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В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских
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Посольство США в Киеве осудило насилие в ходе столкновений у Рады

18 декабря 2019, 01:54  •  14 • Украина
Американское посольство в Киеве выступило с осуждением насилия в отношении полицейских в ходе столкновений у здания Верховной рады.
 
Reuters
 

«Мы осуждаем насилие против полицейских и журналистов, подобное тому, что произошло сегодня у здания Рады», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Также отмечается, что США поддерживают право граждан на мирный протест.

Ранее украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело после столкновений возле здания Верховной рады Украины, в результате которых пострадали 17 полицейских.

17 декабря в Киеве возле здания Верховной рады участники митинга против законопроекта о продаже земли устроили столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. 

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