системе опознавания «свой-чужой» «ключи» никак и никуда не передаются. Более того, турки пожелали, чтобы в запросно-ответной аппаратуре «по умолчанию» была установлена опция «дружественная цель», которой можно маркировать любую отметку на экране радара.



Что касается совместимости ЗРС С-400 с автоматизированными средствами управления системы ПВО НАТО в Европе MASE, то это в первую очередь зависит от воли командования Североатлантического альянса и возможности турок профинансировать данное мероприятие. Технически для решения этой задачи требуется создание соответствующих протоколов обмена информацией и использование аппаратуры сопряжения, способной взаимодействовать с тактической коммуникационной системой MIDS, объединяющей различные типы информационных платформ в общую тактическую сеть передачи данных аппаратуру стандарта Link 16. Месть за "Северный поток — 2": санкции ЕС против США — вопрос времени



Что касается разного рода аппаратных или программных «закладок», то стандартной процедурой при приёмке техники оборонного и специального назначения, произведённой за рубежом, является обследование её на предмет выявления различных побочных излучений и сигналов, в ходе различных режимов работы. В нашей стране такого рода технические и организационные мероприятия проводятся в рамках программы противодействия иностранным техническим разведкам (ПДИТР) и технической защиты информации (ТЗИ). Нет сомнений, что в странах, закупивших российские С-400, все элементы системы прошли доскональное изучение и сканирование. Крайне сомнительно, что российская сторона готова нести репутационные и финансовые издержки в случае обнаружения «жучков». Это не только может привести к международному скандалу и возврату зенитных систем поставщику, но и отпугнуть других потенциальных покупателей.



Заверения о том, что поставка двух полковых комплектов С-400 в страну, входящую в НАТО, не может нанести вреда нашей обороноспособности, не вызывают понимания. Как известно, американцы никогда не упускали возможности подробно ознакомиться с системами ПВО советского и российского производства. Так, на нескольких американских полигонах до сих пор имеются работоспособные радиолокационные станции, входящие в состав ЗРС С-300ПТ/ПС. Детальное изучение характеристик радаров и станции наведения позволило американским экспертам создать достаточно эффективные станции постановки помех и выработать оптимальную тактику прорыва ПВО, основой которой являются системы семейства С-300П. Также следует помнить, что пилоты ВВС и ВМС США, европейских стран НАТО и Израиля, в ходе совместных учений регулярно проводят тренировки с участием греческих С-300ПМУ-1, а также болгарских и словацких С-300ПМУ. Можно представить какой вой подняли бы американцы, если бы боевые самолёты ВКС РФ с разрешения одной их стран, где имеются ЗРК «Пэтриот», стали тренироваться их уничтожать. В конце декабря 2019 года американское информагентство Bloomberg распространило информацию о том, что Турция готова предоставить ЗРС С-400 для изучения США, в обмен на размораживание поставки истребителей F-35A. Может так случиться, что ущерб обороноспособности России окажется намного выше выгоды от поступления дополнительных средств в бюджет. История уже знает случаи, когда из-за недальновидности политиков секретные образцы техники и вооружения оказывались в распоряжении западных партнёров, а российские самолёты были сбиты зенитными ракетами, произведёнными на территории нашей страны.



Рассматривая экономические последствия поставки четырёх дивизионов С-400 в Турцию, следует помнить, что Россия получила за них живыми деньгами чуть более $1 млрд., что намного ниже рыночной стоимости. Большая часть контракта была покрыта российским кредитом. Экономика Турецкой Республики сейчас испытывает существенные трудности, и потому в будущем может встать вопрос о списании этого долга. Ярким примером такого военно-технического «сотрудничества» является Венесуэла, задолжавшая России за поставки оружия более $3 млрд.



