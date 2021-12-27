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Посольство США стало советским. Русские предупредили: "Подарков больше не будет"
27 декабря 2021, 11:30 • 345 • Политика
На днях посольство США в Москве неожиданно стало… советским. Русские предупредили Вашингтон: "Подарков больше не будет".
В частности, на посольстве США в Москве в ночь на 25 декабря появился советский флаг. Символичным световым шоу авторы из арт-группы "Re: ванш" напомнили о 25 декабря 1991 года – 30 лет назад над Кремлём спустили флаг СССР, а Михаил Горбачёв снял с себя полномочия президента страны.
По мнению авторов светового шоу, было символичным через 30 лет после этого события заново поднять флаг сверхдержавы в виде световой проекции.
"Как символ возрождения Большой России", - уточнили они.
В световом послании авторы поздравили "Дядю Сэма" с Рождеством.
"30 лет назад у тебя был прекрасный подарок. 25 декабря 1991 г. Но больше подарков не будет. Большая Россия возрождается", - сказано в сообщении.
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