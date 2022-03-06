Посольство Украины в Болгарии ищет наёмников в иностранный легион: "Молим"

Украинские дипломаты в Болгарии объявили о наборе наёмников в иностранный легион для сопротивления спецоперации России.

Посольство Украины в Болгарии заявило о поиске добровольцев для участия в боевых действиях в стране.

В сообщении сказано, что дипломаты "молят" всех, кто желает вступить в иностранный легион, присылать свои анкеты.

Добровольцев намерены отправлять на Украину для участия в конфликте с силами спецоперации России по защите ДНР и ЛНР.

Ранее в Минобороны России предупредили, что на иностранных наёмников на Украине не будет распространяться действие Женевской конвенции.

Также официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков подчеркнул, что наёмники неонацистских банд не смогут рассчитывать на статус военнопленных.