Говоря о политическом эффекте от российско-турецкой оружейной сделки, следует признать, что её реализация вызвала кризис в американо-турецких отношениях. Другой вопрос, насколько этот эффект будет длительным. Не секрет, что действия турецкого президента зачастую непредсказуемы, и он в прошлом предпринимал по отношению к нашей стране откровенно недружественные шаги. Реджеп Тайип Эрдоган мнит себя новым султаном, пытается вернуть Турции былой статус и возможность на равных говорить с ведущими мировыми игроками. Прямым подтверждением этого является позиция турецкого руководства по Ливии. Помимо получения доступа к современным технологиям, покупка российских ЗРС С-400 в кредит является средством давления на Вашингтон. В силу уникального географического положения Турции США и европейские страны НАТО кровно заинтересованы в удержании Анкары в круге своего влияния. Даже если допустить, что Запад смирится со взбрыками Эрдогана, следует помнить, что он не вечен. После подавления военного путча Реджеп Тайип Эрдоган осуществляет жесткую чистку в вооруженных силах и государственных структурах. Его авторитарные методы правления вызывают рост недовольства в стране, что усугубляется отсутствием экономического роста. Гонконг и Тайвань: большой Китай в тупике



В прошлом Москва традиционно считалась геополитическим соперником Анкары. С учётом того, что руководство Турции всегда занимало проамериканскую позицию, а турецкий генералитет обучался в американских военных академиях, наивно считать, что взгляды турецкого истеблишмента в ближайшее время кардинально изменятся. Так или иначе, даже при наличии серьёзных споров с США речи о выходе Турции из НАТО и ликвидации американских военных баз не идёт. Турция по-прежнему кровно заинтересована в финансовой и политической поддержке, в доступе к современным вооружениям и передовым технологиям. С большой долей вероятности может случиться так, что следующий турецкий лидер в полном объёме восстановит отношения с Вашингтоном, и Анкара, как прежде, будет в числе наиболее верных союзников США. . Несмотря на определённые разногласия с США, до недавнего времени Турецкая Республика являлась одним из крупнейших получателей американской военной помощи. Впрочем, в последнее десятилетие Анкара старается диверсифицировать импорт изделий оборонного назначения, развивая военно-техническое сотрудничество с другими странами. Турция также стремится развивать национальную оборонную промышленность и активно приобретает наукоёмкие технологии. При посещении НИИ обороной промышленности TÜBİTAK SAGE (Анкара) президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в будущем Турция вообще прекратит приобретать за границей любые системы ПРО и ПВО. Все, чем воюют турки, должно быть сделано в Турции, поскольку, по мнению Эрдогана, чужим оружием много не повоюешь. На эти цели Анкара за последние 15 лет потратила более $30 млрд., что позволило сократить закупки оборонной продукции за рубежом с 80% до 20%.Военно-промышленный комплекс Турции достиг того уровня, когда имеется возможность создания зенитно-ракетных систем, соответствующих современным требованиям. В 2008 году компания Roketsan в рамках проекта T-LALADMIS (Turkish Low Altitude Air Defence Missile System — «Турецкий маловысотный зенитный ракетный комплекс») начала работы по созданию ЗРК малой дальности. Для замены ЗРК средней дальности Hawk XXI и ЗРК малой дальности Rapier-2000 в 2011 году департамент оборонной промышленности министерства обороны Турции официально выдал фирме Aselsan техзадание на разработку противовоздушных комплексов нового поколения. Впоследствии компании Roketsan и Aselsan приступили к созданию семейства комплексов ПВО, известных под общим названием Hisar. Так как ВВС Турции в перспективе нуждались в ЗРК малой, средней и большой дальности, было решено создавать их с максимальной унификацией узлов и комплектующих, что в перспективе должно было ускорить разработку и снизить стоимость серийных изделий.Системы малой и средней дальности впервые были представлены на 12-й международной выставке International Defence Industry Fair 2015 (IDEF-2015), проходившей с 5 по 8 мая 2015 года в Стамбуле. ЗРК Hisar-A и Hisar-О (в некоторых источниках Hisar-В) имеют сходную систему наведения и в основном отличаются базовыми шасси и габаритами зенитных ракет. В обоих комплексах используются вертикально стартующие ЗУР, с радиокомандным наведением на маршевом участке траектории и инфракрасным самонаведением – на конечном. Ракеты имеют единые ИК ГСН и осколочную боевую часть.