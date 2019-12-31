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Посольство США в Киеве приветствует соглашение России и Украины по газу

31 декабря 2019, 21:24  •  61 • Украина
Посольство США на Украине поприветствовало подписание соглашения между Москвой и Киевом по транзиту российского газа через украинскую территорию.
 
Reuters
 

«Поздравляем Украину с заключением контракта с Россией по транзиту газа и получением $2,9 млрд по Стокгольмскому арбитражу. Это значительные достижения», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Ранее соглашение поприветствовал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

31 декабря председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что компания подписала с Украиной комплект соглашений и контрактов по транзиту газа.

В свою очередь, в «Нафтогазе» заявили, что эти соглашения снимают многочисленные риски, в частности, для финансовой системы Украины.

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