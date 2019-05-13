|
Постараемся прояснить: Лавров рассчитывает на откровенный разговор с Помпео
13 мая 2019, 19:24 • 76 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает на откровенный разговор с госсекретарём США Майком Помпео в ходе встречи в Сочи. Он отметил, что постарается прояснить, как США планируют выходить из практически созданного ими кризиса.
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что ожидает откровенного диалога с госсекретарём США Майком Помпео в ходе встречи в Сочи.
Лавров напомнил, что сегодня в Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел ФРГ, Франции и Британии.
"Знаю, что туда срочно, отменив московскую часть своей поездки в Россию, направился Майк Помпео, - сказал Лавров на пресс-конференции. - Рассчитываю, что всё-таки европейцы будут придерживаться того, что записано в резолюции СБ ООН, утвердивший СВПД".
По словам Лаврова, завтра, 14 мая, он постарается прояснить важный момент у Помпео - как именно американцы планируют выходить из кризиса, который был создан "их односторонними решениями".
"Рассчитываю на откровенный разговор с моим коллегой", - отметил Лавров.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 мая 2019, 12:24
|
12 мая 2019, 01:09
|
09 мая 2019, 04:54
|
10 мая 2019, 00:09
|
10 мая 2019, 13:09
|
09 мая 2019, 21:09
|
12 мая 2019, 01:09