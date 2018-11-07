Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Луценко подал заявление об отставке
Россия раскрыла секрет терроризма
В РПЦ ответили на призыв Порошенко «вернуться в Россию»
Уже не форт
Главная / В мире

«Поставили амбициозную задачу»: председатель Совета молодых дипломатов о сотрудничестве с зарубежными коллегами

07 ноября 2018, 20:25  •  67 • В мире
В октябре 2018 года начал работу Московский дипломатический клуб. Председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков в интервью RT пояснил, каковы цели и задачи создания этой площадки. Также он сообщил о подготовке ко второму Форуму молодых дипломатов в Сочи и перечислил вопросы, которые будут там обсуждаться. Кроме того, Колпаков рассказал об аккаунте в социальной сети Instagram, который посвящён министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
 
© RT
 

— Константин, в Instagram появился аккаунт Сергея Лаврова. На одном из брифингов официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что его ведёт и модерирует Совет молодых дипломатов (СМД). Расскажите подробнее об этом.

— @s.v.lavrov — это аккаунт не министра Лаврова, а о министре Лаврове. Действительно, СМД его ведёт и модерирует. Интерес к нему растёт — по комментариям и увеличению числа подписчиков это особенно заметно. (Смеётся.) Когда мы думали над стилистикой страницы о министре, то стремились сделать её, с одной стороны, официальной, выбирать преимущественно качественные фотографии, с другой — чередовать их с более неформальными — из командировок руководителя, архивные фото.

— А тексты?

— Текст к постам, как правило, формируется из заявлений министра, сделанных в ходе пресс-конференций или по итогам переговоров. Мы, конечно, от себя ничего не придумываем. А к хештегам подходим творчески.

— Селфи с министром выкладываете?

— Селфи министра с СМД пока не делали. Есть несколько фотографий встреч Сергея Лаврова с активом нашей молодёжной организации, но мы их бережём для особых дат. В этом году, в ноябре, совету исполнится 17 лет.

— Какие планы у СМД на ближайшее время?

— Сейчас все силы брошены на подготовку второго Форума молодых дипломатов в Сочи. В прошлом году мы его проводили на полях XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. На мероприятии выступал Сергей Лавров.

— Из каких стран будут дипломаты в этом году?

— Первый Глобальный форум молодых дипломатов собрал более 100 дипломатов из 60 государств мира. Думаю, в этом году мы побьём этот рекорд. Уже на сегодня общее число участников встречи насчитывает 120 человек. Количество стран, которые они представляют, — более 50. Чтобы перечислить всех, не хватит формата нашего интервью.

— Как вы думаете, что мотивирует дипломатов приезжать на эти мероприятия?

— Прежде всего это открытое и доброжелательное отношение со стороны российских коллег, возможность в неформальной обстановке обменяться мнениями по актуальной международной повестке дня.

Такие встречи позволяют не только слушать друг друга, но и слышать, воспринимать и совместно искать пути выхода из имеющихся проблемных ситуаций. Отдельно подчеркну, что делегаты знакомятся с нашей страной: многие из участников прилетают к нам напрямую из своих столиц. Те же, кто работает в Москве, имеют хорошую возможность побывать в нашей южной жемчужине — городе Сочи.

Не менее важно дружеское общение в нерабочей обстановке — оно способствует профессиональному сплочению. В прошлом году наши молодые дипломаты придумали гимн (как музыку, так и слова) форума. Исполнять его будем и в этот раз.

— В программе форума заявлена информационная секция. Что планируете обсуждать?

— За 5 лет нашей работы на форумном треке мы заметили, что проблемы информационной безопасности и роль СМИ как никогда вызывают интерес не только у нас, но и у партнёров. Непосредственно с ежедневным дипломатическим поприщем это, казалось бы, не связано, но напрямую влияет на атмосферу, в которой развиваются отношения между коллегами. Одна из задач форумов — налаживание дружественных и доверительных контактов, создание прочных и долгосрочных связей и взаимное доверие. Поэтому важно совместно разобраться в том, что может мешать нашему сотрудничеству, какая информация не проверена и является откровенным фейком. На нашей секции об этом будут рассказывать эксперты в этой области.

От гранатомётов до «Триумфа»: как Россия укрепляет свои позиции на оружейном рынке Юго-Восточной Азии

— Каких результатов вы планируете достигнуть на форуме?

— В этом году мы поставили себе достаточно амбициозную задачу: утвердить проект устава Международной ассоциации молодых дипломатов (решение о её создании было единогласно принято на прошлом форуме). Планируется, что после утверждения устава мы сможем зарегистрировать ассоциацию при ООН.

— Нам стало известно, что создан Московский дипломатический клуб. Это какое-то элитарное объединение для своих? Как туда попасть?

— В октябре 2018 года начал функционировать Московский дипломатический клуб — площадка для общения молодых дипломатов, аккредитованных в Москве. Кстати, многие наши коллеги из московского дипломатического корпуса с большим энтузиазмом отнеслись к этой идее, отмечая, что необходимость взаимодействия в таком формате давно назрела.

Вы правы в том, что его участниками могут быть только действующие дипломаты в возрасте до 40 лет. Вместе с тем планируется несколько направлений деятельности клуба, которые позволят привлекать к его работе не только дипломатов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
67
Источник
Похожие новости
07 ноября 2018, 00:54
«Элементы спешки»: как под санкции США против Ирана подпали закрытый банк и затонувший танкер
07 ноября 2018, 00:54
«Филиал НАТО в Европе»: каковы перспективы создания единой армии ЕС
07 ноября 2018, 20:24
От гранатомётов до «Триумфа»: как Россия укрепляет свои позиции на оружейном рынке Юго-Восточной Азии

06 ноября 2018, 21:54
Бывший глава немецкой контрразведки со скандалом уволен со службы
07 ноября 2018, 04:09
«Напоминание о российской теме»: Госдеп сообщил о планах ввести второй пакет санкций по делу Скрипалей
07 ноября 2018, 20:25
«Поставили амбициозную задачу»: председатель Совета молодых дипломатов о сотрудничестве с зарубежными коллегами
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
06 ноября 2018, 03:54
Станут ли Россия и Украина воевать за Азов
05 ноября 2018, 13:24
В Сирии опять погибло много россиян
05 ноября 2018, 01:54
В Госдуме предложили выкупить половину территории Украины
02 ноября 2018, 00:45
Эксперт рассказал о возможных последствиях санкций России для Украины
06 ноября 2018, 23:24
Старшеклассники в Киеве уже планируют поступать в вузы Донецка — там учат на русском
04 ноября 2018, 14:39
"Счастье было недолгим": Гаспарян об аресте украинскими властями сухогруза с украинским экипажем
05 ноября 2018, 06:54
«Родина не продается»: План экс-генпрокурора Украины по возврату Крыма напоролся на русский патриотизм
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.