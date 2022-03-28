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Поставили на топ: в России названы самые успешные регионы
28 марта 2022, 02:00 • 100 • Политика
ЯНАО, Москва, ХМАО, Санкт-Петербург, Татарстан и Коми, а также Челябинская и Московская области, Пермский и Красноярский края, Кемеровская, Свердловская и Иркутская области возглавили рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2021 года. Исследование подготовил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Минфина, Росстата и Налоговой службы (есть в распоряжении «Известий»). Эксперты считают места субъектов логичными, однако допускают изменения динамики с учетом нынешней экономической ситуации в стране.
Лидеры роста
Лидером рейтинга социально-экономического положения в России по итогам 2021 года стал Ямало-Ненецкий автономный округ, который обошел Москву. Столица, занимавшая первое место по итогам первого полугодия (за второе полугодие данные не считались), оказалась на втором месте. Также в десятку самых успешных регионов вошли ХМАО, Санкт-Петербург, Татарстан, Коми и Челябинская и Московская области (разделили шестое место), Пермский и Красноярский края (восьмое место), Кемеровская, Свердловская и Иркутская области (10-е место). Об этом говорится в рейтинге регионов ФоРГО, подготовленном на основе ежеквартальных исследований по данным Росстата, Минфина, Налоговой службы и Федерального казначейства.
«Рейтинг является интегральным и объединяет данные экономического и социально-экономического положения регионов России», — поясняют в документе авторы исследования.
Они уточняют, что всего рейтинг состоит из девяти блоков. В их числе средняя заработная плата, прожиточный минимум, индекс промышленного производства, динамика НДС, отношение суммы госдолга субъекта к сумме доходов бюджета. Всего в топ вошли 35 субъектов, некоторые из них заняли одно место на двоих.
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Во второй десятке рейтинга оказались Хакасия, Хабаровский край, Ленинградская, Мурманская, Самарская области, НАО, Якутия, Приморский край, Курская область и Краснодарский край.
Третью десятку исследования представляют Тюменская, Томская, Калужская, Сахалинская, Архангельская, Белгородская, Новосибирская, Магаданская, Нижегородская и Ярославская области. Замыкают рейтинг Воронежская область, Камчатский край, Карелия, Калининградская область и Чукотка.
Согласно данным ФоРГО, лидерами модуля по самой высокой средней заработной плате в России стали Магаданская область, Чукотка, ЯНАО, Москва, Сахалинская область, Камчатский край, НАО, Якутия, ХМАО, Мурманская область.
По прожиточному минимуму — Магаданская область, ЯНАО, Сахалинская область, Чукотка, Москва, НАО, Санкт-Петербург, Якутия, Мурманская область и ХМАО.
Запас прочности
Как пояснил «Известиям» глава ФоРГО Константин Костин, в отличие от социальных критериев (средняя зарплата, стоимость жизни и др.) экономические показатели на уровне каждого региона более динамичны в течение года.
— Поэтому в рейтинге, где в качестве индикаторов фигурируют суммы начисленных и уплаченных налогов (НДС), динамика промпроизводства, соотношение госдолга субъектов к доходам бюджетов и тому подобное, изменения позиций до десяти в ту или иную сторону не является чем-то неординарным. Большинство регионов первой пятерки сохранили свое лидерство, в эту группу вошла Республика Татарстан (по сравнению с результатами первого полугодия регион поднялся на восемь ступеней в рейтинге), — отметил он.
Казанский вертолетный завод
Фото: Global Look Press/Tatarstan President Press Servic
Глава ФоРГО обратил внимание, что из-за оживления реального сектора экономики с 22-го на шестое место поднялась Республика Коми. С 31-го на девятое место поднялась Кемеровская область за счет положительной динамики отгруженных товаров (региональный продукт) и повышения уровня социального благополучия (отношение средней зарплаты к минимальной стоимости жизни одного работающего).
Среди субъектов, где особенно заметно улучшение социально-экономического положения, эксперт также выделил Хакасию (с 36-го на 11-е место), Свердловскую область (с 28-го на 10-е), Хабаровский край (с 35-го на 12-е), Томскую (с 41-го на 22-е), Архангельскую (с 45-го на 25-е) и Ярославскую (с 46-го на 30-е) области.
По словам Константина Костина, важно отметить, что в регионах, вошедших в рейтинг, проживает более 60% населения страны, что позволяет говорить о существенном запасе прочности в условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию.
В ожидании перемен
Эксперты с оценками рейтинга согласны, однако считают, что в условиях нынешней экономической реальности эти показатели могут быстро поменяться.
— Безусловно, санкции скажутся на положении регионов в 2022 году. Но не надо забывать, что у всех субъектов разные условия. На мой взгляд, многое будет зависеть от работы региональных властей, а также помощи им государства, которая неравномерна и зависит от перспектив каждого субъекта, — пояснил «Известиям» заслуженный экономист России, экс-главный бухгалтер КамАЗа Евгений Гольдфайн.
По его мнению, если, например, в Татарстане будет оказана помощь КамАЗу, то предприятие будет работать и принесет прибыль бюджету. Так же и на большинстве предприятий, пострадавших от санкций. Насколько оперативно будут решены проблемы, настолько быстро восстановится экономика, считает эксперт.
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
— Это серьезное исследование, и у меня нет никаких сомнений в этой аналитике. Другое дело, что ситуация может быстро поменяться. Если будет эмбарго по поставкам нефти и газа из России, то нефтедобывающие регионы могут финансово просесть, как и субъекты, которые зависели от иностранного бизнеса, — заявил «Известиям» глава Политической экспертной группы Константин Калачев.
По его словам, в этой ситуации выиграют те регионы, которые занимались диверсификацией своей экономики, развивали другие бизнесы. Многое будет зависеть от качества и эффективности регионального управления в условиях санкций, как будут на это реагировать губернаторы, отметил эксперт.
— Не исключено, что регионы, которые были дотационными, станут донором, и наоборот, те, кто жил на нефти и газе, превратятся в дотационные субъекты, — отметил Константин Калачев.
— Москва — центр финансовых услуг, поэтому ее позиции останутся сильными. Сохранят свое влияние регионы, которые занимаются металлом и нефтью. Очевидно, что они будут переориентированы на внутренний рынок и ситуация у них будет лучше, чем везде, — заявил «Известиям» политтехнолог Александр Твердов.
По его мнению, выигрывают регионы, сумевшие вовремя переориентировать свою промышленность на импортозамещение товаров, которые перестали производить иностранные компании.
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