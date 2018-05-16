Посольство в США: Россия не будет спрашивать разрешений на возведение объектов в регионах

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ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Российские власти не будут спрашивать у других стран разрешения на возведение объектов инфраструктуры в регионах страны. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии посольства РФ в США в ответ на критику со стороны Госдепартамента в связи с открытием Крымского моста.

"Сегодня состоялось торжественное открытие президентом России Владимиром Путиным первой очереди Крымского моста. Вашингтон предсказуемо недоволен. Но Крым - Россия. Разрешения на строительство транспортной инфраструктуры в интересах жителей российских регионов ни у кого спрашивать не будем", - подчеркнули в дипмиссии.

Как утверждала во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, США обеспокоены тем, что строительство Крымского моста якобы препятствует навигации и доставке товаров по морю. В отдельном письменном заявлении она указала, что Вашингтон "осуждает строительство и частичное открытие" Крымского моста, что было осуществлено "без разрешения правительства Украины".

Путин 15 мая открыл автодорожную часть Крымского моста. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году. Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), а необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение полуострова с материковой частью России.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя.

18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.