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Постараемся прояснить: Лавров рассчитывает на откровенный разговор с Помпео

13 мая 2019, 19:24  •  76 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает на откровенный разговор с госсекретарём США Майком Помпео в ходе встречи в Сочи. Он отметил, что постарается прояснить, как США планируют выходить из практически созданного ими кризиса.
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что ожидает откровенного диалога с госсекретарём США Майком Помпео в ходе встречи в Сочи.
Лавров напомнил, что сегодня в Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел ФРГ, Франции и Британии.
"Знаю, что туда срочно, отменив московскую часть своей поездки в Россию, направился Майк Помпео, - сказал Лавров на пресс-конференции. - Рассчитываю, что всё-таки европейцы будут придерживаться того, что записано в резолюции СБ ООН, утвердивший СВПД".
По словам Лаврова, завтра, 14 мая, он постарается прояснить важный момент у Помпео - как именно американцы планируют выходить из кризиса, который был создан "их односторонними решениями".
"Рассчитываю на откровенный разговор с моим коллегой", - отметил Лавров.

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