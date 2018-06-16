Посольство Украины в США сообщило о планах конгресса увеличить финансовую помощь стране

Посольство Украины в США заявило, что американский конгресс планирует увеличить финансовую помощь Киеву на $70 млн через Госдеп и Пентагон.

Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

По данным украинских дипломатов, комитет по вопросам ассигнований палаты представителей конгресса США утвердил собственный проект «Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год», где финансовая помощь, которую предлагается выделить Украине на безопасность, в том числе на летальное оружие оборонительного характера, определена в объёме $250 млн.

«Данная сумма на $50 млн превышает ассигнования для соответствующих программ поддержки Украины, утверждённых в консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях на 2018 год», — указывается в заявлении.

Схожая ситуация, по данным посольства, наблюдается и в проекте «Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год» этого же комитета.

«Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединённых Штатов и причастных агентств определена в сумме $441 млн, что более чем на $20 млн превышает соответствующие ассигнования 2018 года», — отмечается в сообщении.

Таким образом суммарная помощь Украине со стороны США по линии двух этих ведомств будет на $70 млн больше, чем предполагалось ранее.

«Совокупный объём средств, которые могут быть выделены для поддержки Украины в 2019 бюджетном году, составляет $691 млн, что более чем на $70 млн больше, чем предусмотрено ассигнованиями текущего года», — сказано в сообщении.

Уточняется, что для вступления в силу вышеуказанные законопроекты должны быть одобрены полным составом палаты представителей, поддержаны сенатом и подписаны президентом США.

Ранее сообщалось, что Европарламент одобрил выделение Украине €1 млрд.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил данное решение Европарламента.