Посольство США в Киеве призвало Россию немедленно вернуть Крым под контроль Украины

Власти США призывают Россию немедленно вернуть полный контроль над Крымом Украине. Об этом заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин в видеообращении по случаю 76-й годовщины депортации крымскотатарского народа. Ролик размещен на странице диппредставительства в Facebook.По словам Квин, США никогда не признают «незаконную российскую аннексию Крыма», а санкции будут оставаться до тех пор, «пока Россия не вернет полуостров под контроль Украины».«Мы призываем Россию прекратить свои старые традиции нанесения страданий населению Крыма, прекратить призыв в вооруженные силы на полуострове и немедленно вернуть полный контроль над Крымом Украине. Мы поддерживаем Украину и в который раз заявляем, что Крым — это Украина», — подчеркнула дипломат.Напомним, 18 мая 1944 года, по решению Государственного комитета обороны СССР за подписью Иосифа Сталина, началось выселение крымских татар в Среднюю Азию.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума. Однако Киев, Вашингтон и Брюссель считают его временно оккупированной территорией Украины. Москва неоднократно заявляла о том, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба представил разработанную Киевом стратегию «деоккупации» Крыма.