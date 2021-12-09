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Посольство жестко одернуло сенатора США после слов о ядерном ударе по России
09 декабря 2021, 10:35 • 231 • Политика
Американскому политику посоветовали перечитать заявление Путина и Байдена
Сенатор-республиканец США Роджер Уикер устроил международный скандал. Политик заявил, что Вашингтону стоит рассмотреть удар по РФ ядерным оружием из-за Украины. В посольстве России в Штатах ответили чиновнику.
Уикер рекомендовал главе Белого дома Джо Байдену ударить по РФ ядерными силами первым в случае, если ситуации на Украине обострится. Российские дипломаты сочли заявление сенатора безответственным. В посольстве посоветовали американцу, если он еще не успел, изучить совместное заявление президентов двух стран, выпущенного после встречи Владимира Путина и Джо Байдена летом в Женеве. Тогда лидеры двух государств сошлись на том, что ни в коем случае нельзя допустить ядерной войны. Россияне также отметили, что такие необдуманные фразы не помогают выходить РФ и США из острой фазы взаимоотношений. Ведь всего пару дней назад Путин и Байден договорились попробовать снизть напряженность.
Также дипломаты жестко отметили, что Уикеру, занимающему столь высокий пост, "не подобает" играть с ядерным оружием. Посольство также поинтересовалось, зачем сенатор сделал столь глупое заявление. Сказал ли Уикер это ради жителей Незалежной, или он хотел помочь военно-промышленной сфере свой страны нажиться. Ведь в штате Миссисипи, который он представляет в Конгрессе, находится не одна компания, производящая оружие, в том числе знаменитая Lockheed Martin.
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