«Поставить заслон эпидемии»: Путин заявил о необходимости повысить темпы вакцинации от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в стране. В ходе совещания с членами правительства глава государства отметил, что только так можно будет «поставить заслон эпидемии». Президент также заявил, что ему трудно понять коллег, которые продолжают делить пандемию на свою и чужую, а также тормозят регистрацию российских вакцин. В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России первым компонентом вакцины от COVID-19 привились уже 33,6 млн человек, обоими компонентами — 22,6 млн.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в стране. В ходе заседания с членами правительства глава государства отметил, что нынешнее лето стало для россиян очередным испытанием в борьбе с пандемией COVID-19.

«Очень всё непросто, как мы видим, и конечно, понятно, что люди устали... Понятно, что эта коварная, возвращающаяся эпидемия доставляет нам немало проблем, и это происходит не только у нас, но и в подавляющем большинстве государств мира», — заметил президент.

Владимир Путин заявил, что ему трудно понять коллег, которые продолжают «делить пандемию на свою и чужую», а также тормозят регистрацию российских вакцин, «которые являются, безусловно, безопасными и эффективными». Президент выразил надежду на совместную работу с другими странами, подчеркнув, что бороться отдельно бессмысленно.

«Наша главная задача сейчас — это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии, и при этом подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации», — заявил Путин, обратив внимание, что «ничего нельзя навязывать, но нужно объяснять».

В ходе совещания глава государства назвал недостаточным уровень информированности населения о пандемии и вакцинации, несмотря на большую работу в этом направлении. Путин также отметил, что в каждом регионе своя ситуация с коронавирусом и в зависимости от неё принимаются соответствующие решения.

«Нужно только своевременно людей информировать об этом, имея в виду соблюдение их прав и отвечая на их озабоченности. Нужно наладить эту работу более тонко», — заявил президент.

Он напомнил, что вакцинация от коронавируса является добровольной, но руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан в случаях резкого роста заболеваемости.

РИА Новости

© Антон Денисов

«Я уже говорил на прямой линии, что у нас прививки против COVID-19 не включены в общенациональный прививочный план. Значит, прививка против COVID-19 не носит общенационального обязательного характера, но в соответствии с законом 1998 года губернаторы, руководители регионов по рекомендациям главных санитарных врачей имеют право вводить обязательную вакцинацию в случае резкого повышения заболеваемости по отдельным категориям граждан», — пояснил Путин.

Кроме того, он призвал незамедлительно решить проблемы с доставкой и распределением доз вакцин от коронавируса, и обязал губернаторов лично заниматься вопросами вакцинации.

В России первым компонентом вакцины от COVID-19 привились уже 33,6 млн человек, обоими компонентами — 22,6 млн, сообщила в свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова.

Вместе с тем она обратила внимание, что ситуация с распространением коронавируса в России остаётся напряжённой. По итогам прошедшей недели, отметила Голикова, было зарегистрировано 174,2 тыс. случаев заболевания, а показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 118,7.

«Хотя это практически уровень прошлой недели, но тем не менее в большинстве субъектов ситуация, как я сказала, остаётся напряжённой», — сказала вице-премьер.

Она также отметила, что задача наращивать темп вакцинации стоит перед всеми регионами. При этом для борьбы с распространением коронавируса нужно добиться коллективного иммунитета к COVID-19 на уровне не менее 80%, пояснила вице-премьер.

«Такую задачу по прививке хотя бы первым компонентом ставим к 1 ноября 2021 года», — сказала она.

Вместе с тем глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе совещания сообщил, что в стране на текущий момент госпитализированы 198 тыс. человек с коронавирусной инфекцией.

«Под наблюдением медицинских работников находятся 889 тыс. пациентов. Из них 77% — это пациенты, получающие помощь в амбулаторных условиях», — добавил он.

При этом прирост по госпитализированным пациентам за прошедшую неделю составил 3,8%.

«Мы развернули 232 тыс. коек», — добавил министр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет «закрытости» в вопросе эпидемии коронавируса. Он напомнил, что власти регулярно публикуют данные как в целом по России, так и по основным городам по случаям смерти, вновь заболевшим и выздоровевшим.