ЗРК Hisar-А способен поражать цели на дальности 15 км и высоте полёта 5 км. Пусковая установка с четырьмя поднимающимися транспортно-пусковыми контейнерами размещена на гусеничном бронированном шасси FNSS ACV-30, на котором также размещаются поднимающаяся мачта с РЛС обнаружения целей и электронно-оптической системой. Это даёт возможность мобильному ЗРК действовать автономно, но боевые возможности ограничиваются относительно небольшой дальностью обнаружения РЛС боевой машины Hisar-А.В составе батареи ЗРК Hisar-А имеется четыре боевых машины, транспортно-заряжающая машина и мобильный командный пункт, на который поступает информация с обзорных РЛС большой дальности. Помимо варианта на гусеничном шасси, разработанном для подразделений ПВО сухопутных войск, ведётся создание объектовых комплексов, которые должны заменить ЗРК британского производства Rapier-2000 в системе обороны авиабаз.Это могут быть как буксируемые, так и самоходные пусковые установки на шасси двухосных грузовиков повышенной проходимости. Для обнаружения воздушных целей предполагается использовать трёхкоординатную маловысотную РЛС AN / MPQ-64F1 Improved Sentinel или РЛС турецкого производства KALKAN, сопряженную с защищённой системой передачи данных SINCGARS.Несмотря на некоторый сдвиг вправо сроков принятия на вооружение, можно с большой долей уверенности утверждать, что мобильный вариант ЗРК будет доведён до серийного производства. Успешные испытания Hisar-А состоялись в октябре 2013 года, и сейчас три опытных образца находятся в опытной эксплуатации. Согласно контракту, на первом этапе предусмотрена поставка в войска 18 мобильных зенитных комплексов. Всего же в течение ближайших пяти лет планируется построить не менее 30 ЗРК Hisar-А.ЗРК средней дальности Hisar-О (ранее известный как T-MALAMIDS) использует ЗУР с максимальной дальностью стрельбы 25 км и досягаемостью по высоте 10 км. Пусковая установка с шестью поднимающимися ТПК вертикального старта размещена на автомобильном шасси Mercedez-Benz 2733 с колесной формулой 6х6.В составе зенитной батареи имеется три самоходных пусковых установки с шестью готовыми к применению ракетами на каждой и транспортно-заряжающие машины. Руководство действиями ЗРК Hisar-О осуществляется с мобильного командного пункта.Первичная информация о воздушной обстановке поступает с наземных радиолокаторов и самолётов ДРЛО по цифровой аппаратуре передачи данных MІDS в рамках протокола Link 16. Собственными средствами обнаружения воздушных целей являются пассивная оптоэлектронная станция на шасси автомобиля повышенной проходимости и буксируемая РЛС KALKAN-II.Трёхкоординатная РЛС с ФАР KALKAN-II разработана компанией Aselsan. Эта станция, работающая в частотном диапазоне 8-10 ГГц, имеет дальность обнаружения до 120 км и способна одновременно сопровождать 50 целей.Первые бросковые испытания зенитной ракеты Hisar-О состоялись в 2014 году, а в 2016 году первый управляемый полёт. Поставка серийных ЗРК Hisar-О в войска запланирована на 2021 год.Хотя в Турции Hisar-А именуют комплексом малой дальности, а Hisar-О – средней дальности, фактически это ЗРК малой дальности. Массогабаритные характеристики и мобильность Hisar-О сравнимы с южно-корейским ЗРК KM-SAM или с перспективным российским С-350. Однако эти комплексы превосходят турецкий Hisar-О по дальности стрельбы более чем в два раза. ЗРК Hisar-А и Hisar-О непригодны для борьбы с оперативно-тактическими баллистическими ракетами и имеют существенные ограничения по возможности поражения сверхзвуковых воздушных целей. В связи с этим, до недавнего времени осуществлялась разработка более дальнобойных вариантов. В ЗРК Hisar-ON с дальностью стрельбы 50 км прорабатывалась возможность применения ракеты воздушного боя AIM-120 AMRAAM с активным радиолокационным наведением. В модификации Hisar-OD предусматривалось использование ракеты RIM-162 ESSM. Модель Hisar-U должна была иметь дальность пуска 120-150 км и досягаемость по высоте не менее 20 кмПо поводу возможности разработки в Турции ЗРК средней и большой дальности велись переговоры с американскими корпорациями Raytheon и Lockheed Martin. Однако, судя по всему, самостоятельное создание дальнобойных комплексов оказалось турецким разработчикам не по плечу, а военно-технического сотрудничество застопорились по причине обострения отношений между США и Турцией.Хотя ЗРК MIM-14 Nike-Hercules до сих пор формально состоит на вооружении в Турции, уже к началу 1990-х было ясно, что этот комплекс устарел и нуждается в замене. В конце 1990-х, после того как в распоряжении Греции появилась зенитно-ракетная система российского производства С-300ПМУ-1, турецкое руководство озаботилось необходимостью замены ЗРК «Найк-Геркулес» современным многоканальным и мобильным зенитно-ракетным комплексом большой дальности.