«Поставит это себе в заслугу»: как вывод войск с севера Сирии может отразиться на внутриполитических позициях Трампа

Решение Дональда Трампа вывести войска с севера Сирии вызвало шквал критики в США. Против выступили как демократы, так и часть республиканцев. Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, осуждающую этот шаг, при этом её поддержали члены обеих партий. СМИ обвиняют главу Белого дома в том, что он «предал» курдов и сделал «подарок» Владимиру Путину. Впрочем, аналитики отмечают, что Трамп выполняет одно из своих предвыборных обещаний — сокращает участие Вашингтона в конфликтах — и это может укрепить его позиции на выборах в 2020 году.

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, осуждающую вывод американских войск с севера Сирии. За документ проголосовали 354 конгрессмена, против — 60. При этом осудили действия Дональда Трампа и большинство представителей Республиканской партии — 129 человек.

В резолюции подчёркивается, что конгресс «выступает против решения прекратить определённые усилия Соединённых Штатов по предотвращению военной операции Турции против сил сирийских курдов на северо-востоке Сирии» и «призывает Соединённые Штаты продолжить оказывать поддержку общинам сирийских курдов посредством предоставления гуманитарной помощи, в том числе перемещённым лицам или иным образом пострадавшим от продолжающегося насилия в Сирии».

Помимо этого американские конгрессмены призвали президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана немедленно прекратить боевые действия в Сирии, а от Белого дома потребовали план по борьбе с ИГ*.

Конгресс США

© George Rose / Getty Images News

Напомним, что 7 октября стало известно об отводе войск США от турецко-сирийской границы. Два дня спустя началась военная операция Анкары в Сирии, получившая название «Источник мира». 13 октября министр обороны США Марк Эспер заявил, что США выведут ещё около тысячи своих военнослужащих с севера Сирии.

Американские страхи

Новый курс Трампа в отношении Сирии встретил ожесточённую критику со стороны американского истеблишмента. На состоявшихся накануне дебатах кандидатов в президенты от Демократической партии все они как один осудили решение президента.

Против выступили даже представители левого крыла партии Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Тулси Габбард, которые сами ранее ратовали за прекращение военных интервенций США за рубежом.

Впрочем, Уоррен и Габбард в первую очередь обвинили Трампа в предательстве сирийских курдов, а представитель штаба Сандерса заявил, что демократам нужно разработать доктрину «ответственного» вывода своих военных из зон конфликта.

Экс-вице-президент США Джо Байден, который долгое время считался лидером предвыборной гонки среди демократов, но сейчас начинает уступать Уоррен, заявил, что вывод войск США с севера Сирии приведёт к возрождению ИГ. По словам Байдена, «это самое постыдное решение, когда-либо принятое американским президентом».

К хору критиков американского президента присоединился писатель Стивен Кинг. Автор хорроров и известный противник действующего президента США прокомментировал сообщения о появлении российской военной полиции на территориях, где когда-то стояли базы американцев.

«США уходят, приходит Россия. Можете и дальше доказывать, что Трамп не работает на Путина», — написал Король ужасов в своём Twitter.

US out, Russia in. Tell me Trump isn’t working for Putin. — Stephen King (@StephenKing) 15 октября 2019 г.

Отказались поддержать Трампа и видные республиканцы. За последние две недели на вывод войск с севера Сирии негативно отреагировали сенатор от штата Юта и бывший кандидат в президенты Митт Ромни, лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл, глава юридического комитета сената Линдси Грэм, глава комитета по вооружённым силам Джим Инхоф, влиятельные сенаторы Марко Рубио, Тед Круз, глава республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти и ряд других сенаторов и конгрессменов рангом помельче.

Присоединился к ним и бывший президент Джордж Буш-младший. Инициатор войн в Ираке и Афганистане, как сообщает журналист The Wasington Post Джош Роджин, заявил, что политика Трампа угрожает миру во всём мире.

George W Bush takes a direct shot at Trump: “An isolationist United States is destabilizing around the world. We are becoming isolationist and that’s dangerous for the sake of peace.” — Josh Rogin (@joshrogin) 16 октября 2019 г.

«Начало конца для Трампа»

Первую скрипку в оркестре критиков новой сирийской политики Трампа сейчас играет сенатор Линдси Грэм. Он неоднократно поддерживал инициативы Трампа, однако теперь он грозит отвернуться от президента.

Линдси Грэм

© Joshua Roberts/Reuters

Накануне, выступая в эфире телеканала CBN, сенатор пообещал, что если президент не изменит своего решения, то он станет «худшим ночным кошмаром» Трампа.

