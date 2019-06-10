Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Со штрафом в 118 млн рублей: полковника Захарченко приговорили к 13 годам колони...
Лавров и глава МИД Мали договорились бороться с общими вызовами и расширять ВТС
Молдова: Плахотнюк не выпускает из рук «захваченное государство»
Посредник по косовскому вопросу станет российским послом в Сербии
Главная / В мире

Поставил ультиматум: Трамп пригрозил новыми санкциями Си Цзиньпину

10 июня 2019, 20:24  •  93 • В мире
Глава США Дональд Трамп потребовал от председателя КНР Си Цзиньпина явиться на встречу стран "Большой двадцатки".
Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC отметил, что если Си Цзиньпин не будет присутствовать на встрече стран "двадцатки", Вашингтон немедленно введет новые пошлины на китайские товары.
После очередного раунда переговоров стороны не смогли прийти к компромиссу. В результате США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.
Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское Министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
Саммит "Большой двадцатки" в этом году пройдет в Осаке 29 июня, G7 состоится во французском Биаррице в конце августа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



93
Источник
Похожие новости
10 июня 2019, 20:24
Встать плечом к плечу: Тимошенко призвала демократические силы к объединению
10 июня 2019, 03:54
«Смогут дать отпор»: Иран представил новую систему ПВО
10 июня 2019, 04:09
Дом экс-шпиона Скрипаля решили выкупить власти Солбери, чтобы не дать ему "превратиться в ночлежку"
10 июня 2019, 13:54
Дайджест СМИ: Гонконг против Китая, США создают оборонного гиганта, выборы в Казахстане
10 июня 2019, 00:54
«Если бы здесь воевала Россия, то Украины уже бы не было»: Защитники Горловки готовы стоять до победы
10 июня 2019, 10:39
Первый раз без Назарбаева: Казахстан выбрал нового президента
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июня 2019, 17:09
Говорить с Западом не о чем. Распад «нормандского формата»
10 июня 2019, 00:54
«Если бы здесь воевала Россия, то Украины уже бы не было»: Защитники Горловки готовы ...
10 июня 2019, 13:54
Чехия и Германия избавляются от украинских нелегалов
10 июня 2019, 10:39
Экс-главком ВМФ РФ объяснил, почему русские моряки невозмутимо загорали на борту &quo...
10 июня 2019, 07:24
"Музыка и политика вещи разные": Лепс усомнился в версии Макаревича об отме...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июня 2019, 06:39
"Максимум - пять недель работы": Почему датская загогулина не помешает строительству "Северного потока - 2"
08 июня 2019, 00:09
«Идут по лезвию»: маневр кораблей России и США попал на видео
08 июня 2019, 19:39
Война в Сирии-2.0:Армия Асада терпит поражение в Идлибе
06 июня 2019, 05:54
"Кто ему позволил?": Порошенко обрушился с критикой на Зеленского из-за возможного снятия блокады с Донбасса
05 июня 2019, 23:09
Порошенко обратился к Зеленскому с требованием о блокаде Донбасса
07 июня 2019, 07:54
Французы ответили на вопрос, нужно ли было приглашать Путина на 75-летие высадки союзников в Нормандии.
08 июня 2019, 13:09
Стрелять не прекратим: армия не подчиняется Зеленскому
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.