Для изучения возможности самостоятельного создания дальнобойного ЗРК была создана рабочая группа, в которую вошли квалифицированные представители турецкого ВПК и военные специалисты. После полугода исследований был сделан вывод, что в обозримом будущем Турция не в состоянии самостоятельно создать дальнобойную зенитно-ракетную систему, удовлетворяющую основным современным требованиям. В связи с этим в 2009 году был объявлен тендер на поставку зенитных ракетных систем большой дальности T-LORAMIDS (Turkish Long Range Air And Missile Defence System –«Система воздушной и противоракетной обороны Турции на большом расстоянии»).В конкурсе приняли участие все производители дальнобойных ЗРС. Заявки подали европейский консорциум Eurosam с ЗРС SAMP/T (с ЗУР Aster 30 Block 1), альянс американских компаний Lockheed Martin и Raytheon (комбинация РАС-2 GMT и РАС-3), «Рособоронэкспорт» с ЗРС С-300ВМ «Антей-2500» и китайская экспортно-импортная корпорация China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMIEC) с системой HQ-9.Среди представленных в рамках конкурса систем, С-300ВМ обладала лучшим противоракетным потенциалом. Но российская ЗРС, размещённая на гусеничном шасси, не в полной мере удовлетворяла турецким требованиям в части мобильности и огневой производительности при отражении массированных ударов средств воздушного нападения. По всей видимости, российская сторона предложила С-300ВМ потому, что производственные мощности, задействованные до этого в строительстве экспортных ЗРС С-300ПМУ/ПМУ-1/ПМУ-2, были перегружены заказами на С-400 для ВКС РФ.Американское предложение оказалось весьма щедрым. В сентябре 2009 года Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной продаже Турции 12 зенитных батарей Patriot. Предусматривалась поставка 76 ЗУР MIM-104F, 201 ЗУР MIM-104E, а также дополнительной партии ЗУР с расширенными противоракетными возможностями. Кроме того, в рамках контракта вместе с 48 пусковыми установками турецкие ВВС могли получить 13 РЛС AN / MPQ-65, 13 станций наведения ЗУР, 13 пунктов управления зенитной батареей, 4 автоматизированных системы управления группой зенитных батарей, восемь комплектов многофункциональной системы передачи информации (MIDS) AN / USQ-140 (V) и шесть широкополосных ретрансляторов, а также автономные источники энергоснабжения, комплекты ЗИП и тренажеры. Ориентировочная стоимость всего этого хозяйства в 2010 году составляла $7,8 млрд. Однако по желанию Анкары, на первом этапе сделки она имела возможность приобрести зенитные системы на сумму $3,5 млрд.Европейская ЗРС SAMP/T от консорциума Eurosam с самого начала не была в числе фаворитов, по причине завышенной стоимости. Кроме того, на момент объявления тендера сухопутный вариант SAMP/T ещё не находился в серийном производстве и его перспективы были не ясны. Также вызывали определённые сомнения противоракетные возможности ЗУР Aster 30.Победителем конкурса в 2013 году неожиданно стала китайская компания CPMIEC, предложившая лучшую цену. На момент подведения итогов тендера стоимость 12 дивизионов ЗРК HQ-9 (экспортное обозначение FD-2000) составляла $3,44 млрд. Однако в 2015 году результаты тендера были фактически аннулированы и соревнование перезапущено. Официальных объяснений по этому поводу турецкая сторона не дала. В ряде источников говорится, что помимо давления со стороны США причиной отказа от сделки стало нежелание КНР предоставить лицензию на производство ЗРК HQ-9. Судя по всему, Турция надеялась при помощи Китая войти в элитный клуб производителей современных систем ПВО и ПРО.Известно, что ещё до объявления тендера, научно-исследовательский институт оборонной промышленности TÜBİTAK SAGE совместно с компаниями Roketsan и Aselsan приступили к разработке ЗРК большой дальности Siper. Согласно первоначальным планам этот комплекс должен был поступить на вооружение в 2022 году. После того как Китай, опасаясь, что это нанесёт ущерб собственному ВПК, отказался делиться ключевыми технологиями, турецкие представители вели переговоры с европейскими компаниями Matra BAE Dynamics Alenia и Thales Group. Однако, судя по всему, договориться сторонам не удалось. Одной из основных причин стала неплатёжеспособность Турции. С учётом того, что на разработку ЗРК малой дальности Hisar-А/О за 10 лет было израсходовано более $800 млн., а на реализацию программы Siper имелась возможность выделения не более $500 млн., этого было явно недостаточно для создания действительно эффективного дальнобойного зенитного комплекса. К тому же европейские компании не заинтересованы в появлении на международном рынке вооружений конкурента, способного в обозримой перспективе предложить потенциальным покупателям зенитно-ракетные системы по демпинговым ценам.