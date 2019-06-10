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Посредник по косовскому вопросу станет российским послом в Сербии

10 июня 2019, 20:24  •  54 • Политика
На Балканы дипломат Александр Боцан-Харченко возвращается с должности главы Четвертого европейского отдела МИД. Соответствующий указ главы государства Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Боцан-Харченко был одним из посредников по решению вопроса статуса Косово и Метохии.
В российское представительство в Белграде приедет новый посол. Российский лидер Владимир Путин назначил Александра Боцан-Харченко чрезвычайным и полномочным послом России в Сербии.
Как следует из опубликованной информации на сайте российского МИД, 61-летний Александр Боцан-Харченко ранее занимал должность директора Четвертого европейского департамента МИД России. Он был на этом посту пять лет.
Также ранее Боцан-Харченко был послом России в Боснии и Герцеговине. Он вместе с коллегами из США и ЕС входил в состав тройки посредников по решению вопроса статуса Косово и Метохии.

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