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Посольство США призвало антикоррупционные органы Украины к сотрудничеству
09 декабря 2018, 16:09 • 72 • Украина
Посольство США на Украине призвало антикоррупционные структуры страны к сотрудничеству друг с другом.
©Sergey Kovalev/Russian Look globallookpress.com
Соответствующий пост американская дипмиссия опубликовала на своей странице в Twitter.
«В Международный день борьбы с коррупцией мы подчеркиваем необходимость создания действенного Высшего антикоррупционного суда и обеспечения того, чтобы антикоррупционные институты работали вместе в целях содействия верховенству права и прозрачному и подотчётному правительству», — указывается в заявлении.
Ранее в Евросоюзе заявили, что не удовлетворены ходом борьбы с коррупцией на Украине.
Украинский политолог Олег Соскин рассказал в беседе с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.
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