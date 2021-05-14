Посольству США сообщили о планах России отложить запрет на наем иностранцев

Власти России проинформировали посольство Соединенных Штатов в Москве о планах отложить запрет на наем иностранных граждан.

«Российское правительство проинформировало посольство США в Москве о своем намерении отложить запрет на прием на работу иностранных граждан представительством США в России», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте американского посольства в пятницу, 14 мая.

Так, до 16 июля американское посольство в Москве временно возобновляет предоставление услуг для граждан США, включая паспортные услуги, консульские отчеты о рождении за границей и ограниченные нотариальные услуги.

30 апреля посольство США в Москве объявило о том, что с 12 мая сокращает количество оказываемых консульских услуг из-за решения Москвы о запрете найма иностранцев. Кроме того, будет сокращен штат сотрудников консульства на 75%.

Также сообщалось, что американское посольство прекращает выдачу виз для неиммиграционных и недипломатических поездок. Помимо этого, в дипмиссии Соединенных Штатов рекомендовали американцам, у которых истекает российская виза, покинуть страну до 15 июня.

27 апреля стало известно о том, что правительство РФ в скором времени опубликует список «недружественных стран» согласно подписанному 23 апреля указу президента. По информации «Известий», в перечень могут попасть такие страны, как США, Великобритания, Польша, Чехия, Канада и республики Прибалтики. В соответствии с указом дипмиссии таких государств не смогут нанимать на работу россиян.

«Дипломатическое» обострение между Россией и странами Запада началось 15 апреля, когда Соединенные Штаты вместе с введением очередных санкций выслали 10 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркально.