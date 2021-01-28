Посольство США получило предупреждение: МИД призвал американцев к ответу за фейки о России

Посольство США в Москве получило предупреждение от МИД России по поводу распространения в американских цифровых платформах фейков о нашей стране. В ведомстве отметили, что Кремль оставляет за собой право на ответные шаги.

В заявлении МИД подчёркивается, что распространение недостоверной и провокационной информации о России осуществлялось системно и скоординировано. И посольство США в Москве принимало в этом участие. Отмечается, что американский посол был уже вызван на ковёр в ведомство, где ему передана соответствующая дипломатическая нота.

Вручена нота протеста с предупреждением, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги,

- сообщает МИД.

Также в связи с произошедшим назрела необходимость выработать единые требования к модерации контента соцсетями, добавляет ведомство. МИД предлагает поднять соответствующий вопрос в рамках ООН, Совета Европы и ОБСЕ.

Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство напомнило о недавних действиях социальных сетей и интернет-площадок по цензуре и блокировке информации, что нанесло удар по демократической системе ценностей и международной информационной архитектуре.