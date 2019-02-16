|
Посольство Украины заявило о планах США выделить Киеву $700 млн
16 февраля 2019, 12:09 • 73 • Украина
Посольство Украины в США заявило, что американский лидер Дональд Трамп подписал пакет законодательных актов о выделении украинской стороне почти $700 млн.
Reuters
Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.
«Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год — почти до $700 млн», — рассказали в посольстве.
Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Соединённые Штаты выделят украинским военно-морским силам дополнительно $10 млн в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
73
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 февраля 2019, 10:24
|
14 февраля 2019, 08:24
|
14 февраля 2019, 21:24
|
10 февраля 2019, 23:09
|
09 февраля 2019, 17:54
|
10 февраля 2019, 22:54
|
13 февраля 2019, 12:54