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Посольство США посоветовало ряду американцев уехать из России

30 апреля 2021, 12:15  •  121 • Политика
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com
Гржданам Штатов стоит вернуться на родину до 15 июня
Посольство США выступило с рядом заявлений. Так, дипломаты призвали американцев, которые находятся в РФ, покинуть нашу страну при условии, что у них заканчивается виза. Сделать это следует до середины июня.
Также в дипмиссии сообщили, что сокращают свой штат посольства в Москве на 75%. Это связано с намерением РФ ввести запрет на прием на работу иностранных граждан, о чем Москва уведомила Вашингтон 23 апреля.
Теперь же посольство США в Москве будет принимать американцев лишь в экстренных случаях, а иностранных граждан – в ограниченном количестве.
А с 12 мая прекратит обработку заявок на неиммиграционные визы – исключение дипломатические поездки, уточняет РИА ФАН. Принимать заявления будут только в случае вопроса "жизни и смерти", указывается в сообщении, опубликованном на сайте посольства.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России появится список недружественных стран. Тем государствам, которые в него войдут, нельзя будет нанимать на работу иностранных граждан, в том числе россиян. В черный лист несомненно войдут США. Впрочем, в России отметили, что у этих стран будет шанс покинуть список недружественных.
В середине апреля Вашингтон ввел против России новый пакет санкций. На этот раз рестрикции коснулись даже отечественного госдолга.

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