Поставил под угрозу жизнь миллионов людей: Поклонская сделала юридический ход против Порошенко

"Предлагаю украинским политикам хорошенько подумать над новыми санкциями в отношении меня и других неугодных крымчан", - предупредила в своём авторском Telegram-канале экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Кроме того, она посоветовала политикам Незалежной предложить действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому варианты для того, чтобы у того хотя бы возможность появилась прекратить водную блокаду Крыма. Как подчеркнула парламентарий, речь идёт о "нарушении прав миллионов простых людей, проживающих на полуострове и в Херсоне".

По мнению Поклонской, сначала умышленно лишить людей права на питьевую воду, а потом с экранов телевизоров говорить, "как они скучают по родным крымчанам в Киеве, - это, скорее, похоже на сценарий трагикомедии или эпизод в обвинительном заключении". А вот демократией и международными правоотношениями тут и не пахнет.

Поклонская в то же время сделала юридический ход против экс-президента Незалежной Петра Порошенко - официально обратилась в Генпрокуратуру Украины и потребовала зарегистрировать в ЕРДР её сообщение "о совершённом гражданином Украины Порошенко П. А. и его соучастниками преступлении по ст. 242, ст. 441, ст. 442 УК Украины, которое ставит под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей, экологическую безопасность".

Кроме того, Поклонская обратила внимание украинских прокуроров и на то, что преступление, о котором идёт речь, также нарушает ряд международных юридических документов. А именно: ст. 30 Всеобщей декларации прав человека, ст. 5 Международного пакта о гражданских и политических правах и ст. 5 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.

Напомним, Киев перекрыл доступ воды на полуостров в 2014 году. Российские власти частично решили проблему поставками воды с материка и бурением новых скважин.

Несколько месяцев назад первый президент Украины Леонид Кравчук допустил только продажу воды в Крым. По его словам, так как полуостров закреплён как часть России, "никакого жеста доброй воли" со стороны Киева быть не может.

Украинские депутаты против. Комитет Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса не разрешил поставки воды на полуостров до его "деоккупации".

Крым, напомним, вернулся в состав России в 2014 году после проведённого референдума. Большинство жителей полуострова поддержали это решение. Однако на Украине, а также в США и странах Евросоюза считают Крым "оккупированным" и "аннексированным" Россией, не желая признавать итогов референдума.