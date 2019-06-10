Поставил ультиматум: Трамп пригрозил новыми санкциями Си Цзиньпину

Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC отметил, что если Си Цзиньпин не будет присутствовать на встрече стран "двадцатки", Вашингтон немедленно введет новые пошлины на китайские товары.

После очередного раунда переговоров стороны не смогли прийти к компромиссу. В результате США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское Министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

Саммит "Большой двадцатки" в этом году пройдет в Осаке 29 июня, G7 состоится во французском Биаррице в конце августа.