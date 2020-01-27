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Посольство США в Багдаде подверглось удару трёх реактивных снарядов
27 января 2020, 14:09 • 24 • Политика
Рядом с посольством США в Багдаде упали три реактивных снаряда, сообщает местный телеканал. По его данным, пострадало здание столовой посольства.
Как сообщает источник в органах безопасности Ирака, на который ссылаются местные СМИ, данных о пострадавших или погибших пока нет. Посольство США находится в так называемой "зелёной зоне" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, пишет "Экономика сегодня".
Напомним, "зелёная зона" Багдада часто становится мишенью для ракетных обстрелов. Подобные инциденты в основном не приводят к жертвам, а также не наносят существенного ущерба инфраструктуре.
Так, 9 января на территорию "зелёной зоны" упали две ракеты. В результате сработал сигнал воздушной тревоги у посольства США.
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