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«Постарел»: Константина Хабенского не узнали поклонники

07 июля 2019, 17:24  •  57 • В России

В минувшие выходные карельской деревне Кинерма начались съемки ключевого эпизода отечественной героической драмы «Огонь». Главная роль – командира спасательного отряда, который приходит на помощь людям в борьбе с беспощадной стихией, досталась Константину Хабенскому.

Режиссер проекта Алексей Нужный («Я худею», «Громкая связь»). В картине задействованы: Иван Янковский, Андрей Смоляков, Виктор Добронравов, Роман Курцын, Юрий Кузнецов, Ирина Горбачёва, а также множество детей.

В Instagram уже появилось кадры со съёмочной площадки. Их опубликовал и сам Хабенский, и его партнер Роман Курцын. Подписчики не сразу узнали на этих снимках своего любимого артиста. Многие заявили, что Хабенский очень постарел. Другие пытались их успокоить, объясняя, что такой эффект делает грим. А третьи предположили, что на фоне детей, любой взрослый человек будет казаться постаревшим.

Константин Хабенский играет в фильме главную роль. Фото: Instagram Константина Хабенского

Напомним, в мае 2019 года, когда съемки картины «Огонь» только планировались, местные жители деревни Кинерма возмутились. Они испугались, что «киношники» устроят пожар рядом с историческими постройками и попросту уничтожат популярное туристическое место. «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова», которая занимается производством фильма, поспешила их успокоить, заявив, что никакого открытого огня не будет. При этом владельцу каждого дома Кинермы пообещали выплатить по 30 000 рублей в качестве «компенсации за неудобства».

Уже известно, что съемки в карельской деревне завершатся 20 июля. А премьера драмы «Огонь» намечена на 27 декабря 2020 года.

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