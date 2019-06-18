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Посольство США в Киеве получило сообщение о минировании
18 июня 2019, 13:24 • 9 • Украина
Американское посольство в Киеве заявило, что получило сообщение о минировании здания.
Посольство США в Киеве / © Kholodovsky / wikipedia.org
Об этом говорится в посте дипломатического представительства в Twitter.
«Посольство США в Киеве получило сообщение об угрозе минирования и расследует этот случай. Пожалуйста, не приходите в посольство, пока об этом не будет сообщено дополнительно», — указывает дипмиссия.
11 июня в киевскую полицию поступило сообщение о минировании Конституционного суда (КС) Украины, где рассматривается вопрос о законности указа украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении досрочных парламентских выборов.
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