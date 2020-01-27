Посольство США в Багдаде подверглось удару трёх реактивных снарядов

Как сообщает источник в органах безопасности Ирака, на который ссылаются местные СМИ, данных о пострадавших или погибших пока нет. Посольство США находится в так называемой "зелёной зоне" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, пишет "Экономика сегодня".

Напомним, "зелёная зона" Багдада часто становится мишенью для ракетных обстрелов. Подобные инциденты в основном не приводят к жертвам, а также не наносят существенного ущерба инфраструктуре.

Так, 9 января на территорию "зелёной зоны" упали две ракеты. В результате сработал сигнал воздушной тревоги у посольства США.