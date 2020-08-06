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Посольство в США оценило доклад Госдепа о «российской пропаганде»

06 августа 2020, 14:20  •  84 • Политика
Российское посольство в США назвало доклад Госдепартамента о дезинформации попыткой заглушить старания РФ возобновить сотрудничество в ключевых сферах. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном 6 августа в Facebook.
5 августа американское внешнеполитическое ведомство опубликовало доклад «Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды», в котором одним из инструментов названы российские СМИ с госфинансированием.
«Вышеупомянутый доклад — попытка замолчать официальные предложения России по возобновлению сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира», — отметили в посольстве.
Согласно заявлению российского диппредставительства, Госдеп «не очень любит существование альтернативных источников информации», поэтому пытается дискредитировать такие ресурсы и называет их «дезинформацией на службе у Кремля и российской разведки».
В посольстве посоветовали властям США подписаться на сайты Кремля, российского правительства и Министерства иностранных дел, чтобы получать официальную информацию.
Ранее в американской прессе утверждалось, что с мая по июль 2020 года три англоязычных сайта опубликовали около 150 статей о противодействии пандемии, где в положительной роли выступала Россия, а США подверглись клевете.
В Кремле назвали фобией обвинения России в дезинформации о пандемии.

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