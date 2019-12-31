|
Посольство США в Киеве приветствует соглашение России и Украины по газу
31 декабря 2019, 21:24 • 61 • Украина
Посольство США на Украине поприветствовало подписание соглашения между Москвой и Киевом по транзиту российского газа через украинскую территорию.
Reuters
«Поздравляем Украину с заключением контракта с Россией по транзиту газа и получением $2,9 млрд по Стокгольмскому арбитражу. Это значительные достижения», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Ранее соглашение поприветствовал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
31 декабря председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что компания подписала с Украиной комплект соглашений и контрактов по транзиту газа.
В свою очередь, в «Нафтогазе» заявили, что эти соглашения снимают многочисленные риски, в частности, для финансовой системы Украины.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
61
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 декабря 2019, 17:54
|
29 декабря 2019, 04:39
|
28 декабря 2019, 02:39
|
28 декабря 2019, 05:54
|
27 декабря 2019, 07:09
|
24 декабря 2019, 23:54
|
31 декабря 2019, 02:09