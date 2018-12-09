Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чубайс призвал общество благодарить олигархов
«Кризис небывалого масштаба»: во Франции задержано рекордное число участников пр...
Соловьев вступился за народ и преподал урок "грабителю" Чубайсу
″В худших традициях хайли лайкли″: Посольство России раскритиковало заявление МИ...
Главная / Украина

Посольство США призвало антикоррупционные органы Украины к сотрудничеству

09 декабря 2018, 16:09  •  72 • Украина
Посольство США на Украине призвало антикоррупционные структуры страны к сотрудничеству друг с другом.
 
©Sergey Kovalev/Russian Look globallookpress.com
 

Соответствующий пост американская дипмиссия опубликовала на своей странице в Twitter.

«В Международный день борьбы с коррупцией мы подчеркиваем необходимость создания действенного Высшего антикоррупционного суда и обеспечения того, чтобы антикоррупционные институты работали вместе в целях содействия верховенству права и прозрачному и подотчётному правительству», — указывается в заявлении.

У Міжнародний день боротьби з корупцією ми наголошуємо на необхідності створення дієвого Вищого антикорупційного суду та забезпечення того, щоб антикорупційні інституції працювали разом задля сприяння верховенству права та прозорому та підзвітному уряду. #UnitedAgainstCorruptionpic.twitter.com/zum4rVU2mQ

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 9 декабря 2018 г.

Ранее в Евросоюзе заявили, что не удовлетворены ходом борьбы с коррупцией на Украине.

Украинский политолог Олег Соскин рассказал в беседе с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

72
Источник
Похожие новости
09 декабря 2018, 12:54
Глава Нацбанка Украины заявил о многомиллиардных выплатах по госдолгу
09 декабря 2018, 09:39
«Пиар и глупость»: в Москве ответили на призыв Киева заблокировать для российских судов порты США и Европы
09 декабря 2018, 09:39
На Украине неизвестные повредили мемориал героям «небесной сотни»

09 декабря 2018, 16:09
В Совфеде ответили на обвинения Киева в организации протестов во Франции
08 декабря 2018, 23:54
«Копия Меркель»: сможет ли новый лидер ХДС занять пост канцлера ФРГ
08 декабря 2018, 17:24
В Госдуме оценили призыв Порошенко закрыть порты Европы и США для судов России
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
03 декабря 2018, 06:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 02.12.18
04 декабря 2018, 16:09
Почему Кремль молча проглотил израильскую атаку на Сирию
08 декабря 2018, 06:28
Порошенко и арийцы
05 декабря 2018, 01:54
«Совпадение»: В Сети объяснили «случайные» 60 дней ожидания для США и Порошенко
02 декабря 2018, 20:09
Диктатор в агонии: Почему Порошенко ждёт судьба Януковича
05 декабря 2018, 05:09
В 2019 году случится война между Россией и Турцией - озвучено пророчество афонского старца
03 декабря 2018, 07:24
Потерялись на карте: Чехию призвали противостоять «российской агрессии» в Арктике
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.