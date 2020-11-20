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Поставит Запад на колени: в Китае назвали преемника Путина
20 ноября 2020, 18:05 • 337 • Политика
Некоторые считают, что следующий президент будет намного жестче нынешнего
Глава Чечни Рамзан Кадыров в будущем может занять место Владимира Путина. Политик полностью согласен с тем, как президент руководит страной, и многому у него учится. Таким мнением поделился журналист китайского издания Sohu.
Автор материала назвал Кадырова новой политической звездой, который будет проводить более жесткую политику в отношении Запада, если станет президентом. В Китае считают, что глава Чечни способен "поставить на колени" США.
Путину удалось восстановить Россию после тех трудностей, с которыми она столкнулась с распадом СССР. Кроме того, президент не поддался давлению со стороны Запада, несмотря на санкции. Как отметил автор, Кадыров, которому удалось навести порядок в регионе, невероятно уважает эти качества.
Sohu отмечает, что политик не только поддерживает Путина, но и на многое готов ради процветания страны. Именно поэтому Кадыров идеально подходит на роль российского лидера, считает журналист.
Напомним, что после скандала во Франции из-за карикатур на пророка Мухаммада Разман Кадыров обратился к Эмманюэлю Макрону. Глава Чечни осудил позицию французского президента и предупредил о последствиях его решений.
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