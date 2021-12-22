Посоветоваться с альянсом: готовы ли США на компромисс с Россией по вопросу гарантий безопасности в Европе

Вопрос о возможном предоставлении Киеву членства в НАТО должен решаться государствами альянса и украинской стороной, заявила представитель Белого дома Джен Псаки. Так она прокомментировала предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе, в число которых входит неприемлемость расширения НАТО на восток. В Госдепе же заявили, что представят собственный перечень вопросов по действиям Москвы. Ранее в российском МИД подчеркнули, что как можно скорее ожидают ответ Вашингтона по вопросам гарантий безопасности, поскольку и так тяжёлая ситуация имеет тенденцию к дальнейшему осложнению. Эксперты полагают, что США не готовы к компромиссу из-за идеологических разногласий с РФ и нежелания соглашаться с тем, что Москва имеет статус равноправного партнёра. Поэтому Вашингтон может попытаться затянуть переговоры, говоря о необходимости провести консультации с союзниками по НАТО, отмечают аналитики.

Вопрос о возможном членстве Украины в НАТО будет решаться исключительно странами альянса и Киевом, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Так официальный представитель администрации Джо Байдена ответила на просьбу журналиста прокомментировать предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе.

«По мнению президента и администрации, право суверенных государств выбирать себе партнёров и союзников является основополагающим принципом европейской безопасности. На протяжении многих лет оно не раз было согласовано и подтверждено. В этом состоит политика США и сегодня: мы поддерживаем стремление стран вступить в НАТО и соответствовать определённым требованиям», — заявила Псаки.

Представитель Белого дома добавила, что «отношения Украины с НАТО — это вопрос, который должны решать только Украина и 30 стран — союзниц по НАТО».

В свою очередь, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что в ответ на предложения России Вашингтон представит собственный перечень опасений по поводу действий Москвы.

«Мы собираемся обсудить наши опасения по поводу действий России, которые, на наш взгляд, наносят ущерб нашим общим интересам и ценностям — общим с нашими европейскими союзниками и партнёрами», — сказал Прайс на брифинге.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс

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Представитель Госдепа добавил, что Вашингтон не намерен вести переговоры с Москвой по вопросам европейской безопасности без союзников и партнёров из Европы.

При этом Прайс сообщил, что конкретных планов по дискуссиям с Москвой относительно взаимных опасений в сфере европейской безопасности пока нет.

Позднее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что Вашингтон готов обсуждать российские предложения по безопасности. «США готовы к дипломатическому взаимодействию по множеству каналов, включая двустороннее взаимодействие, Совет Россия — НАТО и ОБСЕ», — цитирует Донфрид ТАСС.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс предлагает РФ провести заседание Совета Россия — НАТО в начале 2022 года, чтобы обсудить ситуацию на Украине.

При этом глава Госдепа Энтони Блинкен констатировал, что ряд предложений Москвы по безопасности неприемлемы для Вашингтона, а остальные можно обсудить. Он добавил, что новые контакты возможны в начале 2022 года, однако новых встреч президентов России и США пока не планируется.

По словам заведующего кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова, Москва выбрала правильное направление, настаивая на двусторонних переговорах с США по безопасности.

«Это вполне верное решение, так как главным партнёром НАТО являются США, они же в значительной мере обеспечивают и финансовые нужды альянса, и прочее. США здесь являются ключевым переговорщиком», — отметил эксперт.

Сейчас США хотят затянуть процесс и в определённом смысле прячутся за спину НАТО, говоря о необходимости консультаций с союзниками, полагает Сидоров.

«США, маневрируя и прячась за НАТО, берут некий тайм-аут: «Нам надо посоветоваться с союзниками. Мы прекрасно представляем свою политику, мы чётко знаем свои интересы, но мы должны посоветоваться», — пояснил собеседник RT.

Вопрос гарантий

Напомним, Министерство иностранных дел РФ 17 декабря представило два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Вопрос о необходимости таких гарантий ранее поднял Владимир Путин во время переговоров с Джо Байденом. Тогда Путин подчеркнул, что Москва настаивает на предоставлении именно юридически закреплённых гарантий, так как страны Запада нарушили устные заверения и обещания по нерасширению НАТО на восток, которые они в своё время дали руководству СССР.

