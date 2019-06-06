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Посредственная гиперзвуковая попытка? Новое оружие американцев показало скорость только в 6 Махов
06 июня 2019, 09:09 • 100 • Политика
США провели испытания электромагнитной пушки. Была ли это попытка обойти гиперзвук Путина? Если да, то очень посредственная, оружие при испытаниях показало скорость всего в 6 Махов.
Военный флот США испытал электромагнитную пушку. Скорость выпущенного снаряда превышала примерно 2041 м/сек, пишет Space.com. Это составляет порядка 6 Махов. В тоже время российское оружие "Авангард" имеет скорость более 20 Махов, ракета летит к цели как огненный шар, температура поверхности которого составляет 1600-2000 градусов по Цельсию. Боевое оснащение российского "Авангарда" может представлять собой разделяющуюся головную часть индивидуального наведения и имеет комплекс средств преодоления противоракетной обороны. Боевой блок - межконтинентальной дальности.
Запуск американской электромагнитной пушки был осуществлён с военного крейсера по морским и воздушным целям.
Ранее, 9 мая, Пентагон провел запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, эту ракету без боеголовки запустили с полигона в Калифорнии.
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