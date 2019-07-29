Посольство США потребовало от России отпустить обвиненного в шпионаже американца Пола Уилана

Посольство США в России призывает отпустить арестованного за шпионаж американца Пола Уилана домой. Он был схвачен 28 декабря 2018 года прямо во время проведения шпионской акции.

С момента задержания гражданина США американская сторона регулярно жаловалась на условия содержания Уилана, заявляла о его невиновности и требовала отпустить его на родину. В то же время граждане России, арестованные США по тем или иным причинам, постоянно подвергаются давлению и содержатся в нечеловеческих условиях.

Яркими примерами тому служат аресты российского предпринимателя Виктора Бута и российского летчика Константина Ярошенко. У последнего из-за жесткого задержания развился хронический артрит и до сих пор не восстановлена челюсть. Кроме того, из-за постоянного приема некачественной жидкой пищи начались проблемы с желудочно-кишечным трактом, вплоть до появления новообразований. Ярошенко жалуется на постоянную боль и тошноту.