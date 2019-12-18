Посольство США в Киеве осудило насилие в ходе столкновений у Рады

Американское посольство в Киеве выступило с осуждением насилия в отношении полицейских в ходе столкновений у здания Верховной рады.

«Мы осуждаем насилие против полицейских и журналистов, подобное тому, что произошло сегодня у здания Рады», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Также отмечается, что США поддерживают право граждан на мирный протест.

Ранее украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело после столкновений возле здания Верховной рады Украины, в результате которых пострадали 17 полицейских.

17 декабря в Киеве возле здания Верховной рады участники митинга против законопроекта о продаже земли устроили столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.