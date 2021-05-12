Посольство США отказалось выдавать неиммиграционные визы жителям России. Даже своих граждан, живущим в Москве и других регионах, начали буквально выдавливать из страны.

В американском посольстве объяснили, что ограничительные меры со стороны России, введённые в конце апреля, привели к значительному сокращению объёма предоставляемых консульских услуг. Их можно будет получить только в чрезвычайных и срочных вопросах.

Численный состав консульских учреждений сокращается на 75%. Из-за этого будут обрабатываться только заявки на дипломатические поездки. Выдача неиммиграционных виз отменена.

Граждане США, живущие на территории России, тоже столкнутся рядом трудностей. Они не смогут воспользоваться услугами нотариуса, получить свидетельство о рождении ребёнка, обновить паспорта, у которых истекает срок действия. Даже если такая услуга им будет оказана, то следует быть готовым к существенной задержке. Если истекает виза, то лучше вернуться в США. В посольстве посоветовали сделать это до 15 июня 2021 года.

В Министерстве иностранных дел России оценили эту информацию. Там посчитали, что американцы расписались в своём непрофессионализме: "Не умеем и не хотим работать". И до ограничительных мер визовое обслуживание в американских консульствах и дипломатических службах было небыстрым, задержки длились месяцами, а попасть к консулу можно было и через год, пишет РИА "Новости".