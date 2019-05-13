Постараемся прояснить: Лавров рассчитывает на откровенный разговор с Помпео

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что ожидает откровенного диалога с госсекретарём США Майком Помпео в ходе встречи в Сочи.

Лавров напомнил, что сегодня в Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел ФРГ, Франции и Британии.

"Знаю, что туда срочно, отменив московскую часть своей поездки в Россию, направился Майк Помпео, - сказал Лавров на пресс-конференции. - Рассчитываю, что всё-таки европейцы будут придерживаться того, что записано в резолюции СБ ООН, утвердивший СВПД".

По словам Лаврова, завтра, 14 мая, он постарается прояснить важный момент у Помпео - как именно американцы планируют выходить из кризиса, который был создан "их односторонними решениями".

"Рассчитываю на откровенный разговор с моим коллегой", - отметил Лавров.