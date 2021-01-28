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Посольство США получило предупреждение: МИД призвал американцев к ответу за фейки о России

28 января 2021, 01:05  •  74 • Политика
МИД вручил ноту представителю посольства США из-за фейков о России. "Вручена нота протеста с предупреждением, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги", - отмечает ведомство.
Посольство США в Москве получило предупреждение от МИД России по поводу распространения в американских цифровых платформах фейков о нашей стране. В ведомстве отметили, что Кремль оставляет за собой право на ответные шаги.
В заявлении МИД подчёркивается, что распространение недостоверной и провокационной информации о России осуществлялось системно и скоординировано. И посольство США в Москве принимало в этом участие. Отмечается, что американский посол был уже вызван на ковёр в ведомство, где ему передана соответствующая дипломатическая нота.
Вручена нота протеста с предупреждением, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги,
- сообщает МИД.
Также в связи с произошедшим назрела необходимость выработать единые требования к модерации контента соцсетями, добавляет ведомство. МИД предлагает поднять соответствующий вопрос в рамках ООН, Совета Европы и ОБСЕ.
Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство напомнило о недавних действиях социальных сетей и интернет-площадок по цензуре и блокировке информации, что нанесло удар по демократической системе ценностей и международной информационной архитектуре.

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