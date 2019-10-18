Посольство США придумало романтичное оправдание инциденту в Северодвинске: "Хотели лучше понять Россию"

В посольстве США придумали новое объяснение поездке американских дипломатов в режимную зону Северодвинска, где их поймали, вместо согласованного Архангельска. Пресс-секретарь представительства США заявила, что дипломаты просто пытались "лучше понять Россию".

Речь идёт о военно-морском атташе при посольстве США Кёртисе, атташе при посольстве США Арриоле, а также американском военном атташе Данне. Всех троих сняли с поезда в Северодвинск перед въездом на режимную территорию. Американское посольство попыталось оправдать инцидент тем, что поездка была согласована с Минобороны России, однако быстро выяснилось, что дипломатам согласовали поездку в Архангельск, а не в Северодвинск.

Также выяснилось, что американцы во время путешествия несколько раз меняли поезда, что можно расценить, как запутывание следов. В американском посольстве попытались прикрыть это тем, что дипломаты якобы заблудились. Теперь же представительство США выдало новую версию случившегося. Оказывается, военно-морской атташе, военный атташе и атташе при посольстве просто хотели "получше узнать Россию и её жителей".