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Поставить на закон: каким должен быть суд в эпоху роста технологий

09 февраля 2022, 22:05  •  89 • Политика
Россияне при обращении в суд должны получать быстрый отклик и справедливое решение. Об этом Владимир Путин заявил 9 февраля на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Кроме того, президент рассказал о важности применения передовых технологий в этой сфере. Между тем председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев доложил о росте числа осужденных за экстремизм в прошлом году, а также предложил повысить сумму долга по внесудебным процессам о банкротстве россиян до 1,5 млн рублей.

Разные оценки

В условиях пандемии российская судебная система продемонстрировала свою устойчивость. По словам Владимира Путина, в это непростое время суды «работают, не снижая темпов, в обычном режиме». При этом президент особо отметил роль президиумов Верховного суда и Совета судей, которые в самом начале борьбы с коронавирусом регулярно давали разъяснения по вопросам, возникающим в связи с пандемией. В частности, это касалось перевода людей на дистанционный режим работы и регулирования деятельности медицинских сотрудников, которые оказались на передовой в борьбе с COVID-19.
По мнению Владимира Путина, в прошедшем году в полной мере была сохранена социальная направленность российского правосудия. Уделено особое внимание делам, связанным с защитой прав детей, прав граждан в сфере трудовых отношений и прав потребителей, уточнил президент.
Многим сейчас приходится трудно, безусловно. И если граждане обращаются в суд, то должны получать там быстрый отклик и справедливое решение, — добавил он.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
По его словам, необходимо особо отметить деятельность мировых судей. Только в прошлом году они рассмотрели более 30 млн дел.
Вместе с тем, как показывает практика, пока должным образом не решены вопросы обеспечения работы их аппаратов. Знаю, что у Верховного суда есть предложение на этот счет. Речь о законодательном закреплении взаимодействия между органами власти субъектов Федерации и региональными советами судей при определении структуры и штатного расписания аппаратов мировых судей, — отметил Владимир Путин.
В рейтингах по верховенству права Россия отстает от многих стран мира. Так, например, согласно данным международной неправительственной организации World Justice Project, которая ежегодно публикует Индекс верховенства права, Россия в 2021 году заняла 101-е место из 139.
— За рубежом нет уверенности в том, что российский суд независим, поэтому у России такой низкий рейтинг, — пояснил «Известиям» адвокат Сергей Афанасьев. — Правда, стоит сказать, что даже для многих граждан РФ наша система непонятна. И если посмотреть отзывы внутри государства, то вера в правосудие практически нулевая.
Согласно последнему исследованию фонда «Общественное мнение» (ФОМ) на тему доверия россиян к судебной системе, 45% россиян считали решения судей несправедливыми. В целом деятельность российских судов и судей положительно оценивали 25%, а негативно — 41% жителей страны.
В декабре 2021 года глава СК Александр Бастрыкин провел совещание, темой которого стало вынесение судами оправдательных приговоров по уголовным делам, находившимся в производстве территориальных следственных органов. Согласно опубликованному по итогам пресс-релизу, в 2021-м в суды были направлены 73 тыс. уголовных дел в отношении 82 тыс. обвиняемых. Оправдано менее 1% подсудимых.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции в Ново-Огарево принимает участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ, посвященном подведению итогов работы российской судебной системы в 2021 году, а также приоритетным задачам на текущий год
Фото: ТАСС/Алексей Никольский
— Если у нас следствие расследует уголовное дело и направляет его в суд, а прокурор утверждает обвинительное заключение и приходит в суд поддерживать обвинение, то варианты, как добиться оправдания человека, возврата дела прокурору, либо прекращения уголовного дела, по сути, исключены, — подытожил Сергей Афанасьев. — В итоге равноправия сторон у нас нет. Маленькое количество оправдательных приговоров не говорит о том, что в РФ качественное следствие, а лишь о том, что в стране сложилась такая позиция.
Глава СК на декабрьском совещании отметил недостаточное качество проведения следственных действий, особенно на первоначальном этапе сбора доказательств, неполноту проверки доводов фигурантов уголовного дела и в некоторых случаях затяжной характер расследований.

Время инноваций

Владимир Путин обратил внимание еще на один важный для развития судебной системы аспект. Речь идет о необходимости широкого применения передовых технологий. При этом стоит отметить, что именно пандемия коронавируса ускорила процесс модернизации. В декабре прошлого года был принят федеральный закон, который предусматривает дистанционное участие в судебных заседаниях, а также дает возможность знакомиться с материалами дела, отправлять и получать документы в электронном виде. Только в январе 2022-го российские суды провели через интернет свыше 26 тыс. заседаний.
— В любой системе необходимы улучшения, которые должны соответствовать тому времени, в котором мы живем. При нынешнем уровне цифровизации жизни человека судебная система должна трансформироваться с учетом этих новаций, ориентируясь на потребности людей, — сказал «Известиям» депутат Госдумы, кандидат юридических наук Артем Кирьянов. — Хотелось бы, чтобы у нас было определенное упрощение для человека механизма по взаимодействию с судебными органами. Кроме того, элементы цифровизации также могут помочь снизить нагрузку на судей.
На совещании выступил также председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, который сосредоточился в своем докладе прежде всего на статистических данных. Так, в России за прошлый год выросло число осужденных за экстремизм. И если в 2020-м за преступления экстремистской направленности были осуждены 325 человек, то в прошлом году речь уже шла о 606 лицах. Что касается терроризма, то в 2021-м были осуждены 682 лица (в 2020-м — 575). При этом Вячеслав Лебедев уточнил, что религиозные обряды и церемонии не могут считаться экстремистскими преступлениями.
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Кроме того, в России вдвое выросло количество дел о банкротстве граждан — до 146 тыс. В связи с этим ВС РФ предлагает повысить сумму долгов по внесудебному признанию несостоятельности россиян с 500 тыс. до 1,5 млн рублей. С 1 сентября 2021-го действует внесудебное банкротство граждан, размер обязательств которых составляет от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.
Российские банки в прошлом году подали иски о взыскании долгов с россиян на 1,5 трлн рублей. Удовлетворена, однако, была только половина требований на сумму 750 млрд рублей, рассказал Вячеслав Лебедев. В РФ также выросло количество споров с участием иностранных инвесторов, которые заканчиваются в основном в их пользу.
Количество выигранных ими споров составляет 90%, — уточнил председатель Верховного суда.
Суды РФ в 2021 года назначили административные штрафы на сумму 56 млрд рублей. Взыскать удалось только 16% — 9,2 млрд рублей. Вячеслав Лебедев не обошел стороной и проблему большого количества разводов в стране. Число таковых процессов в судах выросло на 19%. Также в прошлом году было привлечено к дисциплинарной ответственности 187 судей. Из них 24 лишились полномочий.
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