Поставили на топ: в России названы самые успешные регионы

ЯНАО, Москва, ХМАО, Санкт-Петербург, Татарстан и Коми, а также Челябинская и Московская области, Пермский и Красноярский края, Кемеровская, Свердловская и Иркутская области возглавили рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2021 года. Исследование подготовил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Минфина, Росстата и Налоговой службы (есть в распоряжении «Известий»). Эксперты считают места субъектов логичными, однако допускают изменения динамики с учетом нынешней экономической ситуации в стране.

Лидеры роста

Лидером рейтинга социально-экономического положения в России по итогам 2021 года стал Ямало-Ненецкий автономный округ, который обошел Москву. Столица, занимавшая первое место по итогам первого полугодия (за второе полугодие данные не считались), оказалась на втором месте. Также в десятку самых успешных регионов вошли ХМАО, Санкт-Петербург, Татарстан, Коми и Челябинская и Московская области (разделили шестое место), Пермский и Красноярский края (восьмое место), Кемеровская, Свердловская и Иркутская области (10-е место). Об этом говорится в рейтинге регионов ФоРГО, подготовленном на основе ежеквартальных исследований по данным Росстата, Минфина, Налоговой службы и Федерального казначейства.

«Рейтинг является интегральным и объединяет данные экономического и социально-экономического положения регионов России», — поясняют в документе авторы исследования.

Они уточняют, что всего рейтинг состоит из девяти блоков. В их числе средняя заработная плата, прожиточный минимум, индекс промышленного производства, динамика НДС, отношение суммы госдолга субъекта к сумме доходов бюджета. Всего в топ вошли 35 субъектов, некоторые из них заняли одно место на двоих.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Во второй десятке рейтинга оказались Хакасия, Хабаровский край, Ленинградская, Мурманская, Самарская области, НАО, Якутия, Приморский край, Курская область и Краснодарский край.

Третью десятку исследования представляют Тюменская, Томская, Калужская, Сахалинская, Архангельская, Белгородская, Новосибирская, Магаданская, Нижегородская и Ярославская области. Замыкают рейтинг Воронежская область, Камчатский край, Карелия, Калининградская область и Чукотка.

Согласно данным ФоРГО, лидерами модуля по самой высокой средней заработной плате в России стали Магаданская область, Чукотка, ЯНАО, Москва, Сахалинская область, Камчатский край, НАО, Якутия, ХМАО, Мурманская область.

По прожиточному минимуму — Магаданская область, ЯНАО, Сахалинская область, Чукотка, Москва, НАО, Санкт-Петербург, Якутия, Мурманская область и ХМАО.

Запас прочности

Как пояснил «Известиям» глава ФоРГО Константин Костин, в отличие от социальных критериев (средняя зарплата, стоимость жизни и др.) экономические показатели на уровне каждого региона более динамичны в течение года.

— Поэтому в рейтинге, где в качестве индикаторов фигурируют суммы начисленных и уплаченных налогов (НДС), динамика промпроизводства, соотношение госдолга субъектов к доходам бюджетов и тому подобное, изменения позиций до десяти в ту или иную сторону не является чем-то неординарным. Большинство регионов первой пятерки сохранили свое лидерство, в эту группу вошла Республика Татарстан (по сравнению с результатами первого полугодия регион поднялся на восемь ступеней в рейтинге), — отметил он.

Казанский вертолетный завод Фото: Global Look Press/Tatarstan President Press Servic

Глава ФоРГО обратил внимание, что из-за оживления реального сектора экономики с 22-го на шестое место поднялась Республика Коми. С 31-го на девятое место поднялась Кемеровская область за счет положительной динамики отгруженных товаров (региональный продукт) и повышения уровня социального благополучия (отношение средней зарплаты к минимальной стоимости жизни одного работающего).

Среди субъектов, где особенно заметно улучшение социально-экономического положения, эксперт также выделил Хакасию (с 36-го на 11-е место), Свердловскую область (с 28-го на 10-е), Хабаровский край (с 35-го на 12-е), Томскую (с 41-го на 22-е), Архангельскую (с 45-го на 25-е) и Ярославскую (с 46-го на 30-е) области.

По словам Константина Костина, важно отметить, что в регионах, вошедших в рейтинг, проживает более 60% населения страны, что позволяет говорить о существенном запасе прочности в условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию.

В ожидании перемен

Эксперты с оценками рейтинга согласны, однако считают, что в условиях нынешней экономической реальности эти показатели могут быстро поменяться.

— Безусловно, санкции скажутся на положении регионов в 2022 году. Но не надо забывать, что у всех субъектов разные условия. На мой взгляд, многое будет зависеть от работы региональных властей, а также помощи им государства, которая неравномерна и зависит от перспектив каждого субъекта, — пояснил «Известиям» заслуженный экономист России, экс-главный бухгалтер КамАЗа Евгений Гольдфайн.

По его мнению, если, например, в Татарстане будет оказана помощь КамАЗу, то предприятие будет работать и принесет прибыль бюджету. Так же и на большинстве предприятий, пострадавших от санкций. Насколько оперативно будут решены проблемы, настолько быстро восстановится экономика, считает эксперт.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Это серьезное исследование, и у меня нет никаких сомнений в этой аналитике. Другое дело, что ситуация может быстро поменяться. Если будет эмбарго по поставкам нефти и газа из России, то нефтедобывающие регионы могут финансово просесть, как и субъекты, которые зависели от иностранного бизнеса, — заявил «Известиям» глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

По его словам, в этой ситуации выиграют те регионы, которые занимались диверсификацией своей экономики, развивали другие бизнесы. Многое будет зависеть от качества и эффективности регионального управления в условиях санкций, как будут на это реагировать губернаторы, отметил эксперт.

— Не исключено, что регионы, которые были дотационными, станут донором, и наоборот, те, кто жил на нефти и газе, превратятся в дотационные субъекты, — отметил Константин Калачев.

— Москва — центр финансовых услуг, поэтому ее позиции останутся сильными. Сохранят свое влияние регионы, которые занимаются металлом и нефтью. Очевидно, что они будут переориентированы на внутренний рынок и ситуация у них будет лучше, чем везде, — заявил «Известиям» политтехнолог Александр Твердов.

По его мнению, выигрывают регионы, сумевшие вовремя переориентировать свою промышленность на импортозамещение товаров, которые перестали производить иностранные компании.