В 2012 году в ответ на просьбу Анкары к НАТО оказать помощь в обеспечении безопасности воздушного пространства со стороны Сирии, США, Германия и Нидерланды отправили в Турцию по две батареи ЗРК Patriot.В феврале 2013 года на боевое дежурство в районе города Газиантепа на юге Турции были поставлены две батареи ЗРК, доставленные из США. Зенитные комплексы, предоставленные Нидерландами, заступили на дежурство на позициях в окрестностях города Адама, немецкие — к югу от города Кахраманмараш.В сентябре 2014 года испанскими ЗРК «Пэтриот» заменили голландские комплексы на авиабазе Инджирлик в южной турецкой провинции Адана. В 2016 году Германия вывела свои ЗРК с турецкой территории. О намерении убрать «Пэтриоты» с территории Турции также заявляли американские военные.По всей видимости, в ближайшей перспективе американские ЗРК большой дальности в Турции останутся только в районе стратегически важной американской авиабазы Инджирлик. Где на постоянной основе находятся штурмовики A-10C, истребители F-16C/D и F-15C/D, самолёты заправщики КС-135R и хранилище термоядерных бомб В61.После объявления тендера T-LORAMIDS Анкара и Вашингтон регулярно обсуждали возможность поставки ЗРК Patriot РАС-3, и до недавнего времени турецкое руководство не теряло надежды получить эти комплексы. В ноябре 2019 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что готов приобрести системы «Пэтриот», если США предложат выгодные условия. На пресс-конференции по итогам визита было сказано следующее:После завершения визита в США прибывшая в Анкару американская делегация провела переговоры с высокопоставленными представителями Министерства национальной обороны и Министерства оборонной промышленности Турции. По итогам переговоров Государственный департамент США утвердил решение о продаже Турции комплексов «Пэтриот» на сумму $3,5 млрд., и американское руководство по дипломатическим каналам передало условия о поставках ЗРК Patriot PAC-3 с ракетами MIM-104E.Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своем заявлении по итогам года сообщил журналистам, что Турция направила последнее письмо США с предложением о поставках Patriot около полутора лет назад, и решение Госдепа было основано на этом предложении. Однако, по словам министра, приобретение американских ЗРК не может быть увязано со сделкой с Россией по С-400. У Турции есть несколько критериев приобретения ЗРК Patriot, одним из которых является приемлемая цена и возможность предоставления кредита. Однако главным для Турции остается вопрос передачи технологий.Из всего этого следует, что президент Турции ведёт с Вашингтоном активный торг, шантажируя американцев возможностью сближения с Россией. Анкара, претендуя на роль регионального лидера, пытается добиться военного превосходства над потенциальными соперниками и гарантировать неуязвимость своих войск и стратегически важных объектов от средств воздушного нападения и оперативно-тактических баллистических ракет. При этом турецкое руководство пытается добиться максимальной независимости от импорта вооружения, перенести производство на собственные предприятия и получить доступ к наукоёмким технологиям, сократить таким образом отставание от других развитых государств и сэкономить финансовые ресурсы. Однако американцы не горят желанием поставлять современные комплексы капризному союзнику без оплаты живыми деньгами и делиться критически важными оборонными секретами.В ноябре 2016 года стало известно, что турецкие и российские представители обсуждают возможность поставки в Турцию ЗРС большой дальности С-400. 27 декабря 2017 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что Турция приобретает у России четыре дивизиона ЗРС С-400 на сумму в $ 2,5 млрд. При этом только 45% от общей стоимости контракта Турция выплатит в твёрдой валюте, а оставшуюся часть покроит выделенный Россией кредит. Помимо выделения кредита одним из условий выдвигаемых турецкой стороной было предоставление подробной технической документации, и оказание помощи турецким компаниям в освоении производства интересующих их элементов С-400.12 июля 2019 года самолётом Ан-124 «Руслан» на турецкую авиабазу Мюртед были доставлены первые элементы ЗРС С-400. Турецкие представители подтвердили, что в июле 2019 года на их аэродромы совершили посадку семь российских тяжелых военно-транспортных самолётов с элементами С-400. Второй этап поставок российских ЗРС стартовал 27 августа и завершился 14 сентября. