«Поставили под угрозу режим прекращения огня»: в Минобороны РФ раскритиковали удар США по зоне деэскалации в Идлибе

США поставили под угрозу режим прекращения огня, который начал действовать в идлибской зоне деэскалации 31 августа. Об этом сообщили в Минобороны России, комментируя авиаудар американских войск, который привёл к «многочисленным жертвам и разрушениям». В ведомстве также подчеркнули, что Вашингтон нарушил достигнутые договорённости, не предупредив Анкару и Москву о готовящейся атаке. В Совете Федерации, в свою очередь, считают, что такими действиями США пытаются напомнить о своём участии в решении сирийского конфликта.

Соединённые Штаты нанесли авиационный удар по зоне деэскалации Идлиб на северо-западе Сирии, что привело к многочисленным жертвам и разрушениям. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в САР. Инцидент произошёл в 15:00 мск 31 августа в районе между населёнными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая.

«В населённых пунктах, подвергшихся американскому удару, имеются многочисленные жертвы и разрушения», — говорится в сообщении.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что авиаудар был нанесён в нарушение всех ранее достигнутых договорённостей, поскольку Вашингтон не уведомил Москву или Анкару о планируемой атаке.

«Своими действиями Соединённые Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвали его», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, российские военные указали, что такой шаг американской стороны вызывает недоумение на фоне регулярных обвинений в адрес РФ и Сирии в якобы «неизбирательном применении авиации».

Между тем в ЦПВС отметили, что атака американской авиации спровоцировала обстрелы со стороны вооружённых формирований, однако сирийские войска сохраняют мораторий на ведение боевых действий ради достижения скорейшего мирного урегулирования ситуации в Идлибе.

В то же время в США сообщили, что удар был нанесён по «пункту управления группировки «Аль-Каида»* в Сирии», где находились террористы, «ответственные за атаки, угрожающие американским гражданам, партнёрам и невинным мирным жителям».

Отметим, что с 06:00 31 августа в зоне деэскалации в Идлибе по инициативе РФ и Турции сирийские войска в одностороннем порядке приостановили ведение боевых действий. Такой шаг должен позволить мирным жителям покинуть эту территорию, которая удерживается боевиками. Весной в Генштабе ВС РФ констатировали, что террористы из группировки «Джабхат ан-Нусра»** контролируют 99% зоны деэскалации.

В этой связи на прошедших 27 августа переговорах в Москве президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган условились принять дополнительные совместные меры по нейтрализации террористических очагов.

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» подтвердил, что договорённости между странами по нормализации ситуации в Идлибе не подверглись изменениям.

«Президент России Путин на пресс-конференции с президентом Турции Эрдоганом сказал, что эти договорённости сохраняются. Президенты России и Турции согласовали конкретные шаги, которые позволят их выполнять», — указал глава внешнеполитического ведомства.

«США решили показать, что они тоже в чём-то участвуют»

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, нанесённый американцами авиаудар — деструктивный шаг, который усилит конфронтацию на территории идлибской зоны деэскалации. Парламентарий полагает, что подобными действиями американская сторона намерена сохранить очаг напряжённости на Ближнем Востоке.

«Россия прикладывала и продолжает прикладывать много усилий для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии и искоренить действия террористических организаций, а США продолжают делить террористов на хороших и плохих. Этот акт в очередной раз показывает, что Вашингтон не заинтересован в стабилизации ситуации в Сирии и в целом на Ближнем Востоке», — указал собеседник RT.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал Соединённые Штаты государством- агрессором, которое «пока ещё чувствует себя безнаказанным».

«Возможно, они почувствовали себя не у дел в Сирии, потому что без них решаются вопросы войны и мира — прежде всего мира, — и решили проявить характер. Они решили показать, что они тоже в чём-то участвуют», — пояснил сенатор в беседе с RT.

Как считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, проведённая атака ставит под угрозу сохранение режима прекращения огня в зоне конфликта.

«Я бы сказал, что это классический для США «принцип Хиросимы», когда главным объектом демонстрационной атаки является не собственно противник, который уже, по сути, повержен и от удара больше пострадают мирные жители. Но урок адресован иным оппонентам США, которых напрямую атаковать себе дороже, а показать, «кто в доме хозяин», нужно непременно», — написал сенатор в своём Facebook.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003

** «Джабхат ан-Нусра» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Хайат Тахрир аш-Шам») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.