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Посольство Великобритании в Незалежной жестко осадило украинских дипломатов
17 марта 2020, 13:35 • 124 • Украина
Вчерашний день не особо задался у укропатриотов. Причиной тому стала карта, опубликованная посольством Великобритании в Украине. Дело в том, что на ней полуостров Крым явно отделен от территории Незалежной, как это и должно быть. Данную ситуацию прокомментировал российский политолог Владимир Корнилов.
Он подметил, что кроме Крыма и весь Донбасс также отделен от Украины. Кроме того, на вышеупомянутой карте не признаны переименования Стаханова, Красного Луча, Днепропетровска, Кировграда и других населенных пунктов, пишет эксперт на своей странице в Twitter.
«И даже признание Куива сделано с оговоркой на традиционное "Киев". Так держать! На следующей карте ещё и Одессу с двумя "с" укажут - и вообще цены им не будет!», - утверждает Корнилов.
Очевидно, что эта карта весьма огорчила не только укропатриотичных националистов, но и украинских дипломатов и политиков, которые относятся к подобным событиям очень болезненно. Стоит ожидать тонны грязи, которые польются в адрес британских дипломатов.
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