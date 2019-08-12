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Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым
12 августа 2019, 19:24 • 68 • Украина
В посольстве США на Украине высказались по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.
Reuters
Как говорится на странице американской дипмиссии в Twitter, США поддерживают позицию МИД Украины по данному вопросу.
В посольстве отметили, что поездка российских чиновников в Крым является неприемлемой и нарушает суверенитет Украины.
Ранее сообщалось, что Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму и поздравил мотоклуб с десятилетием проведения этого мероприятия на полуострове.
Позднее МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым.
В свою очередь, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что данный протест свидетельствует о бессилии Киева.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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