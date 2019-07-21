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Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти президента страны
21 июля 2019, 19:09 • 51 • Политика
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности. Об этом заявили ТАСС в воскресенье в посольстве республики в Москве.
Ранее в воскресенье ряд СМИ со ссылкой на источники распространил информацию о якобы смерти президента Туркменистана.
"Это абсолютная ложь, - сказал представитель посольства. - Мы опровергаем эти сообщения".
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