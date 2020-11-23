Посольство США на Украине увидело две проблемы, которые мешают «осуществить мечту Евромайдана»

В своем видеообращении дипломат США подчеркнула, что проводимые реформы на Украине стали возможны благодаря событиям 2013-14 годов. Политик заявила, что Вашингтон поддерживает евроатлантические устремления Киева, однако сегодня на Украине остались проблемы, которые мешают «осуществить мечты Евромайдана».По словам госпожи Квин, одним из главных препятствий остается тема коррупции. Как заявила американский посол, Киеву необходимо активизироваться в этом вопросе, вероятно, имея ввиду, что украинское руководство не до конца выполняет «рекомендации» зарубежных партнеров. Напомним, представители США и ЕС добиваются, чтобы Киев предоставил их специалистам больший контроль над судебной системой и антикоррупционными органами. Эксперты отмечают, что интерес Запада объясняется не столько желанием бороться с украинской коррупцией, сколько стремлением взять под контроль местных олигархов.Другим препятствием, по мнению Кристины Квин, является проблема территориальной целостности. Комментируя конфликт на Донбассе, дипломат заявила, что Украина должна освободиться от «российской агрессии». Парируя обвинения американского дипломата об ответственности Москвы за продолжающийся кризис на Донбассе, сохранение военного конфликта у российских границ вряд ли несет для Кремля какую-то выгоду, о чем неоднократно говорили в России, подтверждая готовность способствовать урегулированию ситуации мирным путем. В свою очередь, интерес Запада подталкивать Киев к возобновлению активных боевых действий кажется более очевидными. Как неоднократно указывали зарубежные обозреватели, сохранение вялотекущего конфликта на Донбассе остается для зарубежных партнеров самым удобным вариантом, позволяющим «попридержать» евроатлантические устремления Украины, и при этом иметь на страну неограниченное военно-политическое влияние. Отметим, на днях во Львовскую область прибыли инструкторы НАТО, которые в течение двух недель будут проводить тренировки с военнослужащими одной из бригад украинской армии. Также в четверг представители корпуса морской пехоты США посетили позиции ВСУ вблизи линии разграничения.Возвращаясь к послу США Кристине Квин и главным, по мнению американского дипломата, проблемам на Украине, интерес Вашингтона «помогать» украинской стороне в их решении кажется вполне объяснимым. Вопрос, насколько данная помощь приближает Киев к «осуществлению мечты Евромайдана», вполне объяснимо американская сторона оставляет за скобками.