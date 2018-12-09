Посольство США призвало антикоррупционные органы Украины к сотрудничеству

Посольство США на Украине призвало антикоррупционные структуры страны к сотрудничеству друг с другом.

Соответствующий пост американская дипмиссия опубликовала на своей странице в Twitter.

«В Международный день борьбы с коррупцией мы подчеркиваем необходимость создания действенного Высшего антикоррупционного суда и обеспечения того, чтобы антикоррупционные институты работали вместе в целях содействия верховенству права и прозрачному и подотчётному правительству», — указывается в заявлении.

У Міжнародний день боротьби з корупцією ми наголошуємо на необхідності створення дієвого Вищого антикорупційного суду та забезпечення того, щоб антикорупційні інституції працювали разом задля сприяння верховенству права та прозорому та підзвітному уряду. #UnitedAgainstCorruptionpic.twitter.com/zum4rVU2mQ — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 9 декабря 2018 г.

Ранее в Евросоюзе заявили, что не удовлетворены ходом борьбы с коррупцией на Украине.

Украинский политолог Олег Соскин рассказал в беседе с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.