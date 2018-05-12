Посольство США призвало украинскую полицию расследовать нападения на цыган

Посольство США на Украине призвало украинские правоохранительные органы расследовать нападения на цыган.

Об этом сообщается на странице американской дипмиссии в Twitter.

«На Украине никто не должен жить в страхе из-за того, кем он является. Мы призываем правоохранителей расследовать недавние нападения на цыган. Справедливость и толерантность по отношению к меньшинствам являются ключевыми на новой Украине», — указывается в заявлении.

No one in Ukraine should live in fear because of who they are. We urge law enforcement to investigate recent attacks on Roma. #Justice and #Tolerance for minority communities are key in the new Ukraine.

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