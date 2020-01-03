Посольство Украины в бешенстве: Британский журнал призвал посетить российский Крым

Британские СМИ снова назвали Крым территорией России. На этот раз это сделал журнал для женщин Good Housekeeping. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Великобритании.

Поводом для негодования украинских дипломатов стала колонка журнала под название "Неоткрытая Европа". В ней читателям рекомендовали новые туристические маршруты, которые стоит открыть для себя в 2020 году. В их число попала Россия вообще и Крым в частности. Это натурально взбесило украинских дипломатов.

"Good Housekeeping, не вводите своих читателей в заблуждение!" - написали они гневное сообщение в Facebook.

Напомним, что Крым с 2014 года не является территорией Украины. На общенародном референдуме жители полуострова проголосовали за выход из состава Незалежной и возвращение в состав России.