«Президент Трамп, если вы слушаете это интервью, (хочу сказать. — RT), что, если вы выведете весь наш контингент из Сирии, то вы бросите курдов, ИГИЛ вернётся, пока вы находитесь у власти, и Иран возьмёт всё под свой контроль, и тогда вы, друг мой, сильно рискуете потерпеть поражение на выборах», — пригрозил Трампу сенатор.

Схожее мнение ранее выразил и бывший помощник госсекретаря США Филип Кроули. В статье для BBC, озаглавленной «Сирия может стать началом конца для Трампа», экс-функционер администрации Барака Обамы утверждает, что вывод войск из Сирии может «стоить» президенту победы на выборах в 2020 году.

Согласно данным опроса социологической службы YouGov по заказу журнала The Economist, который проходил 13—15 октября, 52% американцев выступают против вывода войск с севера Сирии. 28% высказались «за». При этом большая часть сторонников Республиканской партии (57%) поддерживают решение президента, а среди тех, кто голосовал за него в 2016 году, таких 62%. Если говорить в целом о политике президента в отношении Сирии, то 69% всех республиканцев и 74% тех, кто ранее голосовал за Трампа, поддерживают нынешний подход Белого дома.

Однако, по словам профессора НИУ ВШЭ Александра Домрина, есть основания не доверять этим социологическим выкладкам, поскольку опрос может носить манипуляторный характер. Вопрос, который задавали респондентам, звучал так: «Одобряете ли вы решение Дональда Трампа вывести американские войска из района вблизи сирийско-турецкой границы, которое привело к тому, что сирийские курды, сражавшиеся против ИГИЛ, остались беззащитными перед наступлением турецких военных?» Сама формулировка подводила опрашиваемых к негативному ответу.

«Американские социологические агентства полностью себя дискредитировали ещё своими прогнозами в ходе избирательной кампании 2016 года, — отметил в беседе с RT Домрин. — Они не изучают общественное мнение, а помогают его формировать».

В то же время эксперт признаёт, что жители США на протяжении десятилетий воспитывались на идее американского превосходства, поэтому вывод войск может многими восприниматься болезненно.

Кроме того, эксперты отмечают, что на общественные настроения могла повлиять позиция ведущих американских СМИ. Всё это время в них появлялись кричащие заголовки о том, что Трамп выводом войск с севера Сирии преподнёс «подарок» Владимиру Путину, а мужественные американские военные и «ветераны» войны с ИГИЛ осуждают «предательскую» политику президента.

«Нужно разделять истеблишмент, внешнеполитические элиты и американский народ, — отметил в беседе с RT президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. — Истеблишмент считает необходимым, чтобы Америка могла проецировать свои силы по всему земному шару. А обычных граждан волнуют внутренние проблемы страны. Но некоторые из них попадают под влияние СМИ».

Единым фронтом

По мнению экспертов, в том, что представители как республиканского, так и демократического истеблишмента ополчились против Трампа, нет ничего удивительного.

«Это тот самый истеблишмент, который с самого начала не желал видеть Трампа на посту президента, — отмечает Эдуард Лозанский. — Трамп обещал, что будет выводить Америку из войн, но пока у него не получалось из-за сопротивления этого самого истеблишмента. И теперь в преддверии новой кампании, он понимает, что должен выполнить обещание, иначе его избиратели ему перестанут верить».

По мнению Александра Домрина, несмотря на критику из республиканского лагеря, американский президент вряд ли предпочтёт своих верных сторонников сенаторам и конгрессменам, которые в любой момент могут от него отвернуться. У республиканцев же нет альтернативы нынешнему хозяину Белого дома.

«Все эти персонажи — лилипуты. Марко Рубио, Тед Круз боролись против Трампа в 2016-м и проиграли. Сейчас у республиканцев нет никакого другого варианта, кроме того как поддержать Трампа на выборах в 2020-м. В этом смысле никакой интриги в выборах 2020 года для меня нет. Трамп побеждает, побеждает уверенно. Единственная интрига — это насколько демократы сами себя разрушат критикой Трампа», — считает политолог.

Солдат США в Сирии

© U.S. Army

По мнению Эдуарда Лозанского, сенаторы и конгрессмены от республиканцев продолжат поддерживать Трампа и по вопросу импичмента президента, так как этот скандал бьёт и по самой партии.

В конечном итоге, вывод войск с севера Сирии пойдёт действующему президенту США только на пользу, уверен политолог.

«Через некоторое время всё это забудется. А Трамп будет говорить, что именно он спас жизни американских солдат, вызволил Америку из этого ближневосточного котла. И он поставит это себе в заслугу», — резюмирует Лозанский.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.