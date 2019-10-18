Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"От нас - один залп, ну а Прибалтика пусть стирает носки солдатам США"...
Эксперт: РФ не утратит свою роль в урегулировании в Сирии из-за соглашения Турци...
Эксклюзив. Допрос Лукаш в ГПУ
Соловьев ПЫТАЕТ гостя темой однополых браков! Никто не думал, что дойдет ДО ТАКО...
Главная / Политика

Посольство США придумало романтичное оправдание инциденту в Северодвинске: "Хотели лучше понять Россию"

18 октября 2019, 10:39  •  70 • Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск вместо согласованного Архангельска. "Наши дипломаты ездят по России, чтобы лучше её понять", - заявили в дипмиссии.
В посольстве США придумали новое объяснение поездке американских дипломатов в режимную зону Северодвинска, где их поймали, вместо согласованного Архангельска. Пресс-секретарь представительства США заявила, что дипломаты просто пытались "лучше понять Россию".
Речь идёт о военно-морском атташе при посольстве США Кёртисе, атташе при посольстве США Арриоле, а также американском военном атташе Данне. Всех троих сняли с поезда в Северодвинск перед въездом на режимную территорию. Американское посольство попыталось оправдать инцидент тем, что поездка была согласована с Минобороны России, однако быстро выяснилось, что дипломатам согласовали поездку в Архангельск, а не в Северодвинск.
Также выяснилось, что американцы во время путешествия несколько раз меняли поезда, что можно расценить, как запутывание следов. В американском посольстве попытались прикрыть это тем, что дипломаты якобы заблудились. Теперь же представительство США выдало новую версию случившегося. Оказывается, военно-морской атташе, военный атташе и атташе при посольстве просто хотели "получше узнать Россию и её жителей".
"Наши дипломаты ездят по России, чтобы лучше её понять. Это часть нормальной дипломатической активности", - заявила пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
18 октября 2019, 10:39
Встреча "в трусах": Чем занимаются на заседаниях депутаты Верховной рады Украины - фото
17 октября 2019, 22:54
Россия считает важным наращивать взаимодействие с Бразилией в сфере безопасности
18 октября 2019, 10:39
Больше 70%: В Минтруде сообщили о феминизации госслужбы России
18 октября 2019, 08:39
Горбачев рассказал о своих письмах Путину и Макрону
17 октября 2019, 18:24
Конспирация нового уровня: в "Роскосмосе" ужесточают правила выезда за границу из-за случаев нападения на сотрудников
18 октября 2019, 04:09
Стратегия США - брать и кидать своих союзников: Эксперты дали оценку ссоре Трампа с Эрдоганом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 октября 2019, 03:24
Почему 55 лет назад свергли первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева
14 октября 2019, 05:54
Проект «Кон-Тики»: смертельный русский ответ Америке
16 октября 2019, 09:54
Донецк обсуждает арест Пушилина. Неужели опять?
14 октября 2019, 09:09
Украинский спецназ уничтожил шестерых нацистов, пытавшихся помешать разведению сил
16 октября 2019, 16:09
Новак и Шефчович обсудили поставки газа в ЕС через Украину
15 октября 2019, 04:39
Саудовские чиновники передавали Путину документы только правой рукой
14 октября 2019, 04:28
Пошли вы в ж*пу со своим слугой народа
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.