Посольство США в Киеве приветствует соглашение России и Украины по газу

Посольство США на Украине поприветствовало подписание соглашения между Москвой и Киевом по транзиту российского газа через украинскую территорию.

«Поздравляем Украину с заключением контракта с Россией по транзиту газа и получением $2,9 млрд по Стокгольмскому арбитражу. Это значительные достижения», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Ранее соглашение поприветствовал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

31 декабря председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что компания подписала с Украиной комплект соглашений и контрактов по транзиту газа.

В свою очередь, в «Нафтогазе» заявили, что эти соглашения снимают многочисленные риски, в частности, для финансовой системы Украины.