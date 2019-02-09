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Посольство Украины устроило истерику из-за статьи The Times о "гражданской войне" в Донбассе

09 февраля 2019, 14:39  •  144 • Политика
Британская газета The Times впервые употребила в отношении конфликта в Донбассе словосочетание "гражданская война". Украинское посольство в Лондоне немедленно устроило истерику в Twitter, потребовав изменить формулировку.
Украинские дипломаты заявили, что формулировка "гражданская война" по отношению к происходящему в Восточной Украине якобы "недопустима", так как там на самом деле "украинские солдаты сражаются с 40-тысячной армией России". Посольство потребовало "немедленно" исправить статью газеты.
В ответ The Times изменила формулировку "гражданская война" на "конфликт на Украине". Украинское посольство назвало изменения "положительным фактом", но выразило недовольство тем, что не была упомянута "армия России".

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