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Постановочные конференции "вороватого" президента: Саакашвили раскрыл обман Порошенко

10 октября 2019, 07:39  •  279 • Политика
Михаил Саакашвили раскрыл обман, на который шел экс-президент Украины Петр Порошенко. Как заявил экс-глава Грузии, "вороватый" политик проводил постановочные пресс-конференции.
Экс-президент Украины Петр Порошенко устраивал постановочные пресс-конференции. Об этом пишет телеканал "360".
Как утверждает бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, все встречи с журналистами были срежиссированы в администрации главы государства. Дело в том, что Порошенко пытался неудачно подражать мировым лидерам.
Саакашвили описывает процесс следующим образом. Украинские телеканалы заранее получали тезисы и темы эфиров. Кроме того, существовали черные списки СМИ.
В случае если президенту задавали неудобный вопрос, то журналисту мгновенно отключали микрофон. Очередность вопросов определялась по спискам.
"Он сам знал, что был вороватым. Поэтому он был очень неубедительным, особенно с иностранцами, когда отвечал на вопросы о коррупции", - поведал экс-президент Грузии в эфире NewsOne.

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