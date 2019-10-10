|
Постановочные конференции "вороватого" президента: Саакашвили раскрыл обман Порошенко
10 октября 2019, 07:39 • 279 • Политика
Михаил Саакашвили раскрыл обман, на который шел экс-президент Украины Петр Порошенко. Как заявил экс-глава Грузии, "вороватый" политик проводил постановочные пресс-конференции.
Экс-президент Украины Петр Порошенко устраивал постановочные пресс-конференции. Об этом пишет телеканал "360".
Как утверждает бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, все встречи с журналистами были срежиссированы в администрации главы государства. Дело в том, что Порошенко пытался неудачно подражать мировым лидерам.
Саакашвили описывает процесс следующим образом. Украинские телеканалы заранее получали тезисы и темы эфиров. Кроме того, существовали черные списки СМИ.
В случае если президенту задавали неудобный вопрос, то журналисту мгновенно отключали микрофон. Очередность вопросов определялась по спискам.
"Он сам знал, что был вороватым. Поэтому он был очень неубедительным, особенно с иностранцами, когда отвечал на вопросы о коррупции", - поведал экс-президент Грузии в эфире NewsOne.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
279
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 октября 2019, 14:09
|
05 октября 2019, 16:54
|
05 октября 2019, 00:54
|
05 октября 2019, 13:39
|
07 октября 2019, 21:09
|
07 октября 2019, 07:54
|
05 октября 2019, 20:09