Посредственная гиперзвуковая попытка? Новое оружие американцев показало скорость только в 6 Махов

Военный флот США испытал электромагнитную пушку. Скорость выпущенного снаряда превышала примерно 2041 м/сек, пишет Space.com. Это составляет порядка 6 Махов. В тоже время российское оружие "Авангард" имеет скорость более 20 Махов, ракета летит к цели как огненный шар, температура поверхности которого составляет 1600-2000 градусов по Цельсию. Боевое оснащение российского "Авангарда" может представлять собой разделяющуюся головную часть индивидуального наведения и имеет комплекс средств преодоления противоракетной обороны. Боевой блок - межконтинентальной дальности.

Запуск американской электромагнитной пушки был осуществлён с военного крейсера по морским и воздушным целям.

Ранее, 9 мая, Пентагон провел запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, эту ракету без боеголовки запустили с полигона в Калифорнии.