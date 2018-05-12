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Посольство США призвало украинскую полицию расследовать нападения на цыган
12 мая 2018, 22:39 • 54 • Украина
Посольство США на Украине призвало украинские правоохранительные органы расследовать нападения на цыган.
Facebook © Сергій Мазур
Об этом сообщается на странице американской дипмиссии в Twitter.
«На Украине никто не должен жить в страхе из-за того, кем он является. Мы призываем правоохранителей расследовать недавние нападения на цыган. Справедливость и толерантность по отношению к меньшинствам являются ключевыми на новой Украине», — указывается в заявлении.
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