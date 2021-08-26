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Поставили ультиматум: кто заставил украинцев отказаться от эвакуации из Афганистана на самолетах РФ
26 августа 2021, 13:10 • 439 • Политика
Политические интересы важнее киевскому режиму, чем безопасность граждан
Накануне информационное пространство взорвала новость о том, что украинцы, оказавшиеся на территории афганской столицы, отказались эвакуироваться из дестабилизированного государства на военных самолетах России. Сразу сложно было понять, чем может быть мотивирован такой безрассудный поступок. Однако сейчас в информационное поле просачиваются подробности скандального инцидента. Оказалось, что несчастных незалежных заставили проигнорировать возможность спасения из бушующего Кабула.
Такую информацию со ссылкой на источники, близкие к киевским властям, публикует политолог Владимир Карасев. По имеющимся в его распоряжении сведениям, жестоким властителем судьбы незалежных оказался глава украинского СНБО Алексей Данилов.
Карасеву стало известно, что высокопоставленный политик в ультимативной форме запретил находящимся в Кабуле украинцам эвакуироваться на российских самолетах. Всем, кто ослушается распоряжение высокого представителя киевского режима, грозила суровая кара. Таких "изменников родине" обещали строго наказать по прилету в Киев. Данилов заявил, что несчастные люди должны ждать украинский борт. Такую информацию политолог выложил в своем телеграм-канале.
Как известно, украинцы действительно записались на рейс, однако на посадку так и не пришли. Судя по всему, незалежные боятся родные киевские власти значительно больше, чем боевиков.
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