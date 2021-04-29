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Поссорились из-за армян. Турция шантажирует США русским оружием

29 апреля 2021, 15:10  •  129 • В мире
Госсекретарь США призвал Турцию избегать закупок военной техники из России. По его словам, "российские системы ПВО С-400 угрожают безопасности США". Перед этим президент США жестоко обидел Турцию признанием геноцида армян. Перед тем США исключили Турцию из программы закупок истребителя F-35. В результате Турция в пику США вновь оглядывается на Россию как на надёжного поставщика вооружения, лучшего, чем у американцев.

Обратная логика

В то же самое время от того же Энтони Блинкена последовало ещё одно высказывание:
Президент США Джо Байден своим заявлением о роли геноцида армян в истории Османской империи не намеревался обвинять Турцию. Сотрудничество с Турцией в сфере безопасности остаётся в интересах США.
По сути, госсекретарь США дезавуировал важный политический акт собственного государства. Даже не слова престарелого и впавшего в старческий маразм президента. Признание или непризнание геноцида армян турками – это направление государственной политики, по поводу которого в истеблишменте Америки царили долгие споры.
Ведь, с одной стороны, эту идею усиленно лоббировала влиятельная армянская община США. А с другой – такой акт неизбежно подрывал отношения с одним из объективно важных союзников Вашингтона в Восточном Средиземноморье. А отношения эти и без того были не ахти с 2016 года, когда проамериканские круги затеяли в Турции государственный переворот. Сегодня же они блуждают в настоящем тупике из-за идущей вразрез с интересами США и слишком самостоятельной линии турецкого руководства. Которое не только не склоняется к покорности воле Вашингтона, но и упрямо гнёт свою линию.
И вот на этом фоне Джо Байден плеснул бензинчика в огонь своим заявлением о геноциде. Крайне не вовремя.
Ответ турецкого лидера Реджепа Тейипа Эрдогана не заставил себя ждать:
Если вы говорите "геноцид", посмотрите на себя. Об индейцах говорить не стоит – всё и так известно. Так что вы не сможете прилепить ярлык "геноцид" к Турции. Относительно США могут быть открыты дискуссии по многим поводам: от Вьетнама до Ирака. Если вы говорите о геноциде, то посмотрите в зеркало и дайте оценку себе.
Нет, не хотят турки признать даже щадящую формулу Блинкена. Даже его прозрачный до хамства намёк не принимать близко к сердцу слова его собственного президента – за ограниченной того вменяемостью – не принимают.
В итоге в американо-турецких отношениях пошёл развиваться дополнительный кризис. К тому, что уже дошёл до стадии разрывов и санкций из-за закупки турками русских систем ПВО С-400.
Отчего в реальности так закусились в США с этими закупками – совершенно непонятно. Ну в самом деле – смешно же звучит, что оборонительный комплекс противовоздушной обороны в руках союзника по НАТО "угрожает безопасности США". Особенно если на карту мира глянуть – где Штаты и где Турция. Но тем не менее чуть ли не в каждом выступлении представителей американских властей звучит рефрен:
Вашингтон продолжит настаивать, чтобы Турция отказалась от российских зенитно-ракетных систем С-400.
И не просто продолжит настаивать, но уже включил Управление в оборонной промышленности (SSB) Турции в санкционный список. Который формируется в соответствии с внутренним американским законом под красивым ярким названием: "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).
Но это мелочь в сравнении с тем, что Турцию исключили из программы по американскому истребителю F-35, по которой турки не только покупали известное количество машин, но и участвовали в разработке некоторых узлов для них. Это стоило Штатам определённых финансовых потерь, но они пошли на это.
Не продали и свои отсталые на фоне С-400, но всё же работающие комплексы "Пэтриот", а они – база турецких ПВО, которую не заменит один полк С-400. И более того: теперь американцы грозят Анкаре санкциями, если та решится приобрести у России второй полк "Триумфов". Так, местный телеканал NTV процитировал следующие слова посла США в Турции Дэвида Саттерфилда:
Приобретение С-400 запустило процесс санкций по CAATSA. Покупка новых комплексов С-400 приведёт к серьёзным последствиям и станет причиной более действенных шагов. Нужно, чтобы мы могли сказать: "У Турции на руках нет С-400".

Чем отвечают турки

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на это ответил так:
По поводу второго полка С-400 – наши соответствующие ведомства, в том числе Минобороны, продолжают переговоры. Говорить нам, что и у кого покупать, неправильно.
В турецкой прессе высказываются идеи совсем радикальные:
Ответы Турции могли бы быть следующими: закрытие американских баз в Инджирлике, пересмотр вопроса о размещении ядерного оружия в Инджирлике, демонтирование радиолокационных систем на этой базе, выдворение из страны посла США.
Появились даже предложения официально признать Крым российским! В пику США, разумеется, но всё же…
Логика рассуждений такова.
У Турции не осталось друзей. Все враги. На Западе не осталось ни одной страны, защищающей Турцию.
Тем не менее своими шагами в дипломатической и внешней политике Турция заявляла то, что было нужно США. США же игнорировали запросы и жалобы Турции. В качестве ответа был куплен С-400 в России. Турция этим шагом сказала США и НАТО: "Вы кто такие?".
Закрытие баз – самая лёгкая часть работы. Главное – поставить США в трудное положение рациональными шагами во внешней политике. Но мы правы до конца. Турция может получить новое оружие от России и Китая. Например, мы можем купить самолёты из России. Другое оружие может быть поставлено из Китая. Даже совместное производство может быть сделано.
Это близкий к тексту конспект того, что говорят вполне мейнстримные медиа.
Вывод там же:
В любом случае, когда мы это сделаем, Западу будет дан необходимый сигнал.

Что в этом интересного для нас?

Как ни крути, но после американских карательных акций турки сегодня реально остались без самого современного и самого совершенного западного самолёта. F-35, при всех его недостатках, – действительно лучший на Западе. Турки с их F-5A, F-16C, F-16D, F-4E сразу откатываются назад на фоне других стран НАТО. Но прежде всего – на фоне ненавистной Греции, которой при таком же примерно парке американцы передают те F-35, что не отдали Турции.
Следствием стал поиск альтернативы ушедшим американским самолётам. И военные, если без политики, хорошо знают: наилучшая – линейка истребителей, производящихся в России. Например, Су-30МК Flanker-C/E поколения 4+, безусловно и подтверждённо в учебных боях превосходящий F-16 и F-15 C/D Eagle, а также Eurofighter Typhoon. По основным характеристикам русский самолёт далеко превосходит и пресловутый F-35. Так, у него на 30% выше тяга, у него скорость почти на 1000 км/ч больше – 2778 против 1910, у него в полтора раза больше радиус действия – 3600 км против 2200 км, у него потолок на 2 км выше.
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Несмотря на большие в сравнении с американцем габариты Су-30 зримо манёвреннее. Уступает разве что в заметности, но как показывает практика, у F-35 она высока тоже только в рекламных постерах, а на деле поглощающее радиолучи покрытие трескается и отрывается на скорости.
А ещё у русских есть Су-35 поколения 4++ с ненамного, но всё же ещё более улучшенными характеристиками. Китайцам продают, египтянам продают, индонезийцам – неужто туркам не продадут?
И тогда вкупе с наземным "щитом" на базе С-400 эти русские истребители будут разящим, безжалостным и – относительно их скорости для тесных пространств Турции – мгновенным "мечом" для всех её врагов. Включая США.

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