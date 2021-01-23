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Посольство США поддержало незаконные митинги в России

23 января 2021, 19:20  •  324 • Политика
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В российском МИД посоветовали Штатам не лезть во внутренние дела других стран
Посольство США в России заявило, что внимательно следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". Там сообщили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты".
Сейчас в некоторых российских городах проходят незаконные акции в поддержку Алексея Навального. За сутки до начала протестов посольство США опубликовало предупреждение для всех американских граждан, находящихся в Москве, в котором указало подробный маршрут движения протестующих. Организаторы акции официально его не заявляли.
Представитель российского МИД Мария Захарова указала, что американским дипломатам придется объясниться в связи с публикацей карты маршрутов протестов в российских городах, передает РИА "Новости".
"Можно представить, что началось, если посольство РФ в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например, в Капитолии", – заявила дипломат.
Захарова отметила, что подобное обязательно закончилось бы истерией американских политиков, вплоть до высылки российских дипломатов и введения новых санкций.
В МИД РФ порекомендовали США заняться своими проблемами и не вмешиваться во внутренние дела других стран.
В начале января в в Вашингтоне прошли массовые беспорядки с участием несогласных с результатами президентских выборов. Полиция задерживала протестующих, один человек погиб от огнестрельного ранения.

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