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, процесс доставки должен быть полностью завершен к апрелю 2020 года.С 24 по 26 ноября 2019 года на авиабазе в окрестностях Анкары было проведено тестирование радиолокационных средств ЗРС С-400. При этом в качестве условных воздушных целей использовались лёгкие истребители F-16С/D и самолёты-разведчики RF-4Е, а также вертолёты UH-1H.На территории авиабазы были развёрнуты штатные и приданные радиолокационные средства зенитной ракетной системы С-400: радиолокационный комплекс 91Н6E, используемый в составе полкового командного пункта, многофункциональная радиолокационная станция зенитного ракетного дивизиона 92Н6Е2 и всевысотный обнаружитель 96Л6Е2.По всей видимости, в ходе данного мероприятия помимо проверки работоспособности, турецкие расчёты на практике подтверждали свои навыки и тестировали возможности российских РЛС, входящих в состав ЗРС С-400. В ходе испытаний подтверждалось соответствие реальных данных ранее заявленным тактико-техническим характеристикам. Можно предположить, что после входа в зону поражения ЗРС самолетов и вертолетов, по ним производился «электронный пуск» на тренажере-имитаторе.Информация об облёте турецких С-400 реальными самолётами и вертолётами вызвала неоднозначную реакцию в российских и западных СМИ. Американские представители выразили традиционную «озабоченность», а на наших форумах «патриотически» настроенные комментаторы и авторы некоторых интернет-изданий стали говорить о том, что российские военные сумели добыть уникальные радиолокационные портреты новейших истребителей НАТО. При этом в числе летательных аппаратов, участвовавших в облёте С-400 под Анкарой, чудесным образом вдруг появились истребители F-35A, которых в составе ВВС Турции не имеется. Не известно, присутствовали или нет российские специалисты при тестировании радаров, приданных С-400, и к какой информации при этом они были допущены. Даже если российской стороне удалось полностью ознакомиться со всеми материалами, то вряд ли мы узнали что-то новое. Невозможно предположить, что расчёты ПВО, несущие боевое дежурство в Калининградской области, на европейском Севере и российском Дальнем Востоке, никогда не имели возможности «взять на мушку» широко распространенные истребители американского производства F-16. Тем более непонятно, какой интерес для нас мог представлять древний «Фантом», характеристики которого были хорошо изучены более 40 лет назад в ходе конфликтов на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Что касается истребителей 5-го поколения, то их радиолокационный портрет уже наверняка зафиксирован российскими специалистами обслуживающими РЛС на территории Сирии.В комментариях, посвященных предыдущим статьям данного цикла, встречались высказывания, что продажа ЗРС С-400 в страны, которые в будущем могут быть потенциальными противниками России, не наносит ущерба обороноспособности нашей страны. При этом приводились доводы: С-400 находится в серийном производстве уже более 10 лет и устарела, зенитные системы, поставляемые на экспорт, имеют в разы худшие характеристики, чем состоящие на вооружении в ВКС РФ, и потому они не представляют угрозы нашей авиации. «Особо осведомлённые» комментаторы уверяли, что вся информация с поставленных на экспорт ЗРС С-400 по «специальным каналам» транслируется в Россию, и мы можем «сигналом со спутника» отключить аппаратную часть зенитных систем. Также некоторые читатели выказывали уверенность, что западные специалисты не в состоянии самостоятельно разобраться в режимах работы радиолокационных средств и аппаратуры наведения, и это никак не поможет иностранным экспертам в разработке средств противодействия и выработке тактики борьбы с С-400.