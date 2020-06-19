Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитываю...
Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели рукам...
Два железнодорожных состава с танками и броневиками проследовали Запорожье и дви...
"Достойно": Американские полицейские отправили послание "русским ...
Главная / Аналитика

Посрамить скептиков: Волков сразится с Блейдсом на пути к поясу UFC

19 июня 2020, 11:00  •  67 • Аналитика
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Впервые с начала мая российские любители смешанных единоборств увидят соотечественника на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Более того, поединок с участием Александра Волкова возглавит очередное шоу промоушена в Лас-Вегасе, которое состоится в ночь на 21 июня по московскому времени. Опасная проверка для московского нокаутера и другие примечательные противостояния грядущего турнира — в материале РИА Новости.

Блейдс — Волков

Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от ufc (@ufc)
Сразу к главному событию вечера, в котором Волков (седьмой номер тяжелого веса) разделит октагон с Кёртисом Блейдсом (третий). Возможная победа вознесет россиянина в рейтинге дивизиона и сделает его очевидным претендентом на титульный бой. Пока в активе уроженца Москвы пять побед и одно поражение в UFC, но улучшить эту статистику экс-чемпиону Bellator будет крайне непросто.
Блейдс — полноценная звезда ведущего мирового промоушена. За последние три года он выиграл семь из восьми боев, в числе прочих победив россиян Алексея Олейника и Шамиля Абдурахимова. А два единственных поражения за карьеру американец потерпел от уникума Фрэнсиса Нганну (ныне второй номер весовой категории).
Визитной карточкой Кёртиса резонно считается работа в грэпплинге. По показателям контроля в партере и нахождения в топ-позиции 29-летний атлет входит в число лучших тяжеловесов всех времен. Звучит пугающе, но вдобавок на счету американца наибольшее количество успешно проведенных тейкдаунов за историю тяжелого дивизиона UFC (45).
И тут важный момент для тех, кто скептически относится к шансам Волкова избежать избиения в партере. Александр — лидер среди всех тяжеловесов, имеющих релевантный опыт выступления в UFC, с точки зрения защиты от тейкдаунов. Боец по прозвищу Драго сводил к нулю попытки оппонентов в 82,8% случаев.
Уместно предполагать, что Волков и его команда в собственной стратегии как раз сделают акцент на блокировании тейкдаунов и стремлении измотать и "перестрелять" Блейдса в стойке. Такой сценарий действительно выглядит наиболее перспективным для россиянина, хотя Кёртис за последнее время заметно прибавил в ударной технике. Очевидно, что серьезнейшую проверку 31-летний Драго получит по всем фронтам.
Это понимает и сам Александр, однако он преисполнен уверенностью в собственных преимуществах. Осталось лишь использовать их на практике. Если получится, Волков посрамит не только скептиков, но и букмекеров, считающих россиянина явным аутсайдером противостояния. Коэффициенты на победу Драго составляют 3,7-4,3 против примерно 1,3 на успех Блейдса.

Эмметт — Бургос

Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Shane Burgos (@hurricaneshane_)
В соглавном событии вечера в октагоне сойдутся американцы Джош Эмметт и Шейн Бургос — восьмой и десятый номера полулегкого дивизиона соответственно. Оба спортсмена еще не выступали в 2020 году, а простой Эмметта и вовсе длится с прошлого июля.
На данный момент у Джоша серия из двух побед, добытых нокаутами. Опытный атлет в ближайшем бою намерен вновь ярко финишировать своего соперника, что вполне вероятно с учетом мастерства Эмметта. Достаточно иметь в виду, что 35-летний американец имеет наилучший показатель в истории полулегкого веса UFC по среднему числу нокдаунов за 15 минут (2,68).
Чем на это ответит 29-летний Бургос? Как минимум универсальностью. Показательно, что сейчас на его счету три победы подряд — и все они добыты разными способами: болевым приемом, судейским решением и техническим нокаутом. При этом Шейн работает в стойке не менее активно, чем Эмметт, что увеличивает вероятность игнорирования партера в очном поединке этих рубак.
Предварительно шансы бойцов выглядят равными. Вероятно, лишь из-за разницы в возрасте букмекеры осторожно считают фаворитом более молодого Бургоса. Коэффициенты на его победу составляют 1,7-1,8 против 2,2 на успех Эмметта.

Миллер — Робертс

Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Row Roberts (@thepredator_roberts)
Для разогрева перед упомянутыми поединками отлично подойдет бой Джима Миллера и Рузвельта Робертса в промежуточном весе. Американцы откроют основной кард турнира, который стартует в 03:00 мск.
У этого противостояния довольно интересный биографический подтекст, ведь Миллер дебютировал в смешанных единоборствах, когда Робертс находился в возрасте перехода из начальной школы в среднюю. Теперь Рузвельт — 26-летний проспект легкого дивизиона, а Джим к своим 36 годам стал живой легендой UFC. Выступив в Лас-Вегасе, Миллер сравняется с Дональдом Серроне по рекордному числу проведенных в промоушене боев (35). В случае успеха ветеран смешанных единоборств выйдет на чистое третье место среди обладателей наибольшего количества побед в UFC (сейчас их у него 20).
Правда, за чемпионский пояс организации Миллер так и не подрался. В последние годы его результаты ожидаемо снизились, и сейчас спортсмену предстоит не только быть экзаменатором для молодого соперника, но и закрывать очередное поражение. А вот Робертс в случае успеха одержит уже третью победу подряд. По мнению букмекеров, именно новое поколение возьмет верх в этой битве. Коэффициенты на победу Рузвельта составляют около 1,4 против 3-3,1 на триумф Миллера.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
19 июня 2020, 06:00
Должный ответ на поставки Киеву ПТРК FGM-148. Комплексы «Свирь» смогут купировать грядущее наступление ВСУ на Донбассе
19 июня 2020, 05:00
Американец уже не тот, или Почему "перехват" русских "перехватили" в Сети
18 июня 2020, 19:00
Послали польского посла. СМИ предлагают наплевать на процедуру
18 июня 2020, 15:00
Взбунтовавшийся игумен и захват монастыря: что происходит под Екатеринбургом
19 июня 2020, 05:00
"Policy of truth". Реформа полиции оставит США без порядка
18 июня 2020, 16:00
За что нам предстоит голосовать 1 июля
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 июня 2020, 06:00
Должный ответ на поставки Киеву ПТРК FGM-148. Комплексы «Свирь» смогут купировать гря...
19 июня 2020, 07:00
"Ликвидировали по личному приказу": Какую реакцию запустит смерть Игнатьева...
19 июня 2020, 04:00
Резкое "нет" ЕС: Собирающийся на парад Победы президент Сербии сделал ёмкое...
19 июня 2020, 05:00
Американец уже не тот, или Почему "перехват" русских "перехватили" в Сети
19 июня 2020, 00:00
В Сирии взорвалась секретная американская ракета-открывашка - The Drive
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июня 2020, 03:00
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджаковой вызвало "бурю"
15 июня 2020, 12:00
"Putin says": Слова президента России о бунте в США растащили на цитаты мировые СМИ
14 июня 2020, 21:00
Кривое зеркало ДТП Михаила Ефремова: Всю правду о богеме высказал Сергей Михеев
14 июня 2020, 00:00
Опасения России оправданны: NI объяснил, почему угроза вторжения НАТО реальна
13 июня 2020, 05:00
Россия меняет подход к ядерному сдерживанию
12 июня 2020, 16:00
Лукашенко нашел замену нефти и газу
15 июня 2020, 08:00
"Путин смеётся, а у нас ГУЛАГи": Американцы впали в уныние после статьи о Дне России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.