Президент России позднее пояснил, что дальнейшее расширение Североатлантического альянса путём принятия в него Киева является для Москвы принципиальным вопросом по обеспечению безопасности.

«Расширение блока НАТО на восток, в том числе за счёт Украины, — это один из ключевых вопросов обеспечения безопасности России на среднесрочную и даже стратегическую перспективу. Мы об этом говорим постоянно, публично, предупреждаем наших партнёров о том, что для нас это неприемлемо», — заявил Путин.

Выступая во вторник, 21 декабря, на заседании коллегии Минобороны РФ, президент связал расширение НАТО на восток с эйфорией стран Запада от окончания холодной войны.

«Иногда задаёшься вопросом: а зачем они это всё делали в тех условиях? Непонятно. Я думаю, что от эйфории в связи с победой в так называемой холодной войне или с так называемой победой в холодной войне. И из-за неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент времени и неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации», — подчеркнул российский лидер.

«Мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всём евразийском пространстве... В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем предпринимать адекватные военно-технические меры, на недружественные шаги жёстко реагировать», — сказал Путин.

Ранее в Кремле заявили, что помощник президента РФ Юрий Ушаков дал своему американскому визави Джейку Салливану разъяснения по проектам документов, подготовленных Москвой, и сообщил о готовности России незамедлительно начать переговоры по ним. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что очень важно, Ушаков довёл до Салливана тезис о нашей готовности незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов», — рассказал Песков.

Он добавил, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков «будет готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для начала таких переговоров».

Срочная необходимость

Стоит отметить, что в МИД уже высказывались по поводу участия других стран в обсуждении вопросов по гарантиям безопасности. Так, замминистра иностранных дел Рябков, комментируя этот момент, отметил, что Москва предлагает Вашингтону переговоры исключительно на двусторонней основе.

«Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это всё в прениях и словоблудии, — заявил Рябков. — Надеюсь, что американцы не недооценивают то, насколько всё изменилось, и не в лучшую сторону. И пока, к сожалению, нет признаков, что они готовы отрешиться от собственных шаблонов».

МИД РФ

globallookpress.com

© Konstantin Kokoshkin

Рябков добавил, что сложность текущей ситуации требует быстрой реакции Вашингтона на предложения РФ.

«Я думаю, они попытаются перевести всё это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжёлая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению», — подчеркнул дипломат.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что Вашингтон не хочет идти навстречу России и соглашаться с её предложениями по нерасширению НАТО, но при этом и принимать Украину в альянс в ближайшем будущем не собирается.

«Запад не заинтересован в интеграции Украины. Сегодня главная цель НАТО — не расширение, а консолидация. Кроме того, вступление Украины в альянс повышает риск втягивания блока в конфликт, к чему европейские страны не готовы», — сказал эксперт.

Однако, даже если США дадут какие-то гарантии России, не факт, что они будут их соблюдать, добавил Блохин.

«Поэтому российскому руководству нужно держать ситуацию под контролем. США вышли из договоров по ПРО и ДРСМД не для того, чтобы вернуть всё назад. Поэтому не стоит ожидать, что сейчас что-то кардинально поменяется. Вашингтон может продолжить давление, чтобы постараться поменять траекторию внешней политики России и попытаться заставить её принять статус младшего партнёра Запада. Однако это не устраивает РФ, которая рассчитывает на равноправный диалог», — отметил эксперт.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк констатировал, что Россия наряду с Китаем остаётся главным соперником США и НАТО на международной арене. Собеседник RT напомнил, что это отражено в стратегии альянса и директивных документах Вашингтона.

«В данном случае мы имеем дело с идеологическими решениями западных правящих кругов, которые сделали для себя выводы о несовместимости либеральной демократии с российской», — пояснил эксперт.

Поэтому нежелание США идти на компромисс по вопросу возможного членства Украины в НАТО в контексте российских опасений достаточно предсказуемо, добавил Батюк.

«Несмотря на позицию Вашингтона, хотелось бы надеяться, что всё-таки диалог будет и что удастся договориться о мерах доверия, ограничения масштабов военных учений, предотвращения инцидентов в открытом море и воздушном пространстве. Это могло бы снизить напряжённость в приграничных районах РФ и в Европе, предотвратило бы возможность возникновения вооружённых инцидентов и их перерастания в широкомасштабные военные конфликты», — заключил аналитик.