Попробуем со всем этим разобраться. Начнём с того, что С-400 в настоящее время является основной зенитной системой в ВКС РФ, и ничего более совершенного на вооружении у нас пока нет. Первый комплект ЗРК С-350 совсем недавно прошел испытания и используется для подготовки расчётов. Начала массовых поставок С-350, которым планируется заменить устаревшие и предельно изношенные С-300ПС следует ожидать не ранее чем через 2-3 года. Зенитно-ракетная система большой дальности С-500, с которой связаны большие надежды, в первую очередь предназначена для борьбы с баллистическими целями и для противодействия ИСЗ на низких орбитах. По причине очень высокой стоимости ЗРС С-500 будет использоваться только для защиты особо важных объектов и по количеству принятых на вооружении систем вряд ли сравнится с С-400. Хочется также напомнить, что потенциал совершенствования ЗРС С-400 далеко не исчерпан. Несмотря на многочисленные обещания наших высокопоставленных военных, руководителей ВПК и «государственных деятелей», строевые зенитно-ракетные дивизионы С-400 ВКС РФ до сих пор в полной мере не оснащены новыми ракетами с дальностью пуска 380 км. С учётом того, что российские войска ПВО ещё далеки от насыщения достаточным количеством современной техники и вооружения, серийный выпуск С-400 в ближайшем десятилетии будет продолжен, и они долго будут являться основой наземной компоненты нашей ПВО. Назначенный срок службы данных систем составляет не менее 25 лет, и говорить об «устаревании» С-400 по меньшей мере странно.Два полковых комплекта С-400, предназначенных для Турции, действительно отличаются от зенитных систем, стоящих на вооружении ВКС РФ. Но это не означает, что экспортная модификация по своим основным характеристикам хуже систем, несущих боевое дежурство в России. Она связана с предпочтениями заказчика и некоторыми специфическими техническими моментами. Так, например, в составе турецких ЗРС С-400 используется РЛС 96Л6Е2 вместо 96Л6/96Л6-1, которые эксплуатируются ВКС РФ. Некоторые элементы комплекса выполнены не самоходными, а буксируемыми, что связано с требованиями заказчика по снижению стоимости и для использования собственных тягачей. Кроме того, в ряде источников говорится, что имеются отличия в вычислительных комплексах и в аппаратуре топопривязки. Помимо этого, поставленные в Турцию зенитные системы лишены штатной российской аппаратуры боевого управления и определения государственной принадлежности.В объединенной системе ПВО НАТО используется государственная система опознавания Mk. XII, имеющая «военные» и «гражданский» режимы. На турецких пунктах управления ЗРС С-400 используется система «гражданского» стандарта STANAG 4193, совместимого со стандартом ICAO (гражданская вторичная радиолокация международного управления воздушным движением), но при этом имеется возможность встраивания «военных» имитостойких компонентов, для чего потребуется установка аппаратуры НАТО с уникальными криптоключами. Известно, что работы в данном направлении сейчас ведёт турецкая радиоэлектронная компания Aselsan. После интеграции запросно-ответной аппаратуры в турецкую национальную систему государственного опознавания в ходе формировании запросного или ответного кода должно происходить формирование комбинации определенных импульсов и, кроме как на приемо-передающие антенны наземного радиолокационного запросчика, он никуда не уходит. То есть в системе опознавания «свой-чужой» «ключи» никак и никуда не передаются. Более того, турки пожелали, чтобы в запросно-ответной аппаратуре «по умолчанию» была установлена опция «дружественная цель», которой можно маркировать любую отметку на экране радара.Что касается совместимости ЗРС С-400 с автоматизированными средствами управления системы ПВО НАТО в Европе MASE, то это в первую очередь зависит от воли командования Североатлантического альянса и возможности турок профинансировать данное мероприятие. Технически для решения этой задачи требуется создание соответствующих протоколов обмена информацией и использование аппаратуры сопряжения, способной взаимодействовать с тактической коммуникационной системой MIDS, объединяющей различные типы информационных платформ в общую тактическую сеть передачи данных аппаратуру стандарта Link 16.Что касается разного рода аппаратных или программных «закладок», то стандартной процедурой при приёмке техники оборонного и специального назначения, произведённой за рубежом, является обследование её на предмет выявления различных побочных излучений и сигналов, в ходе различных режимов работы. В нашей стране такого рода технические и организационные мероприятия проводятся в рамках программы противодействия иностранным техническим разведкам (ПДИТР) и технической защиты информации (ТЗИ). Нет сомнений, что в странах, закупивших российские С-400, все элементы системы прошли доскональное изучение и сканирование. Крайне сомнительно, что российская сторона готова нести репутационные и финансовые издержки в случае обнаружения «жучков». Это не только может привести к международному скандалу и возврату зенитных систем поставщику, но и отпугнуть других потенциальных покупателей.