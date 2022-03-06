Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они готовят бойню: Житель Киева предупредил военных России
Вооружённое киевское подполье объявило войну нацистам
"Места не останется": Эксперт назвал последствия отказа британцев от у...
Захарова ответила, под чем был президент Украины Зеленский на пресс-конференции
Главная / Политика

Посольство Украины в Болгарии ищет наёмников в иностранный легион: "Молим"

06 марта 2022, 02:45  •  128 • Политика
Украинские дипломаты в Болгарии объявили о наборе наёмников в иностранный легион для сопротивления спецоперации России.
Посольство Украины в Болгарии заявило о поиске добровольцев для участия в боевых действиях в стране.
В сообщении сказано, что дипломаты "молят" всех, кто желает вступить в иностранный легион, присылать свои анкеты.
Добровольцев намерены отправлять на Украину для участия в конфликте с силами спецоперации России по защите ДНР и ЛНР.
Ранее в Минобороны России предупредили, что на иностранных наёмников на Украине не будет распространяться действие Женевской конвенции.
Также официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков подчеркнул, что наёмники неонацистских банд не смогут рассчитывать на статус военнопленных.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


128
Источник
Похожие новости
05 марта 2022, 23:15
"Гроза беспилотников": Русский солдат лишил неба ВСУ
05 марта 2022, 23:15
Соратник Зеленского попросил банды бандеровцев не пытать русских: Запад не поймет
05 марта 2022, 23:15
США готовят России "кровавую" партизанскую войну - The Washington Post
06 марта 2022, 01:00
Полковник США оценил шансы Украины: В течение 10 дней всё будет закончено
06 марта 2022, 01:00
"У наших бойцов запредельный боевой дух!": Кадыров показал захваченное на Украине трофейное оружие
05 марта 2022, 23:15
"Мы вместе и нас много": Толстой предложил организовать концерт в поддержку армии в Парке Победы
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 марта 2022, 23:15
"Гроза беспилотников": Русский солдат лишил неба ВСУ
05 марта 2022, 23:15
Соратник Зеленского попросил банды бандеровцев не пытать русских: Запад не поймет
06 марта 2022, 01:00
Полковник США оценил шансы Украины: В течение 10 дней всё будет закончено
06 марта 2022, 01:00
"У наших бойцов запредельный боевой дух!": Кадыров показал захваченное на У...
05 марта 2022, 23:15
"Мы вместе и нас много": Толстой предложил организовать концерт в поддержку...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2022, 07:45
Мария Шукшина прямо обратилась к Западу по поводу России и ВОЗ: "А то уже поднадоело"
27 февраля 2022, 15:20
"Дёрнется - выкинут из бункера": Лукашенко о Зеленском
01 марта 2022, 10:55
Кадыров предложил новый приказ, сообщив о смерти бойцов: "Без церемоний"
27 февраля 2022, 22:35
Комикам тоже до свидания? "ТНТ" и "Пятница" начали увольнять за политические лозунги
02 марта 2022, 17:20
Генерал-майор озвучил просочившиеся разведданные по Украине: "Я знал об этом давно"
05 марта 2022, 02:15
"Сильнейшая Волноваха": Зеленскому передали привет из 1943 года
01 марта 2022, 06:50
"Призраков Киева" станет больше": Украине пожертвовали 70 самолётов. Но с условием
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.