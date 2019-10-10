Постановочные конференции "вороватого" президента: Саакашвили раскрыл обман Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко устраивал постановочные пресс-конференции. Об этом пишет телеканал "360".

Как утверждает бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, все встречи с журналистами были срежиссированы в администрации главы государства. Дело в том, что Порошенко пытался неудачно подражать мировым лидерам.

Саакашвили описывает процесс следующим образом. Украинские телеканалы заранее получали тезисы и темы эфиров. Кроме того, существовали черные списки СМИ.

В случае если президенту задавали неудобный вопрос, то журналисту мгновенно отключали микрофон. Очередность вопросов определялась по спискам.

"Он сам знал, что был вороватым. Поэтому он был очень неубедительным, особенно с иностранцами, когда отвечал на вопросы о коррупции", - поведал экс-президент Грузии в эфире NewsOne.