Заверения о том, что поставка двух полковых комплектов С-400 в страну, входящую в НАТО, не может нанести вреда нашей обороноспособности, не вызывают понимания. Как известно, американцы никогда не упускали возможности подробно ознакомиться с системами ПВО советского и российского производства. Так, на нескольких американских полигонах до сих пор имеются работоспособные радиолокационные станции, входящие в состав ЗРС С-300ПТ/ПС. Детальное изучение характеристик радаров и станции наведения позволило американским экспертам создать достаточно эффективные станции постановки помех и выработать оптимальную тактику прорыва ПВО, основой которой являются системы семейства С-300П. Также следует помнить, что пилоты ВВС и ВМС США, европейских стран НАТО и Израиля, в ходе совместных учений регулярно проводят тренировки с участием греческих С-300ПМУ-1, а также болгарских и словацких С-300ПМУ. Можно представить какой вой подняли бы американцы, если бы боевые самолёты ВКС РФ с разрешения одной их стран, где имеются ЗРК «Пэтриот», стали тренироваться их уничтожать. В конце декабря 2019 года американское информагентство Bloomberg распространило информацию о том, что Турция готова предоставить ЗРС С-400 для изучения США, в обмен на размораживание поставки истребителей F-35A. Может так случиться, что ущерб обороноспособности России окажется намного выше выгоды от поступления дополнительных средств в бюджет. История уже знает случаи, когда из-за недальновидности политиков секретные образцы техники и вооружения оказывались в распоряжении западных партнёров, а российские самолёты были сбиты зенитными ракетами, произведёнными на территории нашей страны.Рассматривая экономические последствия поставки четырёх дивизионов С-400 в Турцию, следует помнить, что Россия получила за них живыми деньгами чуть более $1 млрд., что намного ниже рыночной стоимости. Большая часть контракта была покрыта российским кредитом. Экономика Турецкой Республики сейчас испытывает существенные трудности, и потому в будущем может встать вопрос о списании этого долга. Ярким примером такого военно-технического «сотрудничества» является Венесуэла, задолжавшая России за поставки оружия более $3 млрд.Говоря о политическом эффекте от российско-турецкой оружейной сделки, следует признать, что её реализация вызвала кризис в американо-турецких отношениях. Другой вопрос, насколько этот эффект будет длительным. Не секрет, что действия турецкого президента зачастую непредсказуемы, и он в прошлом предпринимал по отношению к нашей стране откровенно недружественные шаги. Реджеп Тайип Эрдоган мнит себя новым султаном, пытается вернуть Турции былой статус и возможность на равных говорить с ведущими мировыми игроками. Прямым подтверждением этого является позиция турецкого руководства по Ливии. Помимо получения доступа к современным технологиям, покупка российских ЗРС С-400 в кредит является средством давления на Вашингтон. В силу уникального географического положения Турции США и европейские страны НАТО кровно заинтересованы в удержании Анкары в круге своего влияния. Даже если допустить, что Запад смирится со взбрыками Эрдогана, следует помнить, что он не вечен. После подавления военного путча Реджеп Тайип Эрдоган осуществляет жесткую чистку в вооруженных силах и государственных структурах. Его авторитарные методы правления вызывают рост недовольства в стране, что усугубляется отсутствием экономического роста.В прошлом Москва традиционно считалась геополитическим соперником Анкары. С учётом того, что руководство Турции всегда занимало проамериканскую позицию, а турецкий генералитет обучался в американских военных академиях, наивно считать, что взгляды турецкого истеблишмента в ближайшее время кардинально изменятся. Так или иначе, даже при наличии серьёзных споров с США речи о выходе Турции из НАТО и ликвидации американских военных баз не идёт. Турция по-прежнему кровно заинтересована в финансовой и политической поддержке, в доступе к современным вооружениям и передовым технологиям. С большой долей вероятности может случиться так, что следующий турецкий лидер в полном объёме восстановит отношения с Вашингтоном, и Анкара, как прежде, будет в числе наиболее верных союзников США. Линник Сергей Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





250 Источник Похожие новости "Тщетная попытка": Турция против нового "убийцы русского газа" О победах под колокольный звон Гонконг и Тайвань: большой Китай в тупике У и Б сидели на трубе: как энергетический транзит России становится её слабостью Как улучшить имидж своей страны, если она Голландия Общение в шутливой форме Новости партнеров