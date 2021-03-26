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Поставили на место: Трамп обиделся на Китай из-за унижения на Аляске
26 марта 2021, 10:40 • 56 • Политика
Бывший президент США Дональд Трамп отметил, что прошедшие на Аляске переговоры США и Китая были "унизительными" для его страны. При нём, Трампе, такого не было. Встреча, напомним, прошла в Анкоридже на Аляске. Советник по национальной безопасности Джейкоб Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен провели дипломатическую встречу с высокопоставленным китайским дипломатом Ян Цзечи.
"При мне ничего подобного не случалось. Это настоящее унижение для нашей страны. Просто немыслимо", - эмоционально прокомментировал Трамп переговоры в эфире телеканала Fox News.
Как добавил Трамп, после того, как китайский представитель попенял Америке за её внутренние проблемы вроде расизма, делегация США просто обязана была развернуться и уйти, хлопнув дверью.
"Никто никогда не разговаривал с Америкой при мне таким образом, никто никогда не говорил со мной таким образом, я могу вам это сказать", - возмущенно добавил Трамп.
По словам Трампа, а если бы Китай попытался что-то подобное провернуть с его администрацией, Вашингтон бы просто вдвое увеличил торговые пошлины для Китая. Заодно и подзаработали бы.
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