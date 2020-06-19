Посрамить скептиков: Волков сразится с Блейдсом на пути к поясу UFC

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc) 8 Июн 2020 в 10:45 PDT

Сразу к главному событию вечера, в котором Волков (седьмой номер тяжелого веса) разделит октагон с Кёртисом Блейдсом (третий). Возможная победа вознесет россиянина в рейтинге дивизиона и сделает его очевидным претендентом на титульный бой. Пока в активе уроженца Москвы пять побед и одно поражение в UFC, но улучшить эту статистику экс-чемпиону Bellator будет крайне непросто.

Блейдс — полноценная звезда ведущего мирового промоушена. За последние три года он выиграл семь из восьми боев, в числе прочих победив россиян Алексея Олейника и Шамиля Абдурахимова. А два единственных поражения за карьеру американец потерпел от уникума Фрэнсиса Нганну (ныне второй номер весовой категории).

Визитной карточкой Кёртиса резонно считается работа в грэпплинге. По показателям контроля в партере и нахождения в топ-позиции 29-летний атлет входит в число лучших тяжеловесов всех времен. Звучит пугающе, но вдобавок на счету американца наибольшее количество успешно проведенных тейкдаунов за историю тяжелого дивизиона UFC (45).

И тут важный момент для тех, кто скептически относится к шансам Волкова избежать избиения в партере. Александр — лидер среди всех тяжеловесов, имеющих релевантный опыт выступления в UFC, с точки зрения защиты от тейкдаунов. Боец по прозвищу Драго сводил к нулю попытки оппонентов в 82,8% случаев.

Уместно предполагать, что Волков и его команда в собственной стратегии как раз сделают акцент на блокировании тейкдаунов и стремлении измотать и "перестрелять" Блейдса в стойке. Такой сценарий действительно выглядит наиболее перспективным для россиянина, хотя Кёртис за последнее время заметно прибавил в ударной технике. Очевидно, что серьезнейшую проверку 31-летний Драго получит по всем фронтам.

Это понимает и сам Александр, однако он преисполнен уверенностью в собственных преимуществах. Осталось лишь использовать их на практике. Если получится, Волков посрамит не только скептиков, но и букмекеров, считающих россиянина явным аутсайдером противостояния. Коэффициенты на победу Драго составляют 3,7-4,3 против примерно 1,3 на успех Блейдса.

Эмметт — Бургос

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shane Burgos (@hurricaneshane_) 22 Май 2020 в 5:51 PDT В соглавном событии вечера в октагоне сойдутся американцы Джош Эмметт и Шейн Бургос — восьмой и десятый номера полулегкого дивизиона соответственно. Оба спортсмена еще не выступали в 2020 году, а простой Эмметта и вовсе длится с прошлого июля. На данный момент у Джоша серия из двух побед, добытых нокаутами. Опытный атлет в ближайшем бою намерен вновь ярко финишировать своего соперника, что вполне вероятно с учетом мастерства Эмметта. Достаточно иметь в виду, что 35-летний американец имеет наилучший показатель в истории полулегкого веса UFC по среднему числу нокдаунов за 15 минут (2,68). Чем на это ответит 29-летний Бургос? Как минимум универсальностью. Показательно, что сейчас на его счету три победы подряд — и все они добыты разными способами: болевым приемом, судейским решением и техническим нокаутом. При этом Шейн работает в стойке не менее активно, чем Эмметт, что увеличивает вероятность игнорирования партера в очном поединке этих рубак. Предварительно шансы бойцов выглядят равными. Вероятно, лишь из-за разницы в возрасте букмекеры осторожно считают фаворитом более молодого Бургоса. Коэффициенты на его победу составляют 1,7-1,8 против 2,2 на успех Эмметта. Миллер — Робертс Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Row Roberts (@thepredator_roberts) 14 Июн 2020 в 9:44 PDT Для разогрева перед упомянутыми поединками отлично подойдет бой Джима Миллера и Рузвельта Робертса в промежуточном весе. Американцы откроют основной кард турнира, который стартует в 03:00 мск. У этого противостояния довольно интересный биографический подтекст, ведь Миллер дебютировал в смешанных единоборствах, когда Робертс находился в возрасте перехода из начальной школы в среднюю. Теперь Рузвельт — 26-летний проспект легкого дивизиона, а Джим к своим 36 годам стал живой легендой UFC. Выступив в Лас-Вегасе, Миллер сравняется с Дональдом Серроне по рекордному числу проведенных в промоушене боев (35). В случае успеха ветеран смешанных единоборств выйдет на чистое третье место среди обладателей наибольшего количества побед в UFC (сейчас их у него 20). Правда, за чемпионский пояс организации Миллер так и не подрался. В последние годы его результаты ожидаемо снизились, и сейчас спортсмену предстоит не только быть экзаменатором для молодого соперника, но и закрывать очередное поражение. А вот Робертс в случае успеха одержит уже третью победу подряд. По мнению букмекеров, именно новое поколение возьмет верх в этой битве. Коэффициенты на победу Рузвельта составляют около 1,4 против 3-3,1 на триумф Миллера. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...







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