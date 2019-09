«Поставили под угрозу режим прекращения огня»: в Минобороны РФ раскритиковали удар США по зоне деэскалации в Идлибе

США поставили под угрозу режим прекращения огня, который начал действовать в идлибской зоне деэскалации 31 августа. Об этом сообщили в Минобороны России, комментируя авиаудар американских войск, который привёл к «многочисленным жертвам и разрушениям». В ведомстве также подчеркнули, что Вашингтон нарушил достигнутые договорённости, не предупредив Анкару и Москву о готовящейся атаке. В Совете Федерации, в свою очередь, считают, что такими действиями США пытаются напомнить о своём участии в решении сирийского конфликта.

Архивное фото от 28 августа. Разрушения в провинции Идлиб Reuters © Syria Civil Defence in the Governorate of Idlib