«Поставили амбициозную задачу»: председатель Совета молодых дипломатов о сотрудничестве с зарубежными коллегами

В октябре 2018 года начал работу Московский дипломатический клуб. Председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков в интервью RT пояснил, каковы цели и задачи создания этой площадки. Также он сообщил о подготовке ко второму Форуму молодых дипломатов в Сочи и перечислил вопросы, которые будут там обсуждаться. Кроме того, Колпаков рассказал об аккаунте в социальной сети Instagram, который посвящён министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

— Константин, в Instagram появился аккаунт Сергея Лаврова. На одном из брифингов официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что его ведёт и модерирует Совет молодых дипломатов (СМД). Расскажите подробнее об этом.

— @s.v.lavrov — это аккаунт не министра Лаврова, а о министре Лаврове. Действительно, СМД его ведёт и модерирует. Интерес к нему растёт — по комментариям и увеличению числа подписчиков это особенно заметно. (Смеётся.) Когда мы думали над стилистикой страницы о министре, то стремились сделать её, с одной стороны, официальной, выбирать преимущественно качественные фотографии, с другой — чередовать их с более неформальными — из командировок руководителя, архивные фото.

— А тексты?

— Текст к постам, как правило, формируется из заявлений министра, сделанных в ходе пресс-конференций или по итогам переговоров. Мы, конечно, от себя ничего не придумываем. А к хештегам подходим творчески.

— Селфи с министром выкладываете?

— Селфи министра с СМД пока не делали. Есть несколько фотографий встреч Сергея Лаврова с активом нашей молодёжной организации, но мы их бережём для особых дат. В этом году, в ноябре, совету исполнится 17 лет.

— Какие планы у СМД на ближайшее время?

— Сейчас все силы брошены на подготовку второго Форума молодых дипломатов в Сочи. В прошлом году мы его проводили на полях XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. На мероприятии выступал Сергей Лавров.

— Из каких стран будут дипломаты в этом году?

— Первый Глобальный форум молодых дипломатов собрал более 100 дипломатов из 60 государств мира. Думаю, в этом году мы побьём этот рекорд. Уже на сегодня общее число участников встречи насчитывает 120 человек. Количество стран, которые они представляют, — более 50. Чтобы перечислить всех, не хватит формата нашего интервью.

— Как вы думаете, что мотивирует дипломатов приезжать на эти мероприятия?

— Прежде всего это открытое и доброжелательное отношение со стороны российских коллег, возможность в неформальной обстановке обменяться мнениями по актуальной международной повестке дня.

Такие встречи позволяют не только слушать друг друга, но и слышать, воспринимать и совместно искать пути выхода из имеющихся проблемных ситуаций. Отдельно подчеркну, что делегаты знакомятся с нашей страной: многие из участников прилетают к нам напрямую из своих столиц. Те же, кто работает в Москве, имеют хорошую возможность побывать в нашей южной жемчужине — городе Сочи.

Не менее важно дружеское общение в нерабочей обстановке — оно способствует профессиональному сплочению. В прошлом году наши молодые дипломаты придумали гимн (как музыку, так и слова) форума. Исполнять его будем и в этот раз.

— В программе форума заявлена информационная секция. Что планируете обсуждать?

— За 5 лет нашей работы на форумном треке мы заметили, что проблемы информационной безопасности и роль СМИ как никогда вызывают интерес не только у нас, но и у партнёров. Непосредственно с ежедневным дипломатическим поприщем это, казалось бы, не связано, но напрямую влияет на атмосферу, в которой развиваются отношения между коллегами. Одна из задач форумов — налаживание дружественных и доверительных контактов, создание прочных и долгосрочных связей и взаимное доверие. Поэтому важно совместно разобраться в том, что может мешать нашему сотрудничеству, какая информация не проверена и является откровенным фейком. На нашей секции об этом будут рассказывать эксперты в этой области.

— Каких результатов вы планируете достигнуть на форуме?

— В этом году мы поставили себе достаточно амбициозную задачу: утвердить проект устава Международной ассоциации молодых дипломатов (решение о её создании было единогласно принято на прошлом форуме). Планируется, что после утверждения устава мы сможем зарегистрировать ассоциацию при ООН.

— Нам стало известно, что создан Московский дипломатический клуб. Это какое-то элитарное объединение для своих? Как туда попасть?

— В октябре 2018 года начал функционировать Московский дипломатический клуб — площадка для общения молодых дипломатов, аккредитованных в Москве. Кстати, многие наши коллеги из московского дипломатического корпуса с большим энтузиазмом отнеслись к этой идее, отмечая, что необходимость взаимодействия в таком формате давно назрела.

Вы правы в том, что его участниками могут быть только действующие дипломаты в возрасте до 40 лет. Вместе с тем планируется несколько направлений деятельности клуба, которые позволят привлекать к его работе не только дипломатов.