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«Постараются не слишком усердствовать»: смогут ли США повлиять на покупку Индией российских ЗРК С-400

19 июля 2019, 23:24  •  75 • В мире
Поставки Индии российских зенитно-ракетных комплексов С-400 являются определённого рода проблемой. Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования Соединённых Штатов адмирал Филип Дэвидсон. Он отметил, что Вашингтон продолжает вести с Нью-Дели диалог по этому вопросу. Однако Индия рассматривает вопрос поставок российского ПВО исключительно в политической плоскости, утверждает американский адмирал. Белый дом неоднократно пытался убедить индийские власти отказаться от контракта с РФ по С-400, но безуспешно. Эксперты полагают, что и в дальнейшем США вряд ли смогут помешать поставкам российских вооружений Индии. По мнению политологов, чрезмерное давление на азиатских партнёров может нанести существенный ущерб интересам Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
 
Зенитно-ракетный комплекс С-400 © Пресс-служба Минобороны РФ
 

Глава Индо-Тихоокеанского командования Соединённых Штатов Филип Дэвидсон заявил, что американцам не удаётся достичь взаимопонимания с Индией по вопросу поставок в эту страну российских зенитно-ракетных комплексов С-400. На конференции по безопасности, организованной исследовательским центром «Институт Аспена», Дэвидсон подчеркнул, что российско-индийская сделка представляет определённую проблему для США. 

«Мы продолжаем вести диалог (с индийской стороной. — RT), стремясь донести до неё важные тактические и технические соображения о том, что такое вооружение должно обладать совместимостью, которой не может быть (слишком. — RT) много», — отметил Дэвидсон.

При этом адмирал констатировал, что в Нью-Дели пока не приняли к сведению аргументы американцев и не считают, что американское оружие превосходит российское, а С-400 не удастся органично интегрировать в систему индийских вооружённых сил. 

«Индия гордится статусом страны, следующей курсом неприсоединения к чьей-либо политике, и дискуссию по поводу С-400 она рассматривает как вопрос политический, а не тактический», — сказал Дэвидсон.

По образному выражению адмирала, чтобы найти взаимопонимание с Индией, США должны «пройти путь в десять тысяч шагов».

«А сейчас мы на десятом — на девятом шаге», — признал Дэвидсон.

Напомним, что договор о поставке в Индию пяти российских зенитно-ракетных комплексов С-400 был заключён в октябре прошлого года во время саммита в Нью-Дели, в котором участвовали президент РФ Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди. Сумма контракта составила $5,43 млрд. 

США неоднократно выражали своё недовольство заключённой сделкой. 

«Что касается С-400, мы призывали наших союзников и партнёров, в том числе Индию, отказаться от сделок с Россией, которые могут повлечь за собой введение санкций в соответствии с законом CAATSA», — указали в Госдепартаменте в конце июня.

CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act — «О противодействии противникам Америки посредством санкций») — закон, принятый в Соединённых Штатах в 2017 году. Он направлен прежде всего против России, КНДР и Ирана. Однако в нём предусмотрены и меры в отношении государств, сотрудничающих с «противниками Америки». В частности, группа конгрессменов требует применить CAATSA против Турции за покупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400. 

«Конкурентов у С-400 нет»

Эксперты полагают, что, как и в случае с Турцией, попытки США убедить Индию отказаться от сделки по поставкам российских ЗРК не принесут результата.

«70% военной техники Индии — советского или российского производства, и попытка убедить индийцев, что С-400 куда-то там не впишется, будет выглядеть достаточно комично», — сказал в беседе с RT редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

  • Адмирал Филип Дэвидсон
  • © U.S. Navy

Он напомнил, что советской и российской техникой в большей степени укомплектованы индийские ПВО. В частности, у азиатского государства есть комплексы С-125 «Нева» и «Оса». Кроме того, ЗРК «Акаш» индийского производства во многом напоминают российские ЗРК «Бук». Следовательно, никаких проблем с интеграцией С-400 у Дели возникнуть не должно, полагает Леонков.

«На индийском рынке по критерию «стоимость — эффективность» конкурентов у российской ЗРК нет. Оружия, сопоставимого с С-400, Индии просто не предлагалось», — утверждает военный эксперт Василий Кашин.

По словам эксперта, этому в значительной мере способствовали США, которые хотят закрепиться на индийском оружейном рынке, выдавив оттуда всех конкурентов. Так, из-за давления со стороны Вашингтона несколько лет назад была сорвана сделка по поставкам в Индию израильских противоракетных комплексов «Хец» (в экспортном варианте — Arrow), говорит Кашин.

«Индия, конечно, закупает у США кое-какое вооружение, например тяжёлые транспортные самолёты. Но в целом американской техники у индийской армии не настолько много, чтобы Дели стал отказываться от контрактов с Россией», — полагает Леонков. 

Эксперты отмечают, что линия на диверсификацию международных контактов, в том числе в оборонной сфере, в целом характерна для политики нынешнего руководства Индии, в частности для правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП). Эта политическая сила сейчас имеет большой мандат доверия избирателей, что позволяет ей проводить собственный внешнеполитический курс. На прошедших в апреле-мае парламентских выборах БДП одержала уверенную победу. В Лок сабхе (нижней палате парламента) она получила рекордные 303 мандата из 543. Лидер БДП Нарендра Моди второй раз подряд стал премьер-министром страны.

«Должны принять меры»

Между тем американско-индийские отношения в настоящее время находятся не на самом высоком уровне, констатируют политологи. Так, в июне Дональд Трамп лишил Индию привилегий в торговых отношениях с США, которыми она пользовалась в рамках Всеобщей системы преференций в пользу развивающихся стран (Generalized System of Preferences, GSP). В Белом доме решили, что беспошлинные поставки 2000 наименований индийских товаров наносят ущерб американской экономике. В ответ Индия ввела пошлины на 28 наименований американских товаров. 

Однако эксперты не прогнозируют дальнейшего обострения отношений между Индией и США из-за отказа Дели приостановить сделку по С-400. 

  • Индийские солдаты на параде
  • Reuters
  • © Ahmad Masood

«Американцы выражали своё недовольство этой сделкой и в прошлом. Но в то же время они понимают, что степень зависимости Индии от сотрудничества с Россией в военной сфере очень высока и её преодолеть нельзя», — считает Василий Кашин. 

По его мнению, заявление Дэвидсона о проблеме, связанной с запланированными поставками российского ПВО Индии, имеет политическую подоплёку. Американские военные хотят продемонстрировать конгрессу, что Пентагон и администрация Трампа прилагают усилия, направленные на защиту интересов США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но на радикальные способы срыва сделки по С-400 американцы, скорее всего, не пойдут, считает Кашин. Недаром в своей речи адмирал Дэвидсон подчеркнул, что Индия, как и США, относится к странам, с которыми у США установились хорошие отношения.

«Трамп, конечно, отдаёт себе отчёт, что американцы должны принять какие-то ответные меры. Но власти США постараются не слишком усердствовать в этом направлении, поскольку понимают, что излишним давлением просто испортят отношения с важным внешнеполитическим партнёром», — отмечает Кашин.

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